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США готові запровадити санкції проти Ірану через постачання Росії дронів-камікадзе

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ,дрони

США готові застосувати санкції проти Ірану через постачання Росії дронів-камікадзе.

Про це повідомляє Держдеп США, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Штати разом із Великою Британією та Францією порушили питання про передачу Іраном БПЛА Росії на засіданні Ради Безпеки ООН. Наразі Вашингтон має численні докази того, що ці БПЛА використовуються для завдання ударів по українському цивільному населенню та найважливіших об'єктах цивільної інфраструктури.

"Оскільки Іран продовжує брехати і заперечувати надання зброї Росії для використання в Україні, ми маємо намір працювати з союзниками і партнерами, щоб запобігти передачі небезпечної зброї Росії.

Ми без вагань застосуємо наші санкції та інші відповідні інструменти проти всіх, хто причетний до цих поставок.

Ми також продовжимо надавати безпрецедентну безпекову допомогу Україні, включно із засобами ППО, щоб Україна могла захистити себе від цієї зброї", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Президент Польщі Дуда доніс "дуже чітку позицію" у розмові з президентом Ірану щодо постачання дронів до РФ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Они всю жизнь под санкциями,там нужен заблудившийся дрон прямо на завод и нормальные ракеты что бы этих бородатых козлов-инструкторов в Крыму уничтожить.
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20.10.2022 06:58
+10
П'ятому брату десятого аятолли заборонять в'їзд в США.
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20.10.2022 06:59
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Ну все, хана ірану!
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20.10.2022 06:57 Відповісти
Они всю жизнь под санкциями,там нужен заблудившийся дрон прямо на завод и нормальные ракеты что бы этих бородатых козлов-инструкторов в Крыму уничтожить.
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20.10.2022 06:58 Відповісти
Читайте поміж строк!
... ми маємо намір працювати з союзниками і партнерами, щоб запобігти передачі небезпечної зброї Росії.
... та інші відповідні інструменти проти всіх, хто причетний до цих поставок.
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20.10.2022 07:01 Відповісти
Это в совке между строк и по желанию трудящихся. А тут вилами по воде.
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20.10.2022 07:06 Відповісти
П'ятому брату десятого аятолли заборонять в'їзд в США.
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20.10.2022 06:59 Відповісти
їх і так вже 100 санкцій. буде 101
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20.10.2022 07:08 Відповісти
СШАмогли б при нагоді і Ізраїлю прикрутити фінансування "цахалу "
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20.10.2022 07:23 Відповісти
Краще дайте Україні ракети. Поки не почнем атакувати рашку війна буде тривати десятиліття.
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20.10.2022 07:28 Відповісти
Саме так - зуб за зуб. Інакше не вийде. Дуже шкода.
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20.10.2022 07:36 Відповісти
Так неначе на Іран вже були накладені "найсуворіші" санкції, то виявляється що це не так?
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20.10.2022 07:34 Відповісти
Ваші "санкції" - як китайські попередження... Краще дайте Україні свої нормальні безпілотники, а не хлопавки-камікадзе дитячі...
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20.10.2022 08:09 Відповісти
може треба санкцій і китаю підкинути?
здається він там на цих дронах та ракетах свої роги підмочив, інакше звідки стільки комплектуючих та сама технологія?
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20.10.2022 09:03 Відповісти
Жалюгідно.

Треба на таке давати аналогічну зброю у більшій кількості чи з кращими ттх бо все інше це імітація діяльності.
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20.10.2022 10:07 Відповісти
УКРАЇНІ в першу чергу потрібні ракети малої та середньої дальності земля-земля, повітря-земля, вода-земля, та повітря-повітря з-різними видами базування...!!!
А санкції проти ірану, ухвалюйте згідно вашого стурбованого та занепокоєного розкладу...!!!

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ФЛОТ кацапляндії має бути знищеним до останнього катера...!!!
Це призведе до ізоляції рашки від ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ та надасть поштовх визвольній війні анексованих територій НАРОДІВ КАВКАЗУ, що призведе до повного розпаду підоросії..!!!
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20.10.2022 10:47 Відповісти
 
 