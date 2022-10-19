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Пинчуки создают в Украине национальную сеть центров реабилитации военных

recovery

Виктор и Елена Пинчуки начали национальный проект RECOVERY, целью которого является реабилитация, помощь в протезировании и лечении тяжелораненых во время войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Проект RECOVERY сфокусируется на следующих направлениях:

  • создание национальной сети реабилитационных центров для раненых военных;
  • реабилитация военных в частных партнерских медицинских клиниках;
  • отправка тяжелораненых военных и гражданских для сложного протезирования за границу.
  • образовательные программы международного уровня для медицинских специалистов RECOVERY.

На первом этапе будут созданы 6 центров RECOVERY, рассчитанных на 150 мест, на базе государственных медицинских учреждений в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской областях. Центры RECOVERY будут оснащены современными аппаратами для физиотерапии, а также специальным оборудованием для физической реабилитации. В настоящее время ведется работа по проектированию реконструкции и ремонта помещений и приобретению современного оборудования для реабилитационных центров.

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7 первых военнослужащих уже проходят программы лечения и реабилитации в клиниках "Оберіг" и RMED.

Уже в октябре два первых военных будут отправлены на сложное протезирование в Польшу.

28 июня 2022 года скульптура Джеффа Кунса Baloon Monkey (Margenta) – "Обезьяна из воздушных шаров (пурпурная)", представленная Виктором и Еленой Пинчуками, была продана на аукционе Christie's за $11,5 млн. Средства привлеченные от продажи станут источником финансирования проекта RECOVERY.

Автор: 

благотворительность (610) Пинчук Виктор (298) ранение (3379) реабилитация (347)


