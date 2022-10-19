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Новости Агрессия России против Украины
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Украинцы получили премию Сахарова "За свободу мысли"

метсола

Украинский народ стал лауреатом премии Сахарова. Награда вручается ежегодно Европейским парламентом.

Об этом сообщила президент Европейского парламента Роберта Метсола, передает Цензор.НЕТ.

"Они отстаивают то, во что верят. Борются за наши ценности. Защищают демократию, свободу и верховенство права. Рискуют жизнью ради нас. Никого не достойнее. Поздравляем мужественный народ Украины", - заявила Метсола.

Читайте также: Государство, которое уважает и ценит своих людей, невозможно уничтожить - Зеленский вручил премии "Национальная легенда Украины". ВИДЕО

Автор: 

Европарламент (1799) премия (480) Украина (44927) Мецола Роберт (78)


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Топ комментарии
+18
Яка свобода думки з відключеними телеканалами опозиції? В Європейському парламенти сліпі і глухі.
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19.10.2022 18:02
+17
А это чмошная небритая кукла Бени в футболке каким боком к свободе мысли?
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19.10.2022 18:51
+15
Вова за прикладом ***** зробив єдине ТБ , а йому НАГОРОДУ .?
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19.10.2022 18:00
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Вова за прикладом ***** зробив єдине ТБ , а йому НАГОРОДУ .?
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19.10.2022 18:00 Ответить
а вова?
вовіку знову нічого не дали?

він вже більше півроку немиється-небриється, ходить як бомжара, думає що схожий на солдата
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19.10.2022 20:35 Ответить
На Ютубі попадалось сьогодні відео з назвою типу "українці і Зеленський отримали премію Сахарова".
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19.10.2022 21:04 Ответить
він вже більше півроку немиється-небриється, ходить як бомжара, думає що схожий на солдата
він хоче виглядати мужньо.
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19.10.2022 22:33 Ответить
то вместо леопардов...
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19.10.2022 18:01 Ответить
Яка свобода думки з відключеними телеканалами опозиції? В Європейському парламенти сліпі і глухі.
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19.10.2022 18:02 Ответить
Ризикну запропонувати версію що вони дивилися найвеличніші прес конференції. Там думки настільки вільні і їх так одночасно багато, що ми невстигали почути навіть їх початок, не те що кінець. І
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19.10.2022 21:05 Ответить
... і кожен з нас - преЗедент
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19.10.2022 18:27 Ответить
А это чмошная небритая кукла Бени в футболке каким боком к свободе мысли?
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19.10.2022 18:51 Ответить
ну и гЫде мне забрать мои 3 копейки?
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19.10.2022 19:00 Ответить
перебьёшься
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19.10.2022 19:04 Ответить
не понял , а где премия ?
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19.10.2022 19:03 Ответить
Не хвилюйтесь. Перша леді про це потурбується
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19.10.2022 19:05 Ответить
Слова "Зєля" і "думки" якось і поруч не стоять. Дали б вже одразу Пікалову і Кошовому
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19.10.2022 19:04 Ответить
чому не розподилить мiж людей , а то в одну харю.
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19.10.2022 19:26 Ответить
А как лихо Цензор прокоментировал - украинцы..... А этот гундосый даже не покраснел.....
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19.10.2022 19:54 Ответить
А до чого тут зЄлена шмаркля до свободи думки украцїнського народу, аааа … напевне через те що переслідував своїх політичних опонентів і позакрива трансляції опозиційних проєвропейський ЗМІ … ясно…
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19.10.2022 23:12 Ответить
 
 