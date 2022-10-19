Украинцы получили премию Сахарова "За свободу мысли"

Украинский народ стал лауреатом премии Сахарова. Награда вручается ежегодно Европейским парламентом.

Об этом сообщила президент Европейского парламента Роберта Метсола, передает Цензор.НЕТ.

"Они отстаивают то, во что верят. Борются за наши ценности. Защищают демократию, свободу и верховенство права. Рискуют жизнью ради нас. Никого не достойнее. Поздравляем мужественный народ Украины", - заявила Метсола.

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