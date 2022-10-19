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Збито 13 дронів-камікадзе, які атакували вночі Миколаївщину (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,іранський

Вночі на Миколаївщині знищили 13 дронів-камікадзе.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Уночі, з 18 на 19 жовтня ворог атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136". Одинадцять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" та один - воїнами Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом, у Командування Повітряних сил уточнили, що збито не 12, а 13 дронів.

"Уночі з 18 на 19 жовтня ворог двічі атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе "Shahed-136". Одинадцять баражуючих боєприпасів збито силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь", ще два - воїнами Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Російські тваринки облюбували Миколаївську область. Та не піддасться вона вам, як би ви не старалися. "Русский мир" пішов разом з вашим нападом. В Миколаєві і області вас просто ненавидять.
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19.10.2022 08:11 Відповісти
они скоро с херсона сдрыснут если повезет то наименьшими потерями,за какой николаев еще идет речь)
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19.10.2022 09:01 Відповісти
Зато до війни кацапів обожнювало не меньше 50% населення. Знаю по своїх родичах.
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19.10.2022 09:20 Відповісти
ZE inform

@tZEinform

Хочете вплинути на Китай ? Збийте іранський дрон, розберіть на запчастини і покажіть чию електроніку там використано. Хочете вплинути на Ізраїль ? Збийте російський дрон, розберіть на запчастини і покажіть чию електроніку там використано. все просто
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19.10.2022 10:08 Відповісти
 
 