РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10062 посетителя онлайн
Новости Война
20 357 69

Главу МИД Мадагаскара отправили в отставку из-за осуждения аннексии территорий Украины во время голосования на Генассамблее ООН, - Reuters

мадагаскар

Глава МИД Мадагаскара Ричард Рандриамандрато вынужден покинуть свой пост из-за того, что во время голосования на Генеральной Ассамблее ООН делегация Мадагаскара проголосовала за осуждение попытки аннексии Россией оккупированных территорий Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом пишет Reuters.

Два высокопоставленных источника в офисе президента Мадагаскара сообщили Reuters, что Рандриамандрато уволен президентом страны за то, что проголосовал в поддержку резолюции Генассамблеи ООН с осуждением действий России.

Рандриамандрато пока информацию о своей отставке не комментирует.

Мадагаскар до сих пор воздерживался во время голосования по резолюциям, связанным с вторжением России в Украину, поскольку официально придерживается "политики нейтралитета".

Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую незаконную аннексию Россией территории четырех областей Украины.

Читайте также: В МИД ответили Китаю: Некорректно делать вид, что вы ничего не знаете об атаках дронов на Киев

Автор: 

Мадагаскар (4) ООН (4163) отставка (3153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+63
Безхребетні гниди з'їли героя
показать весь комментарий
19.10.2022 18:04
+30
Всі хто голосував "за" і "не проти" очевидно будуть не проти коли чужа армія буде проводити " референдуми" і на їхній території.
В першу чергу Білорусь і свинособакія
показать весь комментарий
19.10.2022 18:06
+25
Всі хто зберігає нейралітет це тварі і боягузи і врешті решт будуть покарані історією.А нам добре запам'ятати цих покидьків.І добре думати коли комусь щось продавати або надавтаи в майбутьоному допомогу в будьякому виді.
показать весь комментарий
19.10.2022 18:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Безхребетні гниди з'їли героя
показать весь комментарий
19.10.2022 18:04 Ответить
Напевно валізи з капустою занесли, а забули сповістити і проголосували так, незручно якось вийшло ).
показать весь комментарий
19.10.2022 18:12 Ответить
Конченные дебилы вообще ненавижу Индо Китай а до снагы только европеедная раса...
показать весь комментарий
19.10.2022 19:06 Ответить
шо сделано - то сделано
энтот герой обладает своей кочкой зрения - однозначно в новые президенти Мадагаскара метит
показать весь комментарий
19.10.2022 19:15 Ответить
Ай лайк ту мувит, мувит

