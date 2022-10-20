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Уничтожены 14 дронов "Shahed-136", которые ночью атаковали Николаевщину, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью, 20 октября, российские оккупационные войска атаковали Николаевщину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, девять дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Південь" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"По два беспилотника уничтожены воинами Военно-Морских Сил и Национальной гвардии Украины, еще один - Национальной полицией Украины", - говорится в сообщении.

Читайте: Сбиты 13 дронов-камикадзе, которые атаковали ночью Николаевщину (обновлено)

Уничтожены 14 дронов Shahed-136, которые ночью атаковали Николаевщину, - Воздушные силы 01
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свинорылые кацапы до сих пор так и не поняли - не в коня корм... СВИНОТА НИКОГДА НЕ СМОЖЕТ ПОБЕДИТЬ УКРАИНЦЕВ... украинцев победить невозможно...
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20.10.2022 08:29 Ответить
Чутно було, як працювала або шилка, або німець десь у передмісті. І моторчики було чутно. Один всеж таки десь рвонув.
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20.10.2022 08:39 Ответить
Кацапский свиножоп Суровикин, такое же тупорылое дерьмо, как и побегушник Кива - хомовый дуралей
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20.10.2022 08:43 Ответить
Азербайджанский эксперт и бывший летчик Рустамзаде на днях сказал что мы потеряли четыре месяца,надо было подготовить пулеметные расчеты и снять с хранения ЗУ-23-2.Срок обучения две недели и обученный расчет за три минуты сбивает стаю дронов из пяти штук.
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20.10.2022 08:53 Ответить
Цей льотчик-нальотчик з азербуда виявився пи*даболом з армянского радiо...
Але те , що треба було готуватися до вiйни ранiше- це вже навiть останньому аферiстовичу зрозумiло...
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20.10.2022 09:30 Ответить
Три кажись долетіли до цілі. І о дев'ятій прилетіли підарунки зі Скадовського району у вигляді С-300, три штуки.
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20.10.2022 09:58 Ответить
 
 