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Германия (5996) Греция (688) оружие (9372) БМП (205)

Греция с Германией спустя почти четыре месяца согласовали передачу Украине 40 советских БМП-1

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бмп-1

Греция и Германия окончательно согласовали схему "кругового обмена", согласно которой греческая сторона передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1 в обмен на такое же количество более современных немецких Marder.

Об этом в пятницу сообщило Министерство обороны Греции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В соответствии с решением премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и канцлера Германии Олафа Шольца министр национальной обороны Никос Панайотопулос и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт с целью поддержки обороны Украины договорились о передаче из Греции в Украину 40 бронированных машин БМП, которые будут заменены 40 боевыми бронированными машинами Marder, которые Германия предоставит Греции", – говорится в сообщении.

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Еще накануне министр обороны Германии Кристине Ламбрехт обещала "вскоре" завершить круговой обмен с Грецией, чтобы Украина могла получить советские БМП, одновременно отвергнув прямые поставки Marder в Украину. Напомним, еще в конце мая канцлер Олаф Шольц анонсировал обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро передает Украине бронемашины советского производства. Таким образом, на согласование "кругового обмена" ушло почти четыре месяца.
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Топ комментарии
+23
та не торопитесь... нашим уже современную технику подогнали...
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16.09.2022 20:17
+22
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16.09.2022 20:17
+19
40 штук бмп-1? ну все тепер можна хоч до урала. Невже не можна було ці довбані мардери віддати нам?
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16.09.2022 20:20
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16.09.2022 20:17 Ответить
та не торопитесь... нашим уже современную технику подогнали...
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16.09.2022 20:17 Ответить
Мда... только что бьі не обвинили свои же массьі населения в том что они "зажали" и єтим помогали Кремлю.
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16.09.2022 20:43 Ответить
40 штук бмп-1? ну все тепер можна хоч до урала. Невже не можна було ці довбані мардери віддати нам?
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16.09.2022 20:20 Ответить
Роздуплились.
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16.09.2022 20:20 Ответить
що робили в Греції совецкі бмп?
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16.09.2022 20:20 Ответить
После развала СССР хранились в музее.
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16.09.2022 20:24 Ответить
...в музеї битви під Термопілами. Як трофеї, здобуті від армії Ксеркса
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16.09.2022 20:33 Ответить
їздили.
їх греки навіть "облагородили" - поставили замість башти зсу-23-2
елегантно так вийшло і потужніше ніж у Мардера
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16.09.2022 20:27 Ответить
взагалі греки ******* зсу-23-2
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16.09.2022 20:30 Ответить
Сподівюся що про модифікації це правда.
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16.09.2022 20:31 Ответить
греки є греки, можуть всучити і "нульову" беху-1 з ПТРК "Малюк",
як ото на фото

може знайдемо музея щоб її пристроїти
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16.09.2022 20:58 Ответить
рашка підігнала шоб турка били.
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16.09.2022 20:37 Ответить
в Німеччині потужна турецька община із німецьким громадянством у третьому коліні

шольц може одержати домашню заготовку
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16.09.2022 21:00 Ответить
взагалі то "громада", мышкин
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16.09.2022 21:05 Ответить
пардон, білінгвізм клятий.

але, звиняйте, не мішкін, а мишкевич
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16.09.2022 23:10 Ответить
5 млн турків.
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16.09.2022 21:17 Ответить
теперь буба и грекам орден должен...
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16.09.2022 20:21 Ответить
Не через чотири місяці, а через звільнення харківщини
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16.09.2022 20:22 Ответить
після оплеухи від Штатів
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16.09.2022 20:32 Ответить
Даштен фантастик!
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16.09.2022 20:22 Ответить
Немцы!
А ёлки уже повыносили?
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16.09.2022 20:24 Ответить
А я німців розумію, після того що у них було....
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16.09.2022 20:24 Ответить
а що у них таке було, чого не було у нас ?
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16.09.2022 21:02 Ответить
Да нах@р ВСУ всралось это барахло?
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16.09.2022 20:24 Ответить
вы хотите забороныты попандопулосам участвовать в параде пэрэмогы?
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16.09.2022 20:29 Ответить
Не кажи, німці вміють робити зброю.
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16.09.2022 20:29 Ответить
вміли до 1945 року ... самоходки вже відвоювали .
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16.09.2022 20:58 Ответить
апарат заряжанія устал від свєрхурочних пострілів
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16.09.2022 21:03 Ответить
зараз бундеси проведуть ревізію й ще шось спишуть..а ми їм зекономіли на утриманні й утилізації..
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16.09.2022 20:25 Ответить
Ждемо лендліз.
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16.09.2022 20:26 Ответить
3 года
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16.09.2022 21:06 Ответить
А Греция тут при чём?
Халявщики как и Венгрия,живущие за деньги Германии и Франции
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16.09.2022 20:26 Ответить
Ну да, грекам сейчас важнее новые БМП, чем Украине. Цуко, это какой-то сюр.
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16.09.2022 20:30 Ответить
Греція це НАТО. А ми боронемо їх, це сюр.
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16.09.2022 20:32 Ответить
попали в точку !
в свєте разборок із Туреччиною...

