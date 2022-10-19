В Україні відновили оформлення оренди землі

Депутати Верховної Ради ухвалили закон який передбачає повернення до системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення. З початку повномасштабної агресії Росії проти України було призупинено ряд процесів з реєстрації земельних ділянок

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

У другому читанні законопроєкт підтримали 246 народних депутатів.

Прийнятий закон встановлює вимогу щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про якісні характеристики угідь, заходи щодо охорони земель і ґрунтів, обмеження у використанні земель. Також відновлюється проведення земельних торгів з передачі у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності.

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Встановлено, що громадяни та юридичні особи, які одержали право постійного користування землею державної та комунальної власності до 2002 року, але відповідно до Земельного кодексу не можуть бути суб’єктами такого права, можуть викупити таку землю із розстроченням платежу.

Крім цього, документ закріплює право розміщувати об’єкти виробництва біометану, які є складовими комплексів з виробництва, переробки та зберігання сільгосппродукції, на земельних ділянках сільськогосподарського призначення.

Закон також відновлює дію норми Земельного кодексу, яка звільняє індустріальні (промислові) парки від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

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