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Атаки Росії на Україну є воєнними злочинами, – МЗС Греції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дендіас

Атаки РФ в Україну є воєнними злочинами.

Про це заявив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це чудове місто, як і інші міста, щодня зазнають жорстоких нападів, які призводять до смертей та поранень десятків беззбройних, невинних людей. Греція засуджує ці атаки найрішучішим чином. Ці атаки є воєнними злочинами", - сказав Дендіас на пресконференції за результатами переговорів із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

Дендіас наголосив, що прибув до України, щоб висловити повну солідарність уряду Греції, грецького суспільства українському уряду та народу України.

"З першого дня ми засудили російське вторгнення в Україну, і ми не визнаємо незаконної анексії регіонів України", - зазначив глава МЗС Греції.

Дендіас зазначив, що Греція віддана забезпеченню відповідальності за військові злочини і додав, що його країна ніколи не забуде злочини, скоєні в Маріуполі.

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Автор: Володимир Янченко
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Лубянського злочинця потрібно заарештовувати, а не чекати, коли він зміниться...
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19.10.2022 17:02 Відповісти
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19.10.2022 17:07 Відповісти
Пробелькотів і ....наказав своїй делегаціїї шиденько чухнути з Києва
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19.10.2022 17:08 Відповісти
не палає бажання зробити оглядову екскурсію Київом
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19.10.2022 17:13 Відповісти
 
 