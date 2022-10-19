Українці отримали премію Сахарова "За свободу думки"
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Український народ став лауреатом премії Сахарова. Нагорода вручається щорічно Європейським парламентом.
Про це повідомила президент Європейського парламенту Роберта Метсола, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. Нікого не гідніше. Вітаємо мужній народ України", - заявила Метсола.
Топ коментарі
+18 5 копійок
показати весь коментар19.10.2022 18:02
+17 Старый зольдат
показати весь коментар19.10.2022 18:51
+15 Наталия Гончар
показати весь коментар19.10.2022 18:00
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вовіку знову нічого не дали?
він вже більше півроку немиється-небриється, ходить як бомжара, думає що схожий на солдата
він хоче виглядати мужньо.