показать весь комментарий
19.10.2022 18:13 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2022 19:59 Ответить
это Суровикин ?
показать весь комментарий
20.10.2022 13:15 Ответить
Всі хто голосував "за" і "не проти" очевидно будуть не проти коли чужа армія буде проводити " референдуми" і на їхній території.
В першу чергу Білорусь і свинособакія
показать весь комментарий
19.10.2022 18:06 Ответить
це була резолюція засудження, тому все навпаки - тільки ті що "проти" і "утримались".
показать весь комментарий
19.10.2022 18:11 Ответить
Кулеба - розкажи Мадагаскару які вони помобники вбивц і гвалтивників
НАДО ФОТО ГЕНОЦИДА ВО ВСІ МЗС ВІДПРАВИТИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
показать весь комментарий
19.10.2022 18:07 Ответить
Всі хто зберігає нейралітет це тварі і боягузи і врешті решт будуть покарані історією.А нам добре запам'ятати цих покидьків.І добре думати коли комусь щось продавати або надавтаи в майбутьоному допомогу в будьякому виді.
показать весь комментарий
19.10.2022 18:08 Ответить
зе кормить цей сброд зерном .. тьфу!
показать весь комментарий
19.10.2022 18:28 Ответить
ну чому ти таке пришелепкувате?
показать весь комментарий
19.10.2022 18:34 Ответить
діма-попей чайку із путінского самовара
показать весь комментарий
19.10.2022 18:41 Ответить
Ты действительно думаешь, что ты сейчас на украинском написал? Что ж вы там такие убогие-то?
показать весь комментарий
19.10.2022 20:25 Ответить
сірожа-подивись спочатку на себе... от я дивлюсь " в мире животних" і ти приеднуйся
показать весь комментарий
19.10.2022 20:40 Ответить
То ти не тільки безграмотний, а ще й тупенький. От біда
показать весь комментарий
19.10.2022 22:09 Ответить
русня дала гроші за голосування, а дипломат був не в курсі.
показать весь комментарий
19.10.2022 18:09 Ответить
Збіжжя не давати!Нехай лемурів їдять!
показать весь комментарий
19.10.2022 18:09 Ответить
Не треба! Нехай краще їдять одне одного. Унікальна природа Мадагаскару завдяки цим дикунам і так ледве дихає.
показать весь комментарий
19.10.2022 19:47 Ответить
Що ж. Будемо знати і справжню позицію цього острова щодо України. Буде змивати їх цунамі хай попросять допомоги у кацапні.
показать весь комментарий
19.10.2022 18:10 Ответить
Тут взагалі незрозуміло, чи є у цього острова позиція, чи це просто битва хабарів на різних рівнях)
показать весь комментарий
19.10.2022 18:13 Ответить
Можливо.
показать весь комментарий
19.10.2022 18:16 Ответить
Цей остров завбільшки і за населенням майже такий ,як Україна. Це не мала країна
показать весь комментарий
19.10.2022 18:20 Ответить
По территории, кстати, почти равен.
показать весь комментарий
19.10.2022 18:39 Ответить
А по уму ?
показать весь комментарий
19.10.2022 20:20 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2022 22:01 Ответить
А Мадагаскар отримує зерно з України ?
Іран отримує кукурудзу з України, а за це надає
зброю до рф для знищення населення України.
Про що ще можна говорити в цьому світі..
показать весь комментарий
19.10.2022 18:11 Ответить
Іран та РФ все далі й далі від цього світу.
показать весь комментарий
19.10.2022 18:14 Ответить
Кулеба, забирай його до нас. Буде мером Білгород-Дністровського (попереднього мера опзж-шніка пов'язали, то там вакансія).
показать весь комментарий
19.10.2022 18:11 Ответить
тільки прізвище треба буде скоротити і українізувати, бо не вимовиш
показать весь комментарий
19.10.2022 19:06 Ответить
Річарду Рандріамандрато-респект...
показать весь комментарий
19.10.2022 18:15 Ответить
бажання бути нейтральним в такій темі це ворожа дія. Бо хто не з нами - той проти нас. Треба якось Мадагаскару за таке відповісти. Якби в нас були хоч якісь їх товари було б простіше. А так навіть не знаю як. Вони на тому злиденному острові і так живуть мов мавпи
показать весь комментарий
19.10.2022 18:15 Ответить
А що тут відповідати? Вони засудили рашку в оон, більше від них нічого й не треба.
показать весь комментарий
19.10.2022 18:16 Ответить
З Мадагаскаром такая цікава історія пов'язана. Коротенько: до кінця 20 стол левова частка валюти з експорту йшла від комп Кока-кола, яка додавала ваніль у напої. А мадагаскарська ваніль була найвищої якості. Потім у Колу стали додавати синтетичний ванілін, а економіка Мадагаскару після цього зазнала великої кризи.
показать весь комментарий
19.10.2022 18:23 Ответить
Дякую - цікава інформація... не знав!

А взагалі-то острів знаходиться у досить привабливому кліматі, тож можуть самі себе забезпечувати збіжжям. Я навіть не знаю, чи треба їм наше Українське зерно, і чи постачаємо ми його туди!
показать весь комментарий
19.10.2022 18:52 Ответить
Південна частина острову періодично пухне з голоду (засухи).
показать весь комментарий
19.10.2022 19:35 Ответить
Зате на півдні два великих родовища нафти!

