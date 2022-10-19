Греція розпочала постачання Україні БМП-1, - Кулеба

Греція розпочала постачання бойових машин піхоти (БМП-1) для України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на прес-конференції за підсумками переговорів із грецьким колегою Нікосом Дендіасом, інформує Цензор.НЕТ.

"Не приховуватиму, особливо цінуємо озброєння, які Греція передає Україні, щоб ми могли захищати нашу землю. Дуже важливо, що вже почалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять". боєздатність та обороноздатність нашої країни", - зазначив він.

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