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Топ комментарии
+15
А в шоке, панове, я в шоке! Оно что то создаёт! Эта гнида и по совместительству зятёк гниды, хоть один патрон или броник купил для ВСУ?
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19.10.2022 18:53
+13
Наразі мільярдер з США, власник старлінк, виглядає більш патріотом, при всіх скандалах, ніж ці падлюки-українськи-мільярдери.
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19.10.2022 19:04
+11
Эту тварь расстрелять надо а не получать от него подачки ха деньги украденные у страны за долгие годы!!!!!!!!!!!!!!! Твари, в воздухе переодеваются не краснея!!!!!
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19.10.2022 18:53
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Правила форума Совет форумчан
в этих конкретных евреях больше пользы для Украины чем в твоих высерах.
этого уже достаточно чтобы я лично считала их хорошими олигархами.
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19.10.2022 19:21 Ответить
Эту тварь расстрелять надо а не получать от него подачки ха деньги украденные у страны за долгие годы!!!!!!!!!!!!!!! Твари, в воздухе переодеваются не краснея!!!!!
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19.10.2022 18:53 Ответить
"Надо все забрать и поделить"...
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19.10.2022 19:07 Ответить
юрий, браво!
учить надо эти совкодрочеров.
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19.10.2022 19:23 Ответить
Путіну браво теж??? у Єрмака на зарплатні мабуть ?? Якщо б не пінчукі портнови та інші то війни б взагалі не булоб. Пінчук ЗЛОЧИНЕЦЬ . ЙДИ ВОЛАЙ СВОЄ БРАВО ТА ПЛЕСКАЙ В ДОЛОНІ В РАШЦІ.
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19.10.2022 19:36 Ответить
Мені пох на Піню, але при Кучмі путлєра навіть на Тузлу не пустили!
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19.10.2022 20:07 Ответить
Тогда у них аппетит был , но не было возможностей , так , что Кучма Герой , за то что подарил ЯО ,а себе тут-же ДВОРЕЦ САМЫЙ ДОРОГОЙ В Лондоне купил
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19.10.2022 20:22 Ответить
Браво тут ні до чого. Я бачу ви радієте чомусь. А розумію , пінчук вам подобається, який вкрав гроші в Україні ,а зараз ''хорошій олігарх' . Від того що існують такі пінчукі портнови коломойські та та інші, тому і війна в Україні. Бо ''хороші олігарх''і як ви кажете це ЗЛОЧИНЦІ. Їх таких багато в батальоні МОНАКО. Браво тут не до чого. Радіти нема чому. Та плескати в долоні теж. "Нє подєлить і раздать поравну" а ПОСАДИТИ ЗА ГРАТИ ЗЛОЧИНЦІВ ЯКІ РОЗКРАДАЛИ КРАЇНУ. ТАк можна???
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19.10.2022 19:44 Ответить
Вам , много не надо ⁉️Да то , что помогают конечно хорошо ‼️Благодаря их папаше кучме , которы подарил , без всяких гарантий и выгоды для Украины ядерного оружия -8 лет длится война и оккупирован Крым‼️А другие мрази, как Каламойша Палица, хомутынник, бойко , Шуфрич, все ******** из ОПЗЖопы -Жеваго, Новинский,Абрамович, короче все представители батальона Монако -ОБЯЗАНЫ ОТДАТЬ МИНИМУМ ПО 1 МИЛЛИАРДУ для помощи погибшим Героям их семьям и детям‼️И для ЗСУ ППО‼️
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19.10.2022 19:49 Ответить
А в шоке, панове, я в шоке! Оно что то создаёт! Эта гнида и по совместительству зятёк гниды, хоть один патрон или броник купил для ВСУ?
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19.10.2022 18:53 Ответить
Ні.Так само, як і Ізраїль.
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19.10.2022 19:08 Ответить
Тебе Израиль что-то должен? Обратись лучше к своим друзъям арабам.
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20.10.2022 06:18 Ответить
Ага, сейчас будем "перебирать помощь" Этой мы "брезгуем", эту "возьмем" но носом покрутим.... Пусть хоть папа римский те больницы строит, солдат реабилитировать, пох.... Если поставит на ноги раненных-за это ему спасибо.
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19.10.2022 19:24 Ответить
Эта ТВАРЬ без своего интереса ни чего не делала и не делает. Что там на счёт хоть одного шлема или броника от этой гниды с 24.02.2022?
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19.10.2022 19:41 Ответить
Таких тварей в Украине десятки тысяч, только поменьше( есть и побольше).Только лучше, что бы они давали деньги и строили госпитали, чем вообще ничего не делали и просто были тварями.
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19.10.2022 19:53 Ответить
Они ОБЯЗАНЫ давать деньги на ВСУ и т.д. Но вот именно эта тварь 7 месяцев выжидала, а теперь, поняв куда дует ветер, зашевелилась.
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19.10.2022 19:57 Ответить
Когда тебе руку оторвет или ногу, приладь себе шлем с бронником вместо протеза.
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20.10.2022 06:09 Ответить
Честно говоря , он как-то помогал , а вот остальные каламойша и его банда ни копейки и ещё умудрялись гумпомощь воровать У его Палицы в Монако вилла за 500 Лимонов Посмотрите батальон Монако часть№
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19.10.2022 19:52 Ответить
Ссылку на как оно помогало. Хоть одну. И я принесу вам, а не ему, свои извинения.
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19.10.2022 19:58 Ответить
Хочуть реабілітуватися ?
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19.10.2022 18:54 Ответить
перші поціэнти.
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19.10.2022 20:06 Ответить
Как бы даже если убрать Кучму Пинчуки активно топили за Россию с 16 года. Так как хотели с ней торговать. Они главные виновники после Коломойского. С Ахметовым как бы всё понятно - он просто дурак.
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19.10.2022 18:59 Ответить
Трубы он в рашу продавал
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19.10.2022 19:56 Ответить
З мільярдерів саме військову допомогу надає лише фонд Порошенка.
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19.10.2022 20:31 Ответить
к утру окажеццо ,шо у пинчуков найдовшый козацькый осэлэдэць..
а укрокорни дважды опоясали земной шар по экватору.
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19.10.2022 19:00 Ответить
а, пинчуки не хотят вернуть Украине, что кучма кацапам понаотдавал. ЯО, стратегические бомбардировщики, ракеты дальнего действия, не говоря уже о прочей военной технике при нем разбазаренной....
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19.10.2022 19:00 Ответить
Опа, і ці виповзли... Починають заробляти дивіденти на майбутнє?
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19.10.2022 19:02 Ответить
Хоч щось від цих шахраїв -упирів та перепаде українцям.
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19.10.2022 19:04 Ответить
Наразі мільярдер з США, власник старлінк, виглядає більш патріотом, при всіх скандалах, ніж ці падлюки-українськи-мільярдери.
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19.10.2022 19:04 Ответить
Так он и есть. Пинчук страный тип. В середине 2000ых притащил в Украину Киселева, в середине десятых писал статьи с русскими пропагандистами о том что надо договариватся с Россией. Маск просто тупо цитирует русскую пропаганду, а этот действует более осторожно.
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19.10.2022 19:06 Ответить
и не только Киселева, но и его друга Андрейцева, который, как уроожденный мокшанец, хочет для Украины... Кстати, они под крылышком Пинчука славно "поработали", там еще Глебушка Павловский ошивался, "сшивал" Украину по Днепру в 2004.
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19.10.2022 19:42 Ответить
"українські"
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19.10.2022 20:33 Ответить
Дякую.
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19.10.2022 22:41 Ответить
С тестем разграбили страну а теперь с барского плеча подачки,это все что надо знать об наших олигархах.
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19.10.2022 19:06 Ответить
чья вина? кто голосовал за Кучму? я не голосовала.
нарид. все наш мудрый нарид.
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19.10.2022 19:38 Ответить
Гниди, злодюги, убивці. Замилюють свої гріхи проти України.
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19.10.2022 19:07 Ответить
точно..саме замилюють,не замолюють.
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19.10.2022 19:15 Ответить
Чують дупою що після Перемоги олігархату України буде мідний таз, починають себе відбілювати.
Вони це і так повинні робити як свідомі громадяни і не треба пінчуку з себе ліпити образ благодєтєля - баріна який лікує убогіх Українців.
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19.10.2022 19:14 Ответить
проруснявоє ватноє лайно/пристосуваннць....
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19.10.2022 19:16 Ответить
Коли їм повідомити, що так як раніше, вж не буде? (С) Дацюк
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19.10.2022 19:21 Ответить
Хоть щось... на державі стали міліардерами.
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19.10.2022 19:21 Ответить
Пенчук это филонтроп, медцинат и *********** ялтинстий стратег. Прям как зеля. И по-ходу им уздечки подрезал один и тот же рэбэ
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19.10.2022 19:25 Ответить
Може їх поведінка відповідає Іаков "5, 16-20"? Тоді хай буде.
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19.10.2022 19:29 Ответить
Пинчук, ничем не лучше Коломойского и десятков тысяч других кровосись доивших Украину. И что теперь? Послать из всех на х...р и не принимать от них никакую помощь для Украины? Это даже не пионерия в ж..пе, это дебилизм с инфантилизмом. Солдат раненных надо восстанавливать, они на фронте руку или ногу потеряли. Теперь выйдет диванный аналитик и начнет раненному расказывать-"Ты у этого денег на протез не бери...". Бред.
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19.10.2022 19:32 Ответить

