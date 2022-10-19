Пінчуки створюють в Україні національну мережу центрів реабілітації військових
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Віктор та Олена Пінчуки розпочали національний проєкт RECOVERY, метою якого є реабілітація, допомога в протезуванні та лікуванні тяжкопораненим під час війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Проєкт RECOVERY сфокусується на наступних напрямках:
- створення національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових;
- реабілітація військових у партнерських приватних медичних клініках;
- відправлення тяжкопоранених військових та цивільних для складного протезування за кордон.
- освітні програми міжнародного рівня для медичних фахівців центрів RECOVERY.
На першому етапі буде створено 6 центрів RECOVERY, розрахованих на 150 місць, на базі державних медичних закладів у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Львівській та Одеській областях. Центри RECOVERY будуть оснащені сучасними апаратами для фізіотерапії, а також спеціальними обладнанням для фізичної реабілітації. На даний момент ведеться робота з проєктування реконструкції й ремонту приміщень та придбання найсучаснішого обладнання для реабілітаційних центрів.
7 перших військовослужбовців вже проходять програми з лікування та реабілітації у клініках "Оберіг" та RMED.
Вже у жовтні двоє перших військових будуть відправлені на складне протезування до Польщі.
28 червня 2022 року скульптура Джеффа Кунса Baloon Monkey (Margenta) – "Мавпа із повітряних куль (пурпурна)", представлена Віктором та Оленою Пінчуками, була продана на аукціоні Christie’s за $11,5 млн. Кошти залучені від продажу стануть джерелом фінансування проекту RECOVERY.
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этого уже достаточно чтобы я лично считала их хорошими олигархами.
учить надо эти совкодрочеров.
а укрокорни дважды опоясали земной шар по экватору.
нарид. все наш мудрый нарид.
Вони це і так повинні робити як свідомі громадяни і не треба пінчуку з себе ліпити образ благодєтєля - баріна який лікує убогіх Українців.
отож. назло мамке отморожу уши
не будем брать у них помощь потому что они слишком богатые, богаче меня
жесть...
только если это не разовая акция, чтобы напомнить о себе, таких красивых... и не для 10 "счастливчиков"....
Марля и бинты?
А как насчёт военной техники? Приобрести эскадрилью самолетов?
Танков, ракетных установок.
Ведь весь свой капитал, олигарх Пинчук заработал ( читай, украл) в Украине.
Пора отдавать долги...