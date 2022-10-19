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Главу МЗС Мадагаскару відправили у відставку через засудження анексії територій України під час голосування на Генасамблеї ООН, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

мадагаскар

Глава МЗС Мадагаскару Річард Рандріамандрато змушений залишити свою посаду через те, що під час голосування на Генеральній Асамблеї ООН делегація Мадагаскару проголосувала за осуд спроби анексії Росією окупованих територій України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише Reuters.

Два високопоставлені джерела в офісі президента Мадагаскару повідомили Reuters, що Рандріамандрато звільнений президентом країни за те, що проголосував на підтримку резолюції Генасамблеї ООН із засудженням дій Росії.

Рандріамандрато поки що інформацію про свою відставку не коментує.

Мадагаскар досі утримувався під час голосування щодо резолюцій, пов'язаних із вторгненням Росії в Україну, оскільки офіційно дотримується "політики нейтралітету".

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росією території чотирьох областей України.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+63
Безхребетні гниди з'їли героя
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19.10.2022 18:04
+30
Всі хто голосував "за" і "не проти" очевидно будуть не проти коли чужа армія буде проводити " референдуми" і на їхній території.
В першу чергу Білорусь і свинособакія
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19.10.2022 18:06
+25
Збіжжя не давати!Нехай лемурів їдять!
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19.10.2022 18:09
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Безхребетні гниди з'їли героя
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19.10.2022 18:04 Відповісти
Напевно валізи з капустою занесли, а забули сповістити і проголосували так, незручно якось вийшло ).
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19.10.2022 18:12 Відповісти
Конченные дебилы вообще ненавижу Индо Китай а до снагы только европеедная раса...
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19.10.2022 19:06 Відповісти
шо сделано - то сделано
энтот герой обладает своей кочкой зрения - однозначно в новые президенти Мадагаскара метит
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19.10.2022 19:15 Відповісти
Ай лайк ту мувит, мувит

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19.10.2022 18:13 Відповісти
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19.10.2022 19:59 Відповісти
это Суровикин ?
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20.10.2022 13:15 Відповісти
Всі хто голосував "за" і "не проти" очевидно будуть не проти коли чужа армія буде проводити " референдуми" і на їхній території.
В першу чергу Білорусь і свинособакія
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19.10.2022 18:06 Відповісти
це була резолюція засудження, тому все навпаки - тільки ті що "проти" і "утримались".
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19.10.2022 18:11 Відповісти
Кулеба - розкажи Мадагаскару які вони помобники вбивц і гвалтивників
НАДО ФОТО ГЕНОЦИДА ВО ВСІ МЗС ВІДПРАВИТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
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19.10.2022 18:07 Відповісти
Всі хто зберігає нейралітет це тварі і боягузи і врешті решт будуть покарані історією.А нам добре запам'ятати цих покидьків.І добре думати коли комусь щось продавати або надавтаи в майбутьоному допомогу в будьякому виді.
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19.10.2022 18:08 Відповісти
зе кормить цей сброд зерном .. тьфу!
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19.10.2022 18:28 Відповісти
ну чому ти таке пришелепкувате?
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19.10.2022 18:34 Відповісти
діма-попей чайку із путінского самовара
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19.10.2022 18:41 Відповісти
Ты действительно думаешь, что ты сейчас на украинском написал? Что ж вы там такие убогие-то?
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19.10.2022 20:25 Відповісти
сірожа-подивись спочатку на себе... от я дивлюсь " в мире животних" і ти приеднуйся
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19.10.2022 20:40 Відповісти
То ти не тільки безграмотний, а ще й тупенький. От біда
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19.10.2022 22:09 Відповісти
русня дала гроші за голосування, а дипломат був не в курсі.
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19.10.2022 18:09 Відповісти
Збіжжя не давати!Нехай лемурів їдять!
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19.10.2022 18:09 Відповісти
Не треба! Нехай краще їдять одне одного. Унікальна природа Мадагаскару завдяки цим дикунам і так ледве дихає.
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19.10.2022 19:47 Відповісти
Що ж. Будемо знати і справжню позицію цього острова щодо України. Буде змивати їх цунамі хай попросять допомоги у кацапні.
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19.10.2022 18:10 Відповісти
Тут взагалі незрозуміло, чи є у цього острова позиція, чи це просто битва хабарів на різних рівнях)
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19.10.2022 18:13 Відповісти
Можливо.
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19.10.2022 18:16 Відповісти
Цей остров завбільшки і за населенням майже такий ,як Україна. Це не мала країна
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19.10.2022 18:20 Відповісти
По территории, кстати, почти равен.
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19.10.2022 18:39 Відповісти
А по уму ?
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19.10.2022 20:20 Відповісти
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19.10.2022 22:01 Відповісти
А Мадагаскар отримує зерно з України ?
Іран отримує кукурудзу з України, а за це надає
зброю до рф для знищення населення України.
Про що ще можна говорити в цьому світі..
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19.10.2022 18:11 Відповісти
Іран та РФ все далі й далі від цього світу.
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19.10.2022 18:14 Відповісти
Кулеба, забирай його до нас. Буде мером Білгород-Дністровського (попереднього мера опзж-шніка пов'язали, то там вакансія).
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19.10.2022 18:11 Відповісти
тільки прізвище треба буде скоротити і українізувати, бо не вимовиш
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19.10.2022 19:06 Відповісти
Річарду Рандріамандрато-респект...
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19.10.2022 18:15 Відповісти
бажання бути нейтральним в такій темі це ворожа дія. Бо хто не з нами - той проти нас. Треба якось Мадагаскару за таке відповісти. Якби в нас були хоч якісь їх товари було б простіше. А так навіть не знаю як. Вони на тому злиденному острові і так живуть мов мавпи
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19.10.2022 18:15 Відповісти
А що тут відповідати? Вони засудили рашку в оон, більше від них нічого й не треба.
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19.10.2022 18:16 Відповісти
З Мадагаскаром такая цікава історія пов'язана. Коротенько: до кінця 20 стол левова частка валюти з експорту йшла від комп Кока-кола, яка додавала ваніль у напої. А мадагаскарська ваніль була найвищої якості. Потім у Колу стали додавати синтетичний ванілін, а економіка Мадагаскару після цього зазнала великої кризи.
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19.10.2022 18:23 Відповісти
Дякую - цікава інформація... не знав!

