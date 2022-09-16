Греция с Германией спустя почти четыре месяца согласовали передачу Украине 40 советских БМП-1
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Греция и Германия окончательно согласовали схему "кругового обмена", согласно которой греческая сторона передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1 в обмен на такое же количество более современных немецких Marder.
Об этом в пятницу сообщило Министерство обороны Греции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"В соответствии с решением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и канцлера Германии Олафа Шольца министр национальной обороны Никос Панайотопулос и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт с целью поддержки обороны Украины договорились о передаче из Греции в Украину 40 бронированных машин БМП, которые будут заменены 40 боевыми бронированными машинами Marder, которые Германия предоставит Греции", – говорится в сообщении.
Еще накануне министр обороны Германии Кристине Ламбрехт обещала "вскоре" завершить круговой обмен с Грецией, чтобы Украина могла получить советские БМП, одновременно отвергнув прямые поставки Marder в Украину. Напомним, еще в конце мая канцлер Олаф Шольц анонсировал обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро передает Украине бронемашины советского производства. Таким образом, на согласование "кругового обмена" ушло почти четыре месяца.
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їх греки навіть "облагородили" - поставили замість башти зсу-23-2
елегантно так вийшло і потужніше ніж у Мардера
як ото на фото
може знайдемо музея щоб її пристроїти
шольц може одержати домашню заготовку
але, звиняйте, не мішкін, а мишкевич
А ёлки уже повыносили?
Халявщики как и Венгрия,живущие за деньги Германии и Франции
в свєте разборок із Туреччиною...
тільки боюсь Султан не зрозуміє цих
каруселей, пардон
німецьких хороводів під рашиську гармошку
ми в свою чергу можемо нагадати Султану, що шольц -
земляний червяк, пардон, ліверна ковбаса
чи може малюсінька Литва, у перерахунку на кількість її мешканців.
втім, ми вдячні простим німцям за прийом біженців і надану зброю1
німцям, а не шольцу, який навіть реальну допомогу вміє загорнути у говняний папірець
такі швидкі що аж гидко,
хтось жопою не пошевелив а міг би врятувати десятки солдат
по взуттю активізувався після початку війни.
купуйте ось це і будете ходити вічно !
А почему бы не оставить ************** грекам БМП-1
А украинцам отдать новые Marder
*********** !!!!!!!
А може спробувати якось без посередників, а, гер Шольц?
Короче говоря, спасибо и немцам и грекам.