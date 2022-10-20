УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6248 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 378 18
Радбез ООН (761) Кислиця (175)

Радбез ООН обговорить використання Росією іранських дронів,- Кислиця

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кислиця

Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй проведе два засідання щодо застосування Росією дронів іранського виробництва для атак на українські міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері постійний представник Україн ООН Сергій Кислиця.

"Сьогодні на закритому засіданні Ради Безпеки ООН буде порушено питання щодо використання іранських безпілотників проти цивільного населення та інфраструктури", - написав він.

За словами посадовця, також Радбез ООН 21 жовтня проведе відкрите засідання, на якому розглядатиметься це питання.

"У п'ятницю це буде частиною спеціального відкритого засідання, яке запросили члени Ради у консультації з Україною", — зауважив Кислиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США скликають засідання Радбезу ООН, щоб обговорити постачання Іраном зброї до РФ, - Reuters

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Мы соседом вчера обговаривали партию в шахматы на лавке. Вот это был разговор
показати весь коментар
20.10.2022 00:39
+7
недобендзя знову насере на стіл головувальника на засіданні. І шо?
показати весь коментар
20.10.2022 00:44
+6
їм пора там в залу поставити рояль і попросити виступити нашо майстра пісюніста.
показати весь коментар
20.10.2022 00:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опа, вот ето поворот
показати весь коментар
20.10.2022 00:30 Відповісти
да уж:

Иран на заседании СБ ООН категорически отверг обвинения в свой адрес в поставках беспилотников РФ - постпред республики при ООН.
показати весь коментар
20.10.2022 00:54 Відповісти
Ну и? Калантарян до сих пор мычит, шо помойка на Украину не нападала.
показати весь коментар
20.10.2022 01:08 Відповісти
будут решать как предоставить Украине полсотни ЗАКов с радиолокацией?
показати весь коментар
20.10.2022 00:34 Відповісти
Мы соседом вчера обговаривали партию в шахматы на лавке. Вот это был разговор
показати весь коментар
20.10.2022 00:39 Відповісти
рф як постійний член цього органу в особі холуя нєбензя може в прямому сенсі на7рати їм на стіл ,а якщо хтось буде проти то накладе вето)) і цей цирк буде продовжуватися до того часу поки з терористами сидять поважні люди за одним столом..
показати весь коментар
20.10.2022 00:43 Відповісти
недобендзя знову насере на стіл головувальника на засіданні. І шо?
показати весь коментар
20.10.2022 00:44 Відповісти
рад без - оон.
крапка.
показати весь коментар
20.10.2022 00:45 Відповісти
їм пора там в залу поставити рояль і попросити виступити нашо майстра пісюніста.
показати весь коментар
20.10.2022 00:49 Відповісти
ключевое слово "обговорят". скажут что "шахиды - это плохо. пнятненько?" и разойдутся
показати весь коментар
20.10.2022 00:58 Відповісти
********!
показати весь коментар
20.10.2022 01:21 Відповісти
Решительно осудят
показати весь коментар
20.10.2022 04:33 Відповісти
Давайте вгадаю чим закінчиться: глубокая обеспокоєнность и мощний сігнал, нє?
показати весь коментар
20.10.2022 06:37 Відповісти
Смішно.
показати весь коментар
20.10.2022 07:32 Відповісти
Наверное, будет что-то страшное. Обеспокоенность не будет иметь границ
показати весь коментар
20.10.2022 08:12 Відповісти
Кислиця робить велику справу, честь та хвала йому.
показати весь коментар
20.10.2022 09:23 Відповісти
Занепокояться в 10101-й раз?
показати весь коментар
20.10.2022 09:43 Відповісти
Чергова порожня балаканина, на кшталт того, коли замість того аби збоченця посадити, з ним обговорюють як він гвалтував свої жертви, власним органом чи за допомогою якихось "іграшок" і як погано вчинили ті, хто йому ці "іграшки" продали.
показати весь коментар
20.10.2022 10:51 Відповісти
 
 