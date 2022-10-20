Радбез ООН обговорить використання Росією іранських дронів,- Кислиця
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй проведе два засідання щодо застосування Росією дронів іранського виробництва для атак на українські міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері постійний представник Україн ООН Сергій Кислиця.
"Сьогодні на закритому засіданні Ради Безпеки ООН буде порушено питання щодо використання іранських безпілотників проти цивільного населення та інфраструктури", - написав він.
За словами посадовця, також Радбез ООН 21 жовтня проведе відкрите засідання, на якому розглядатиметься це питання.
"У п'ятницю це буде частиною спеціального відкритого засідання, яке запросили члени Ради у консультації з Україною", — зауважив Кислиця.
Топ коментарі
+8 Олег Кущ e096799b
показати весь коментар20.10.2022 00:39
+7 Y.M. Z.
показати весь коментар20.10.2022 00:44
+6 Player New
показати весь коментар20.10.2022 00:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Иран на заседании СБ ООН категорически отверг обвинения в свой адрес в поставках беспилотников РФ - постпред республики при ООН.
крапка.