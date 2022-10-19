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Українці отримали премію Сахарова "За свободу думки"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

метсола

Український народ став лауреатом премії Сахарова. Нагорода вручається щорічно Європейським парламентом.

Про це повідомила президент Європейського парламенту Роберта Метсола, інформує Цензор.НЕТ

"Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. Нікого не гідніше. Вітаємо мужній народ України", - заявила Метсола.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+18
Яка свобода думки з відключеними телеканалами опозиції? В Європейському парламенти сліпі і глухі.
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19.10.2022 18:02
+17
А это чмошная небритая кукла Бени в футболке каким боком к свободе мысли?
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19.10.2022 18:51
+15
Вова за прикладом ***** зробив єдине ТБ , а йому НАГОРОДУ .?
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19.10.2022 18:00
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Вова за прикладом ***** зробив єдине ТБ , а йому НАГОРОДУ .?
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19.10.2022 18:00 Відповісти
а вова?
вовіку знову нічого не дали?

він вже більше півроку немиється-небриється, ходить як бомжара, думає що схожий на солдата
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19.10.2022 20:35 Відповісти
На Ютубі попадалось сьогодні відео з назвою типу "українці і Зеленський отримали премію Сахарова".
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19.10.2022 21:04 Відповісти
він вже більше півроку немиється-небриється, ходить як бомжара, думає що схожий на солдата
він хоче виглядати мужньо.
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19.10.2022 22:33 Відповісти
то вместо леопардов...
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19.10.2022 18:01 Відповісти
Яка свобода думки з відключеними телеканалами опозиції? В Європейському парламенти сліпі і глухі.
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19.10.2022 18:02 Відповісти
Ризикну запропонувати версію що вони дивилися найвеличніші прес конференції. Там думки настільки вільні і їх так одночасно багато, що ми невстигали почути навіть їх початок, не те що кінець. І
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19.10.2022 21:05 Відповісти
... і кожен з нас - преЗедент
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19.10.2022 18:27 Відповісти
А это чмошная небритая кукла Бени в футболке каким боком к свободе мысли?
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19.10.2022 18:51 Відповісти
ну и гЫде мне забрать мои 3 копейки?
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19.10.2022 19:00 Відповісти
перебьёшься
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19.10.2022 19:04 Відповісти
не понял , а где премия ?
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19.10.2022 19:03 Відповісти
Не хвилюйтесь. Перша леді про це потурбується
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19.10.2022 19:05 Відповісти
Слова "Зєля" і "думки" якось і поруч не стоять. Дали б вже одразу Пікалову і Кошовому
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19.10.2022 19:04 Відповісти
чому не розподилить мiж людей , а то в одну харю.
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19.10.2022 19:26 Відповісти
А как лихо Цензор прокоментировал - украинцы..... А этот гундосый даже не покраснел.....
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19.10.2022 19:54 Відповісти
А до чого тут зЄлена шмаркля до свободи думки украцїнського народу, аааа … напевне через те що переслідував своїх політичних опонентів і позакрива трансляції опозиційних проєвропейський ЗМІ … ясно…
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19.10.2022 23:12 Відповісти
 
 