Українці отримали премію Сахарова "За свободу думки"

Український народ став лауреатом премії Сахарова. Нагорода вручається щорічно Європейським парламентом.

Про це повідомила президент Європейського парламенту Роберта Метсола, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. Нікого не гідніше. Вітаємо мужній народ України", - заявила Метсола.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українця Ігоря Клименка визнали найкращим студентом світу. ВIДЕО