Уничтожены 14 дронов "Shahed-136", которые ночью атаковали Николаевщину, - Воздушные силы

Ночью, 20 октября, российские оккупационные войска атаковали Николаевщину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, девять дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Південь" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"По два беспилотника уничтожены воинами Военно-Морских Сил и Национальной гвардии Украины, еще один - Национальной полицией Украины", - говорится в сообщении.

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