Главу МЗС Мадагаскару відправили у відставку через засудження анексії територій України під час голосування на Генасамблеї ООН, - Reuters
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Глава МЗС Мадагаскару Річард Рандріамандрато змушений залишити свою посаду через те, що під час голосування на Генеральній Асамблеї ООН делегація Мадагаскару проголосувала за осуд спроби анексії Росією окупованих територій України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише Reuters.
Два високопоставлені джерела в офісі президента Мадагаскару повідомили Reuters, що Рандріамандрато звільнений президентом країни за те, що проголосував на підтримку резолюції Генасамблеї ООН із засудженням дій Росії.
Рандріамандрато поки що інформацію про свою відставку не коментує.
Мадагаскар досі утримувався під час голосування щодо резолюцій, пов'язаних із вторгненням Росії в Україну, оскільки офіційно дотримується "політики нейтралітету".
Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росією території чотирьох областей України.
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энтот герой обладает своей кочкой зрения - однозначно в новые президенти Мадагаскара метит
В першу чергу Білорусь і свинособакія
НАДО ФОТО ГЕНОЦИДА ВО ВСІ МЗС ВІДПРАВИТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
Іран отримує кукурудзу з України, а за це надає
зброю до рф для знищення населення України.
Про що ще можна говорити в цьому світі..
А взагалі-то острів знаходиться у досить привабливому кліматі, тож можуть самі себе забезпечувати збіжжям. Я навіть не знаю, чи треба їм наше Українське зерно, і чи постачаємо ми його туди!
Тож можуть її видобувати, і продавати в обмін на їжу!
Перестаньте писати, що металеві шоломи радянського зразка у росіян - це фуфло. Вони офігенні!!!
Снайпер Василь.
на мадагаскарі газ дуже треба чи що
"ДЕСАНТ ДНР" НА МАДАГАСКАРЕ: ЧТО ДРУЗЬЯ ПУШИЛИНА ИСКАЛИ В АФРИКЕ
14 ИЮНЯ 2019
Друзья главы так называемой ДНР Дениса Пушилина - Андрей Крамар и Роман Поздняков - находились на Мадагаскаре и
наряду с российскими политтехнолами ВМЕШИВАЛИСЬ В ВЫБОРЫ В ЭТОЙ СТРАНЕ.
Что они искали на этом богатом ресурсами острове?
В 2018 году возросло внимание Москвы к наращиванию "многопрофильного партнерства" с Мадагаскаром. За это отвечает спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов"
По его словам, российские компании, такие как "Росгеология", "Алроса", "Газпром" и "Роснефть" могут интересовать минеральные богатства страны.
Москву остров может интересовать и по причине выгодного расположения.
"Наиболее перспективным направлением сотрудничества рассматривается импорт российского продовольствия (зерновых и муки) в Мадагаскар и создание на острове "зернового хаба" для поставок российского зерна на рынки стран Южной Африки.
"Мягкое воздействие" Россия хочет осуществлять через малагасийцев, получивших образование в СССР или на постсоветском пространстве и владеющих русским, - а таких людей там примерно 5 тысяч, добавляет эксперт.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48635908
России интересны не только деньги от участия в модернизации военной техники, но и стратегическое положение Мадагаскара.
"Российские военные корабли используют мадагаскарскую портовую инфраструктуру и пока для ремонта и технического обслуживания.
Панафриканский активист Кеми Себа. ставит целью освобождение Африки от "рака западного империализма" и ранее встречался с Александром Дугиным, чтобы обсудить создание альянса между панафриканизма с евразийством.
Африканская политика России активизировалась в последние годы.
Российские компании заинтересованы в месторождениях полезных ископаемых - золота, газа, нефти, алмазов, в частности, таких, которых не хватает в России - бокситов, хрома, марганца.
Также, по данным SIPRI, Африка является вторым рынком для экспорта российских вооружений (13% экспорта в 2013-2017 годах).
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48635908
По информации издания, в Петербурге был создан политтехнологический центр, координирующий всю работу структур, которые могут принадлежать другу президента Евгению Пригожину.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48635908
Абсолютно по всем
некоторые россияне записывались добровольцами во французскую армию,
чтобы принять участие в войне против Мадагаскара.
Об этом напоминает эта обложка французского журнала с подписью "Запись российских волонтеров для Мадагаскара"
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48635908
Но, если свяжется с российскими ворюгами, будет нищей вечно, как есть вечно нищими
аборигены Бурятии и Якутии и пр. регионов расеи, которая благополучно пользуется богатствами этих республик. А они при своих богатствах вечно нищие
Вот и Мадагаскар сует свою голову в расейскую петлю
Кеми Себа ставит целью освобождение Африки от "рака западного империализма"
и ранее встречался с Александром Дугиным,
чтобы обсудить создание альянса между панафриканизма с евразийством.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48635908