Греция начала поставки Украине БМП-1, - Кулеба

Греция приступила к поставкам боевых машин пехоты (БМП-1) для Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом, передает Цензор.НЕТ.

"Не скрою, особенно ценим вооружение, которое Греция передает Украине, чтобы мы могли защищать нашу землю. Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в наше войско и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны", – отметил он.

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