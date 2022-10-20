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США допоможуть Україні у відновленні інфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша

У Вашингтоні Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, Міністр транспорту США Піт Буттіджедж та Міністр торгівлі США Джина Раймондо підписали Спільну заяву щодо підтримки інфраструктурної стійкості України та її відновлення через посилену двосторонню співпрацю.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Заява передбачає створення Спільної робочої групи (Task Force), яка займеться питанням залучення американських державних інституцій, бізнесу та експертів до процесу відновлення інфраструктури України.

"З першого дня повномасштабного вторгнення росії та до сьогодні США залишаються ключовим політичним, військовим та економічним союзником України. Сьогоднішньою заявою ми переходимо на стратегічний рівень співпраці у сфері інфраструктури.

Наразі наш пріоритет – "проєкти виживання", які дозволять українській економіці вистояти в умовах війни та повернути нормальне життя на деокуповані території.

У рамках створеної Спільної робочої групи зможемо побудувати ефективну модель нашої співпраці та швидше перейти до реалізації конкретних проєктів. Очікуємо на активну участь американського бізнесу та експертних організацій у цьому процесі.

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Для ефективного залучення бізнесу потрібні нові швидкі інструменти для закупівель, які будуть спиратися не тільки на фактор ціни, але й на інші компетенції.

Вдячний Міністру транспорту Піту Буттіджеджу та Міністру торгівлі Джині Раймондо за співпрацю та готовність активно включитися у відновлення інфраструктури України. Окрім цього, разом працюємо над подальшою ізоляцією росії на міжнародній арені", – прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Сторони домовилися провести перше засідання Спільної робочої групи уже найближчим часом. Координацією її роботи займатимуться Міністерство інфраструктури України, Міністерство транспорту США та Міністерство торгівлі США.

Також під час зустрічі з американськими колегами Олександр Кубраков розповів про оперативну роботу інфраструктурної команди над відновленням критично важливої транспортної інфраструктури. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення з 322 зруйнованих мостів ремонтні роботи ведуться уже на 47. Також поруч зі зруйнованими мостами облаштовано уже понад 50 тимчасових переправ.

Американські партнери готові посприяти у цьому процесі шляхом безпосередньої допомоги та створенням умов для залучення американського бізнесу та експертів у цей процес.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Звичайно дякуємо, за підтримку у відновленні інфраструктури, але, може краще дати допомогу у недопущенні її знищення?! Де обіцяний ленд-ліз??! Все дуже підозріло. Сподіваюсь, що ми просто не все знаємо, і так потрібно.
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20.10.2022 12:06
+5
"ленд-ліз" працює з першого дня його підписання! це форма оплати за надану техніку, яка вже надається тривалий період!
у вас неправильно сформовано сприйняття назви "ленд-ліз" з "тисячами танків, літаків та іншого обладнання"!
чому зараз немає такої кількості техніки в якості допомоги - це велике питання!
можливо американці вважають, що надають достатньо для перемоги!
а може через це що у зеленій владі багато зрадників і американці не хочуть втратити військови секрети
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20.10.2022 12:36
+3
І робочі є асфальт трамбувати - двійко опецьків з 95-го кварталу.
Надіюсь, що потім велике будівництво, відродження - буде без... Всі знаємо без кого.
Кошовий боявся, що із-за розміру його гризла - він стане ціллю для снайпера № 1.
Так це ж дуже корисно - вдягнути йому на чуню буржуйку без дна - це ж ноу хау!
Ловушка, западня для снайперів!
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20.10.2022 12:36
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Звичайно дякуємо, за підтримку у відновленні інфраструктури, але, може краще дати допомогу у недопущенні її знищення?! Де обіцяний ленд-ліз??! Все дуже підозріло. Сподіваюсь, що ми просто не все знаємо, і так потрібно.
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20.10.2022 12:06 Відповісти
Marina c8da85b1 Де обіцяний ленд-ліз 20 10 2022 Зараз Україна отримує допомогу за рештою програм, які надають зброю безоплатно і в необмежене користування.
По ленд-лізу за якою Україна може отримувати американську зброю - але в оренду чи позику. Тобто повертати доведеться або гроші, або устаткування
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20.10.2022 12:34 Відповісти
Абсолютно. Власне кажучи, треба дати належне прагматизму наших партнерів. Вони прагматично розуміють, що не всяку зброю є сенс нам давати. Якщо ми будемо програвати цією зброєю, то це буде політично відображатися на наших партнерах.
А друга річ - це готовність цієї техніки і наявність її в необхідній кількості(с)
F16 за 90 дiб з украiнським пiлотом але там вiйна де та база то заправка подвесить ракети бобы и тд отож
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20.10.2022 23:52 Відповісти
"ленд-ліз" працює з першого дня його підписання! це форма оплати за надану техніку, яка вже надається тривалий період!
у вас неправильно сформовано сприйняття назви "ленд-ліз" з "тисячами танків, літаків та іншого обладнання"!
чому зараз немає такої кількості техніки в якості допомоги - це велике питання!
можливо американці вважають, що надають достатньо для перемоги!
а може через це що у зеленій владі багато зрадників і американці не хочуть втратити військови секрети
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20.10.2022 12:36 Відповісти
кажете розумієте, а знову пишете "не повний ленд-ліз"! ще раз, ленд-ліз це форма оплати за техніку!
техніку надають! чому не в таких обʼємах як під час Другої Світової? може через те що зараз техніка набагато ефективніша! он 4 хаймарси зламали "другу армію третього світу"! може, американці бояться переборщити! хто зна, що буде, коли тих хаймарсів у нас буде "5 штук"?!
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20.10.2022 13:44 Відповісти
розраховуватись? тільки за те що вирішим залишити собі!
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20.10.2022 13:55 Відповісти
А шо там з репараціями? Москалям варто нагадувати про те що путін здохне, а платити прийдеться всій біомассі кацапстану за те що вони роблять.
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20.10.2022 12:14 Відповісти
Лучше бы оружия дали столько, сколько требуется. А то с такой помощью Запада, РФ сама всё восстановит после аннексии.
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20.10.2022 12:25 Відповісти
Нагадай мені, які міста відновили рашисти в лугандоні за 8 років окупації? Спойлєр - ніякі.
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20.10.2022 12:30 Відповісти
І робочі є асфальт трамбувати - двійко опецьків з 95-го кварталу.
Надіюсь, що потім велике будівництво, відродження - буде без... Всі знаємо без кого.
Кошовий боявся, що із-за розміру його гризла - він стане ціллю для снайпера № 1.
Так це ж дуже корисно - вдягнути йому на чуню буржуйку без дна - це ж ноу хау!
Ловушка, западня для снайперів!
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20.10.2022 12:36 Відповісти
Це добре... Але краще ATACMS на 300 км., а ще краще на 700 км.
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20.10.2022 13:05 Відповісти
Кожного разу коли бачите ці новини про відновлення інфроструктури це замість тих вимог США щодо звільнення Єрмака та передачі Бені правосудію США.
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20.10.2022 15:53 Відповісти
ну, якщо США допоможуть з вIдбудовою, то, є надія, що, наші гопники, які сидять на грошових потоках, оновлять свої статки на ажурному березі Франції, НЕ ВСЕ ТАК ПОГАНО В ЇХНЬОМУ ДОМІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.10.2022 20:12 Відповісти
 
 