тільки боюсь Султан не зрозуміє цих каруселей, пардон
німецьких хороводів під рашиську гармошку

ми в свою чергу можемо нагадати Султану, що шольц - земляний червяк, пардон, ліверна ковбаса
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16.09.2022 20:35 Ответить
А ЛЮДЕЙ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ПРИНЯЛИ !!! ЗАЧЕМ ЖЕ ВСЕ ГОСУДАРСТВА СТОЛЬКО ОРУЖИЯ СТРОЯТ !?)
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16.09.2022 20:35 Ответить
чим Польща ?
чи може малюсінька Литва, у перерахунку на кількість її мешканців.

втім, ми вдячні простим німцям за прийом біженців і надану зброю1
німцям, а не шольцу, який навіть реальну допомогу вміє загорнути у говняний папірець
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16.09.2022 21:07 Ответить
це в червні передали?
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16.09.2022 20:35 Ответить
гітлер би вже пів європи захопив,
такі швидкі що аж гидко,
хтось жопою не пошевелив а міг би врятувати десятки солдат
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16.09.2022 20:36 Ответить
Якби не ЗСУ,то Греція та Німеччина вже були б окуповані й це совкове залізо їм би вже мало допомогло.А вони ,курва погоджують 4 місяці.Але добре й так.
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16.09.2022 20:37 Ответить
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16.09.2022 20:37 Ответить
может в германии? не благодари
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16.09.2022 20:46 Ответить
Анжела всегда была чесная девушка, начиная с DDR
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16.09.2022 21:09 Ответить
Современное вооружение Греции, которая никогда воевать не будет, а сюда советские БМП. На тобi, небоже...
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16.09.2022 20:38 Ответить
наверно еще и по ценам Бредли?
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16.09.2022 20:41 Ответить
Власти США ожидают, что два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS будут доставлены на Украину примерно в течение двух месяцев. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
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16.09.2022 20:41 Ответить
Не в тему, але люди повинні знати. Такий розвод особливо
по взуттю активізувався після початку війни.
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16.09.2022 20:42 Ответить
така реклама і до війни була, нічого нового, взуття вбивається майже одразу
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16.09.2022 20:47 Ответить
Так була. Але на***ували не настільки. Робили звісно самопал, але в такому самопалі ЕССО я майже три сизона мокасіни виношував, майже як оригінал. А зараз, по перше, зовнішній вигляд лайно, а подруге зроблені топором. Користуються, що нормальне літнє взуття зараз підскочило та коштує від 3000, а вони впарюють за 1200. От люди й ведуться. Я теж на початку літа замовляв мокасіни, почали мені по вухах їздити, що тільки по предоплаті працюють та т.і. Короче добазарились, що я їм скидаю на карту 130 грн, а решту при отриманні. Прийшов на пошту, відкрив, подививсь і відмовився. Ну розвели мене на 130 грн. Нова пошта заробила.
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16.09.2022 20:58 Ответить
ЕССО не вийшла з рашки!

купуйте ось це і будете ходити вічно !

