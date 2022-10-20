УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6242 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 836 1
війна (56949) допомога (5236) Чехія (1005)

Чехія готує для України новий пакет військової допомоги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чехія

Чехія може надати Україні військову техніку на 22 мільйони крон.

Про це повідомила чеська міністерка оборони Яна Чернохова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дотримали свого слова і продовжуємо підтримувати Україну військовими поставками. Передаю на засідання Уряду для затвердження перелік непотрібної військової техніки, яку ми можемо надати.

Два тижні тому на майже 400, а сьогодні на 22 мільйони крон", - йдеться в повідомленні.

Чернохова не уточнила, про яку саме техніку ідеться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС Чехії вважають, що після ракетних атак РФ Захід має зняти обмеження на постачання зброї

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чехам СПАСИБО. Судя по тому как наши разбирают захваченную технику на передовой, нам такие "посылки" от партнеров очень нужны. Техники не хватает. Уверен техника от чехов будет надежная.
показати весь коментар
20.10.2022 06:40 Відповісти
 
 