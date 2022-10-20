Наразі 32 населені пункти Харківщини залишаються окупованими, - Синєгубов

У Харківській області деокуповано 544 населених пункти.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні деокуповано 544 населених пункти і залишаються у нас під тимчасовою окупацією лише 32, це становить трохи менше ніж 2% Харківської області", - сказав Синєгубов на брифінгу в четвер.

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