А взагалі-то острів знаходиться у досить привабливому кліматі, тож можуть самі себе забезпечувати збіжжям. Я навіть не знаю, чи треба їм наше Українське зерно, і чи постачаємо ми його туди!
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19.10.2022 18:52 Відповісти
Південна частина острову періодично пухне з голоду (засухи).
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19.10.2022 19:35 Відповісти
Зате на півдні два великих родовища нафти!

Тож можуть її видобувати, і продавати в обмін на їжу!
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19.10.2022 19:52 Відповісти
Путінізм - це заразна інфекція та розповсюджується на всіх континентах.
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19.10.2022 18:15 Відповісти
В Мадагаскару голодують.То потрібно цим зерна не відправляти,досить відправити стурбованість.
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19.10.2022 18:18 Відповісти
колись на цьому острові жмиренка мала бути столицею...
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19.10.2022 18:18 Відповісти
Голос Пердіти

Перестаньте писати, що металеві шоломи радянського зразка у росіян - це фуфло. Вони офігенні!!!

Снайпер Василь.
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19.10.2022 18:19 Відповісти
А всі так хвилювались,щоб нагодувати нашим зерном всіх чорномазих макак!
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19.10.2022 18:22 Відповісти
Мадагаскары бесхвостые.
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19.10.2022 18:27 Відповісти
Воффку Трупіна цілують в дупу навіть на Мадагаскарі. І тільки ЗСУ садять його на пляшку
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19.10.2022 18:28 Відповісти
По більше їм зерна надсилайте
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19.10.2022 18:34 Відповісти
писець,
на мадагаскарі газ дуже треба чи що
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19.10.2022 18:38 Відповісти
Расследование ВВС.

"ДЕСАНТ ДНР" НА МАДАГАСКАРЕ: ЧТО ДРУЗЬЯ ПУШИЛИНА ИСКАЛИ В АФРИКЕ

14 ИЮНЯ 2019

Друзья главы так называемой ДНР Дениса Пушилина - Андрей Крамар и Роман Поздняков - находились на Мадагаскаре и
наряду с российскими политтехнолами ВМЕШИВАЛИСЬ В ВЫБОРЫ В ЭТОЙ СТРАНЕ.

Что они искали на этом богатом ресурсами острове?

В 2018 году возросло внимание Москвы к наращиванию "многопрофильного партнерства" с Мадагаскаром. За это отвечает спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов"

По его словам, российские компании, такие как "Росгеология", "Алроса", "Газпром" и "Роснефть" могут интересовать минеральные богатства страны.

Москву остров может интересовать и по причине выгодного расположения.

"Наиболее перспективным направлением сотрудничества рассматривается импорт российского продовольствия (зерновых и муки) в Мадагаскар и создание на острове "зернового хаба" для поставок российского зерна на рынки стран Южной Африки.

"Мягкое воздействие" Россия хочет осуществлять через малагасийцев, получивших образование в СССР или на постсоветском пространстве и владеющих русским, - а таких людей там примерно 5 тысяч, добавляет эксперт.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48635908
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19.10.2022 18:52 Відповісти
Еще одна активная сфера сотрудничества - военная.

