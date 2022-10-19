Сбиты 13 дронов-камикадзе, которые атаковали ночью Николаевщину (обновлено)
Ночью в Николаевской области уничтожили 13 дронов-камикадзе.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью, с 18 на 19 октября враг атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136". Одиннадцать дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" и один - воинами Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.
Между тем, в Командовании Воздушных сил уточнили, что сбито не 12, а 13 дронов.
"Ночью с 18 на 19 октября враг дважды атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136". Одиннадцать баражирующих боеприпасов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Південь", еще два - воинами Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины", – говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@tZEinform
Хочете вплинути на Китай ? Збийте іранський дрон, розберіть на запчастини і покажіть чию електроніку там використано. Хочете вплинути на Ізраїль ? Збийте російський дрон, розберіть на запчастини і покажіть чию електроніку там використано. все просто