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Наразі 32 населені пункти Харківщини залишаються окупованими, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

У Харківській області деокуповано 544 населених пункти.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні деокуповано 544 населених пункти і залишаються у нас під тимчасовою окупацією лише 32, це становить трохи менше ніж 2% Харківської області", - сказав Синєгубов на брифінгу в четвер.

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Автор: Ірина Дашківська
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для чого псєвдоукраїнці казала, що харківська обл. повністю звільнена?
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20.10.2022 12:29 Відповісти
І сміх і гріх.Знайома пенсіонерка з Казачої Лопані з початку війни застряла в селі,до самого звільнення жила,картоплю садила,копалаЗвільнили,але по селу лупашать кожен день.Але ні не йметься їй тягає діда на машині за картоплею та консервацією.Залізна леді...
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20.10.2022 12:33 Відповісти
 
 