Тож можуть її видобувати, і продавати в обмін на їжу!
показать весь комментарий
19.10.2022 19:52 Ответить
Путінізм - це заразна інфекція та розповсюджується на всіх континентах.
показать весь комментарий
19.10.2022 18:15 Ответить
В Мадагаскару голодують.То потрібно цим зерна не відправляти,досить відправити стурбованість.
показать весь комментарий
19.10.2022 18:18 Ответить
колись на цьому острові жмиренка мала бути столицею...
показать весь комментарий
19.10.2022 18:18 Ответить
Голос Пердіти

Перестаньте писати, що металеві шоломи радянського зразка у росіян - це фуфло. Вони офігенні!!!

Снайпер Василь.
показать весь комментарий
19.10.2022 18:19 Ответить
А всі так хвилювались,щоб нагодувати нашим зерном всіх чорномазих макак!
показать весь комментарий
19.10.2022 18:22 Ответить
Мадагаскары бесхвостые.
показать весь комментарий
19.10.2022 18:27 Ответить
Воффку Трупіна цілують в дупу навіть на Мадагаскарі. І тільки ЗСУ садять його на пляшку
показать весь комментарий
19.10.2022 18:28 Ответить
По більше їм зерна надсилайте
показать весь комментарий
19.10.2022 18:34 Ответить
писець,
на мадагаскарі газ дуже треба чи що
показать весь комментарий
19.10.2022 18:38 Ответить
Расследование ВВС.

"ДЕСАНТ ДНР" НА МАДАГАСКАРЕ: ЧТО ДРУЗЬЯ ПУШИЛИНА ИСКАЛИ В АФРИКЕ

14 ИЮНЯ 2019

Друзья главы так называемой ДНР Дениса Пушилина - Андрей Крамар и Роман Поздняков - находились на Мадагаскаре и
наряду с российскими политтехнолами ВМЕШИВАЛИСЬ В ВЫБОРЫ В ЭТОЙ СТРАНЕ.

Что они искали на этом богатом ресурсами острове?

В 2018 году возросло внимание Москвы к наращиванию "многопрофильного партнерства" с Мадагаскаром. За это отвечает спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов"

По его словам, российские компании, такие как "Росгеология", "Алроса", "Газпром" и "Роснефть" могут интересовать минеральные богатства страны.

Москву остров может интересовать и по причине выгодного расположения.

"Наиболее перспективным направлением сотрудничества рассматривается импорт российского продовольствия (зерновых и муки) в Мадагаскар и создание на острове "зернового хаба" для поставок российского зерна на рынки стран Южной Африки.

"Мягкое воздействие" Россия хочет осуществлять через малагасийцев, получивших образование в СССР или на постсоветском пространстве и владеющих русским, - а таких людей там примерно 5 тысяч, добавляет эксперт.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48635908
показать весь комментарий
19.10.2022 18:52 Ответить
Еще одна активная сфера сотрудничества - военная.

России интересны не только деньги от участия в модернизации военной техники, но и стратегическое положение Мадагаскара.

"Российские военные корабли используют мадагаскарскую портовую инфраструктуру и пока для ремонта и технического обслуживания.

Панафриканский активист Кеми Себа. ставит целью освобождение Африки от "рака западного империализма" и ранее встречался с Александром Дугиным, чтобы обсудить создание альянса между панафриканизма с евразийством.

Африканская политика России активизировалась в последние годы.

Российские компании заинтересованы в месторождениях полезных ископаемых - золота, газа, нефти, алмазов, в частности, таких, которых не хватает в России - бокситов, хрома, марганца.

Также, по данным SIPRI, Африка является вторым рынком для экспорта российских вооружений (13% экспорта в 2013-2017 годах).

