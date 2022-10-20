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Уничтожены 14 дронов "Shahed-136", которые ночью атаковали Николаевщину, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью, 20 октября, российские оккупационные войска атаковали Николаевщину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
Как отмечается, девять дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Південь" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
"По два беспилотника уничтожены воинами Военно-Морских Сил и Национальной гвардии Украины, еще один - Национальной полицией Украины", - говорится в сообщении.
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