России интересны не только деньги от участия в модернизации военной техники, но и стратегическое положение Мадагаскара.

"Российские военные корабли используют мадагаскарскую портовую инфраструктуру и пока для ремонта и технического обслуживания.

Панафриканский активист Кеми Себа. ставит целью освобождение Африки от "рака западного империализма" и ранее встречался с Александром Дугиным, чтобы обсудить создание альянса между панафриканизма с евразийством.

Африканская политика России активизировалась в последние годы.

Российские компании заинтересованы в месторождениях полезных ископаемых - золота, газа, нефти, алмазов, в частности, таких, которых не хватает в России - бокситов, хрома, марганца.

Также, по данным SIPRI, Африка является вторым рынком для экспорта российских вооружений (13% экспорта в 2013-2017 годах).

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48635908
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19.10.2022 18:54 Відповісти
Идею российской экспансии в Африке мог одобрить лично Владимир Путин.
По информации издания, в Петербурге был создан политтехнологический центр, координирующий всю работу структур, которые могут принадлежать другу президента Евгению Пригожину.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48635908
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19.10.2022 18:55 Відповісти
Россия уже давно окучивает Мадагасар по всем направлениям.
Абсолютно по всем
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19.10.2022 18:59 Відповісти
Российская империя не имела колоний в Африке, но 1895

некоторые россияне записывались добровольцами во французскую армию,

чтобы принять участие в войне против Мадагаскара.

Об этом напоминает эта обложка французского журнала с подписью "Запись российских волонтеров для Мадагаскара"

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48635908
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19.10.2022 19:00 Відповісти
Дякуємо, пане Рандріамандрато.
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19.10.2022 19:02 Відповісти
Магадаскар нищая страна и зависимая от таких как *****...
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19.10.2022 19:04 Відповісти
Нищая, но багатая полезными ископаемыми.

Но, если свяжется с российскими ворюгами, будет нищей вечно, как есть вечно нищими
аборигены Бурятии и Якутии и пр. регионов расеи, которая благополучно пользуется богатствами этих республик. А они при своих богатствах вечно нищие

Вот и Мадагаскар сует свою голову в расейскую петлю
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19.10.2022 19:35 Відповісти
"Франция должна оставить в покое Мадагаскар! Франция должна прекратить учить весь мир, пока занимается колониализмом!" - разжигал страсти Панафриканский активист Кеми Себа.

Кеми Себа ставит целью освобождение Африки от "рака западного империализма"

и ранее встречался с Александром Дугиным,

чтобы обсудить создание альянса между панафриканизма с евразийством.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48635908
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19.10.2022 19:04 Відповісти
Припинити їм постачання пшениці-нехай своїм "нейтралітетом" харчуються!!!
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19.10.2022 19:06 Відповісти
Цей острів знають, як пристаніще піратів, та з мульта. Дуже принципове рішення голобосих.
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19.10.2022 19:13 Відповісти
Цей острів завбільшки майже такий самий, як Україна, і населення ненабагато менше.
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19.10.2022 19:46 Відповісти
Шо собою э цій острів - Галузі виробництвапереробка м'яса, морепродукти, мило, пиво, шкіра, цукор, текстиль, скляний посуд, цемент, папір, нафта, туризм, видобуток корисних копалин
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19.10.2022 19:59 Відповісти
Раша уже давно прибрала к рукам в Мадагаскаре все , что плохо "лежит", пока наши дипломаты щелкали клювами
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19.10.2022 19:22 Відповісти
На жаль, наших посольств у 80 % країн Африки, в тому числі в Мадагаскарі, немає.
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19.10.2022 19:43 Відповісти
Ай-яй-яй, проглядєлі, таваріщі. Чи вже грошви не вистачає, щоб усіх підкупити?
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19.10.2022 19:41 Відповісти
про інтерес раші до острова я узнав тільки но з коментів. А от про роботу на острові китайських компаній я читав досить давно. тож нічого дивного у діях мадагів я не бачу.
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19.10.2022 19:45 Відповісти
Они там базу ВМФ собираются присобачить, галеры некуда ставить. Когда то Янукович говорил Кучме о "коммунисте" Симоненко, мол деньги берет а ни.....я не делает. Так и эти чертяки. А МИД скорее всего индус, а не местный малагас..
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19.10.2022 19:52 Відповісти
КГБ где только ни порылось.
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19.10.2022 20:21 Відповісти
А ми їм хліба туди! Нехай би рис їли. (((
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19.10.2022 20:35 Відповісти
Ящірки калорійніші.
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19.10.2022 20:47 Відповісти
Хороший видно человек! Спасибо от Украины!
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19.10.2022 20:37 Відповісти
 
 