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48635908
показать весь комментарий
19.10.2022 18:54 Ответить
Идею российской экспансии в Африке мог одобрить лично Владимир Путин.
По информации издания, в Петербурге был создан политтехнологический центр, координирующий всю работу структур, которые могут принадлежать другу президента Евгению Пригожину.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48635908
показать весь комментарий
19.10.2022 18:55 Ответить
Россия уже давно окучивает Мадагасар по всем направлениям.
Абсолютно по всем
показать весь комментарий
19.10.2022 18:59 Ответить
Российская империя не имела колоний в Африке, но 1895

некоторые россияне записывались добровольцами во французскую армию,

чтобы принять участие в войне против Мадагаскара.

Об этом напоминает эта обложка французского журнала с подписью "Запись российских волонтеров для Мадагаскара"

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48635908
показать весь комментарий
19.10.2022 19:00 Ответить
Дякуємо, пане Рандріамандрато.
показать весь комментарий
19.10.2022 19:02 Ответить
Магадаскар нищая страна и зависимая от таких как *****...
показать весь комментарий
19.10.2022 19:04 Ответить
Нищая, но багатая полезными ископаемыми.

Но, если свяжется с российскими ворюгами, будет нищей вечно, как есть вечно нищими
аборигены Бурятии и Якутии и пр. регионов расеи, которая благополучно пользуется богатствами этих республик. А они при своих богатствах вечно нищие

Вот и Мадагаскар сует свою голову в расейскую петлю
показать весь комментарий
19.10.2022 19:35 Ответить
"Франция должна оставить в покое Мадагаскар! Франция должна прекратить учить весь мир, пока занимается колониализмом!" - разжигал страсти Панафриканский активист Кеми Себа.

Кеми Себа ставит целью освобождение Африки от "рака западного империализма"

и ранее встречался с Александром Дугиным,

чтобы обсудить создание альянса между панафриканизма с евразийством.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48635908
показать весь комментарий
19.10.2022 19:04 Ответить
Припинити їм постачання пшениці-нехай своїм "нейтралітетом" харчуються!!!
показать весь комментарий
19.10.2022 19:06 Ответить
Цей острів знають, як пристаніще піратів, та з мульта. Дуже принципове рішення голобосих.
показать весь комментарий
19.10.2022 19:13 Ответить
Цей острів завбільшки майже такий самий, як Україна, і населення ненабагато менше.
показать весь комментарий
19.10.2022 19:46 Ответить
Шо собою э цій острів - Галузі виробництвапереробка м'яса, морепродукти, мило, пиво, шкіра, цукор, текстиль, скляний посуд, цемент, папір, нафта, туризм, видобуток корисних копалин
показать весь комментарий
19.10.2022 19:59 Ответить
Раша уже давно прибрала к рукам в Мадагаскаре все , что плохо "лежит", пока наши дипломаты щелкали клювами
показать весь комментарий
19.10.2022 19:22 Ответить
На жаль, наших посольств у 80 % країн Африки, в тому числі в Мадагаскарі, немає.
показать весь комментарий
19.10.2022 19:43 Ответить
Ай-яй-яй, проглядєлі, таваріщі. Чи вже грошви не вистачає, щоб усіх підкупити?
показать весь комментарий
19.10.2022 19:41 Ответить
про інтерес раші до острова я узнав тільки но з коментів. А от про роботу на острові китайських компаній я читав досить давно. тож нічого дивного у діях мадагів я не бачу.
показать весь комментарий
19.10.2022 19:45 Ответить
Они там базу ВМФ собираются присобачить, галеры некуда ставить. Когда то Янукович говорил Кучме о "коммунисте" Симоненко, мол деньги берет а ни.....я не делает. Так и эти чертяки. А МИД скорее всего индус, а не местный малагас..
показать весь комментарий
19.10.2022 19:52 Ответить
КГБ где только ни порылось.
показать весь комментарий
19.10.2022 20:21 Ответить
А ми їм хліба туди! Нехай би рис їли. (((
показать весь комментарий
19.10.2022 20:35 Ответить
Ящірки калорійніші.
показать весь комментарий
19.10.2022 20:47 Ответить
Хороший видно человек! Спасибо от Украины!
показать весь комментарий
19.10.2022 20:37 Ответить
 
 