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Знищено 14 дронів "Shahed-136", які вночі атакували Миколаївщину, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі, 20 жовтня, російські окупаційні війська атакували Миколаївщину безпілотниками-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, дев’ять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України.

"По два безпілотники знищено воїнами Військово-Морських Сил та Національної гвардії України, ще один - Національною поліцією України", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український ЗРК "Оса" знищує дрон-камікадзе Shahed-136. ВIДЕО

Знищено 14 дронів Shahed-136, які вночі атакували Миколаївщину, - Повітряні сили 01

Автор: Ірина Дашківська
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свинорылые кацапы до сих пор так и не поняли - не в коня корм... СВИНОТА НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ ПОБЕДИТЬ УКРАИНЦЕВ... украинцев победить невозможно...
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20.10.2022 08:29 Відповісти
Чутно було, як працювала або шилка, або німець десь у передмісті. І моторчики було чутно. Один всеж таки десь рвонув.
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20.10.2022 08:39 Відповісти
Кацапский свиножоп Суровикин, такое же тупорылое дерьмо, как и побегушник Кива - хомовый дуралей
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20.10.2022 08:43 Відповісти
Азербайджанский эксперт и бывший летчик Рустамзаде на днях сказал что мы потеряли четыре месяца,надо было подготовить пулеметные расчеты и снять с хранения ЗУ-23-2.Срок обучения две недели и обученный расчет за три минуты сбивает стаю дронов из пяти штук.
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20.10.2022 08:53 Відповісти
Цей льотчик-нальотчик з азербуда виявився пи*даболом з армянского радiо...
Але те , що треба було готуватися до вiйни ранiше- це вже навiть останньому аферiстовичу зрозумiло...
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20.10.2022 09:30 Відповісти
Три кажись долетіли до цілі. І о дев'ятій прилетіли підарунки зі Скадовського району у вигляді С-300, три штуки.
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20.10.2022 09:58 Відповісти
 
 