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16.09.2022 21:20 Ответить
Нажаль мій вік вже не дозволяє в таке звуватись
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16.09.2022 22:40 Ответить
а китайські пенсионери після розвалу совка дуже оцінили ботіночки до совецької парадно-вихідної форми
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16.09.2022 23:15 Ответить
Дякую!!!, Мене все ж таки чує Бог, тільки но хотіла заказати саме там.
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16.09.2022 20:57 Ответить
Зараз я взагалі вам не раджу купувати взуття через інтернет. Розводять навіть магазини, я вже про OLX не говорю. Краще йдіть на ринок чи магазин. Особливо зараз під час війни дуже багато шахраїв активізувалось.
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16.09.2022 21:01 Ответить
Але ж виробляють прекрасне львівське взуття,від виробника дешевше,і мені здавалося саме так можно купити дійсно якісне взуття.Щож ,прийдеться йти до ринку ,але там вже ціни галактичні.
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16.09.2022 21:05 Ответить
Так отож... Нажаль...
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16.09.2022 21:12 Ответить
- 73 %
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16.09.2022 21:00 Ответить
У меня немой вопрос.
А почему бы не оставить ************** грекам БМП-1
А украинцам отдать новые Marder

*********** !!!!!!!
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16.09.2022 20:45 Ответить
це питання німецька контррозвідка має поставити шольцу
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16.09.2022 23:16 Ответить
Туркам це не сподобається...
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16.09.2022 20:49 Ответить
Як на мене, вже можливо було усвідомити що німці всрались. То треба говорити з другими країнами у яких є яйця? Чорти б їх взяли!
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16.09.2022 20:50 Ответить
не прошло и полгода очень горячей войны, как произошёл тот случай, когда бронетехника не очень-то и нужна ни Украине уже (у нас есть много чего и получше) ни Греции (у греков - техника тупо сгниёт от бездействия и скуки)
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16.09.2022 20:51 Ответить
Від серця мотлох відірвали.
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16.09.2022 20:54 Ответить
с поганой овцы хоть шерсти клок.... пусть будет. раз своей бронетехники и танков нету....
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16.09.2022 20:57 Ответить
Возможно это и есть "своя" бт-техника которую еще Гриценко сотнями распродавал по цене металлолома
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16.09.2022 21:38 Ответить
ні, це якийсь кацапський Гриценко продав
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16.09.2022 23:17 Ответить
Це ж треба бути настільки без яєць як ці німці. Адже в них ці Мардери на консервації стояли. Їх різати на метал збирались ще кілька років тому... І все одно не дають
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16.09.2022 21:06 Ответить
Ух ты, нежданчик. Однако типа раша у нас сейчас основной поставщик чермета. Спасибо, конечно.
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16.09.2022 21:12 Ответить
а знову буде шольц казати, що це виключно німецькою зброєю ЗСУ русскіх перемогає.
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16.09.2022 21:42 Ответить
Нормальний такий "апгрейд" грецької армії, за рахунок війни в Україні.
А може спробувати якось без посередників, а, гер Шольц?
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16.09.2022 21:57 Ответить
От неволодію інфо..наскількі вони нам конче необхідні..чи непокриває кацапській лендліз..анті-анті демілітарізації...алеб було файно від них відмовитись..по типу лишить собі дорогенькі..що вамше самим знадобится..щоб від орків відбиватись...
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16.09.2022 22:33 Ответить
нам вже русня на харківщині поставила..
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16.09.2022 23:27 Ответить
Конечно, хочется поглумиться с прижимистых немцев и хитрых греков, но раз командование готово принять этот пепелац, значит он еще на что-то годен. Возможна модификация, скорее всего, возможно использование с целями отличными от доставки отделения пехоты на линию огня, возможно будет использован как учебный .
Короче говоря, спасибо и немцам и грекам.
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16.09.2022 23:43 Ответить
Все требуют у Германии современное оружие чтобы передать Украине советский хлам. Испания, Польша, Греция.. кто там еще в этом списке неизвестно. Т-64 только за Леопарды (которых в Германии оказалось совсем мало). Странные благодетели.
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17.09.2022 00:03 Ответить
И конечно всегда во всем виновата чертова обнаглевшая Германия. Немцы стали такими жалкими терпилами после кастрации во Второй мировой.
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17.09.2022 00:05 Ответить
Больше всех в мире (сутра до заката) греки и хайские арабы говорят о христианской солидарности.
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17.09.2022 18:12 Ответить
 
 