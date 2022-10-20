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Наразі 32 населені пункти Харківщини залишаються окупованими, - Синєгубов
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У Харківській області деокуповано 544 населених пункти.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні деокуповано 544 населених пункти і залишаються у нас під тимчасовою окупацією лише 32, це становить трохи менше ніж 2% Харківської області", - сказав Синєгубов на брифінгу в четвер.
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Светлана Конь
показати весь коментар20.10.2022 12:29 Відповісти Мені подобається 1
Kikaha2 Kikaha2
показати весь коментар20.10.2022 12:33 Відповісти Мені подобається 0
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