отож. назло мамке отморожу уши
не будем брать у них помощь потому что они слишком богатые, богаче меня
жесть...
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19.10.2022 19:39 Ответить
Брать нужно ,а сранному РНБО с каждого буквально ОПЗЖ опника и других , кто сбежал в Монако ,Вену ФИРТАШ -МРАЗЬ и КаламойМрази обязаны отдать по 2 Миллиарда
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19.10.2022 20:38 Ответить
Вы правы , но только Каламойша гораздо хуже Пинчуков Этот пи#дор настраивал своего 🤢табуретку на капитуляцию -посиделки и проживание на одном этаже в Буковеле , за 2 недели до войны" русские танки на польской границе", кровь быстро забудется, Филатов говорил, что сидит и выжидает не дал ни копейки помощи , и только сучёным портновским судам башлять , а те ему миллиарды прощают
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19.10.2022 20:34 Ответить
Пройдет пиаракция, "деликатно" переложит все это на державу.
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19.10.2022 19:43 Ответить
ну и отлично! ну и пусть... как бы ...
только если это не разовая акция, чтобы напомнить о себе, таких красивых... и не для 10 "счастливчиков"....

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19.10.2022 19:47 Ответить
Та на такое дело можно и домик продать в Лондоне, что жынка твоя пиньь-чук купила на папкины наверно деньги за 158 мил. Рекорд того года 2007 по недвижимости. Помнишь? Или забыл? А мы помним. Оно еще же и подорожало кстати не хило.
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19.10.2022 20:17 Ответить
Жодного разу не чув, щоб Пінчук говорив держаною мовою України - він постійно говорить державною мовою російської федерації. Може він русскій?
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19.10.2022 20:36 Ответить
Пінчук в Україні це хобот Сороса. І Сорос і Пінчук чудово розуміли, що роззброюючи Україну вони порушують баланс сил в регіоні, що призведе до війни. Така "благодійність" називається фарисейством.
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19.10.2022 21:17 Ответить
Ми чогось не знаємо? Пінчук-благодійник?Патріот? Та ну нах...
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19.10.2022 22:00 Ответить
Мля!

Марля и бинты?

А как насчёт военной техники? Приобрести эскадрилью самолетов?
Танков, ракетных установок.

Ведь весь свой капитал, олигарх Пинчук заработал ( читай, украл) в Украине.

Пора отдавать долги...
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19.10.2022 22:59 Ответить
На першому етапі буде створено 6 центрів RECOVERY, розрахованих на 150 місць, на базі державних медичних закладів - все що потрібно знати про пінчуківські центри,котрі згодом будуть заробляти на базі державних медичних закладів з бюджету України гроші.
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19.10.2022 23:16 Ответить
 
 