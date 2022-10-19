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Новости Война
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Сбиты 13 дронов-камикадзе, которые атаковали ночью Николаевщину (обновлено)

дрон,іранський

Ночью в Николаевской области уничтожили 13 дронов-камикадзе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью, с 18 на 19 октября враг атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136". Одиннадцать дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" и один - воинами Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

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Между тем, в Командовании Воздушных сил уточнили, что сбито не 12, а 13 дронов.

"Ночью с 18 на 19 октября враг дважды атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136". Одиннадцать баражирующих боеприпасов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Південь", еще два - воинами Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины", – говорится в сообщении.

Николаевская область (2116) уничтожение (6864) дроны (3869) Ким Виталий (243)


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Російські тваринки облюбували Миколаївську область. Та не піддасться вона вам, як би ви не старалися. "Русский мир" пішов разом з вашим нападом. В Миколаєві і області вас просто ненавидять.
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19.10.2022 08:11 Ответить
они скоро с херсона сдрыснут если повезет то наименьшими потерями,за какой николаев еще идет речь)
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19.10.2022 09:01 Ответить
Зато до війни кацапів обожнювало не меньше 50% населення. Знаю по своїх родичах.
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19.10.2022 09:20 Ответить
ZE inform

@tZEinform

Хочете вплинути на Китай ? Збийте іранський дрон, розберіть на запчастини і покажіть чию електроніку там використано. Хочете вплинути на Ізраїль ? Збийте російський дрон, розберіть на запчастини і покажіть чию електроніку там використано. все просто
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19.10.2022 10:08 Ответить
 
 