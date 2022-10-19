Збито 13 дронів-камікадзе, які атакували вночі Миколаївщину (оновлено)
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Вночі на Миколаївщині знищили 13 дронів-камікадзе.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Уночі, з 18 на 19 жовтня ворог атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136". Одинадцять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" та один - воїнами Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.
Тим часом, у Командування Повітряних сил уточнили, що збито не 12, а 13 дронів.
"Уночі з 18 на 19 жовтня ворог двічі атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе "Shahed-136". Одинадцять баражуючих боєприпасів збито силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь", ще два - воїнами Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України", - йдеться у повідомленні.
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