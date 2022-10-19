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Новости Война
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Греция начала поставки Украине БМП-1, - Кулеба

кулеба

Греция приступила к поставкам боевых машин пехоты (БМП-1) для Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом, передает Цензор.НЕТ.

"Не скрою, особенно ценим вооружение, которое Греция передает Украине, чтобы мы могли защищать нашу землю. Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в наше войско и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны", – отметил он.

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Греция (723) оружие (10203) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+28
Помощи? Тут нет никакой помощи от греков - они выторговали себе у Германии Мардеры взамен морально устаревших БМП-1.
Так что это помощь от Германии, а не от Греции.
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19.10.2022 15:58
+18
О, те що й треба було очікувати БМП -1...."Браво"! Геракакели кімнатні, собі щось отримали і...тут як тут, давай і далі на бабки європу ставити, як оті 120 млрд.євро збрили, коли працювать по-європейски не хотіли, а жерти по-європейськи кортіло, ПАМ"ЯТАЄТЕ?
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19.10.2022 15:26
+17
в планах розконсервування золотого запасу Вермахту модернізованих бойових лісапедів "леопард 4"
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19.10.2022 15:37
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Особливо заслуги посла Мельника
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20.10.2022 05:32 Ответить
Ну, если Греция за нас вписалась - московитам двойной кердык.
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19.10.2022 19:52 Ответить
а когда ожидать поставки требушетов?
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19.10.2022 21:04 Ответить
Бойцы пешком и бойцы на бмп это совсем другая степень мобильности, если ими в бой не лезть, а использовать как "маршрутки" для пехоты то вполне норм.
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19.10.2022 22:44 Ответить
В бою теж вона краще корпусом піхоту прикриє проти кулеметників, ніж позашляховик чи легковушка.
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20.10.2022 00:48 Ответить
Тими гробами тільки по віддаленому управлінні керувати. Без екіпажу, звісно.
Непогана б була машинка - і люди цілі, і щоб можна було кулеметом керувати.
А наскочить на міну - мать його в ***...
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19.10.2022 22:57 Ответить
Ну хоть не луки и стрелы
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20.10.2022 00:34 Ответить
На тобі небоже що мені не гоже.
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20.10.2022 07:16 Ответить
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