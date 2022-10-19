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Греція розпочала постачання Україні БМП-1, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Греція розпочала постачання бойових машин піхоти (БМП-1) для України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на прес-конференції за підсумками переговорів із грецьким колегою Нікосом Дендіасом, інформує Цензор.НЕТ.

"Не приховуватиму, особливо цінуємо озброєння, які Греція передає Україні, щоб ми могли захищати нашу землю. Дуже важливо, що вже почалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять". боєздатність та обороноздатність нашої країни", - зазначив він.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
Помощи? Тут нет никакой помощи от греков - они выторговали себе у Германии Мардеры взамен морально устаревших БМП-1.
Так что это помощь от Германии, а не от Греции.
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19.10.2022 15:58
+18
О, те що й треба було очікувати БМП -1...."Браво"! Геракакели кімнатні, собі щось отримали і...тут як тут, давай і далі на бабки європу ставити, як оті 120 млрд.євро збрили, коли працювать по-європейски не хотіли, а жерти по-європейськи кортіло, ПАМ"ЯТАЄТЕ?
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19.10.2022 15:26
+17
в планах розконсервування золотого запасу Вермахту модернізованих бойових лісапедів "леопард 4"
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19.10.2022 15:37
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Особливо заслуги посла Мельника
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20.10.2022 05:32 Відповісти
Ну, если Греция за нас вписалась - московитам двойной кердык.
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19.10.2022 19:52 Відповісти
а когда ожидать поставки требушетов?
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19.10.2022 21:04 Відповісти
Бойцы пешком и бойцы на бмп это совсем другая степень мобильности, если ими в бой не лезть, а использовать как "маршрутки" для пехоты то вполне норм.
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19.10.2022 22:44 Відповісти
В бою теж вона краще корпусом піхоту прикриє проти кулеметників, ніж позашляховик чи легковушка.
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20.10.2022 00:48 Відповісти
Тими гробами тільки по віддаленому управлінні керувати. Без екіпажу, звісно.
Непогана б була машинка - і люди цілі, і щоб можна було кулеметом керувати.
А наскочить на міну - мать його в ***...
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19.10.2022 22:57 Відповісти
Ну хоть не луки и стрелы
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20.10.2022 00:34 Відповісти
На тобі небоже що мені не гоже.
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20.10.2022 07:16 Відповісти
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