Сбиты 13 дронов-камикадзе, которые атаковали ночью Николаевщину (обновлено)

Ночью в Николаевской области уничтожили 13 дронов-камикадзе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью, с 18 на 19 октября враг атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136". Одиннадцать дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" и один - воинами Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

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Между тем, в Командовании Воздушных сил уточнили, что сбито не 12, а 13 дронов.

"Ночью с 18 на 19 октября враг дважды атаковал Николаевщину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136". Одиннадцать баражирующих боеприпасов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Південь", еще два - воинами Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины", – говорится в сообщении.