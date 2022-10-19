21 383 108
Греція розпочала постачання Україні БМП-1, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Греція розпочала постачання бойових машин піхоти (БМП-1) для України.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на прес-конференції за підсумками переговорів із грецьким колегою Нікосом Дендіасом, інформує Цензор.НЕТ.
"Не приховуватиму, особливо цінуємо озброєння, які Греція передає Україні, щоб ми могли захищати нашу землю. Дуже важливо, що вже почалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять". боєздатність та обороноздатність нашої країни", - зазначив він.
Топ коментарі
+28 Tierre
показати весь коментар19.10.2022 15:58
+18 vsbu vsbu
показати весь коментар19.10.2022 15:26
+17 Владимир Николенко 123e1460
показати весь коментар19.10.2022 15:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Непогана б була машинка - і люди цілі, і щоб можна було кулеметом керувати.
А наскочить на міну - мать його в ***...