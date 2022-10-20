Знищено 14 дронів "Shahed-136", які вночі атакували Миколаївщину, - Повітряні сили

Вночі, 20 жовтня, російські окупаційні війська атакували Миколаївщину безпілотниками-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, дев’ять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України.

"По два безпілотники знищено воїнами Військово-Морських Сил та Національної гвардії України, ще один - Національною поліцією України", - йдеться у повідомленні.

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