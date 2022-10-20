УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6521 відвідувач онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Опалювальний сезон Війна
734 10
війна (56949) газ (2588) Миколаїв (1341) опалення (348) вугілля (622) Сєнкевич (220) опалювальний сезон (548) Теплокомуненерго (116)

У Миколаєві намагатимуться запустити тепло в усі будинки попри те, що багато людей виїхали, - мер Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

миколаїв

Мешканці Миколаєва, попри війну, намагаються сплачувати за житлово-комунальні послуги, зокрема за теплопостачання, рівень розрахунків за яке нині становить близько 70-80 відсотків.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші миколаївці підтримують рідне місто, і навіть знаходячись за кордоном намагаються сплачувати за житлово-комунальні послуги. Зокрема, це теплопостачання, рівень розрахунків за яке нині становить близько 70-80 відсотків. Бо наші комунальники постійно працюють, підтримуючи систему у робочому стані", - сказав очільник міста.

Він також зазначив, що цієї зими намагатимуться запустити тепло у весь житловий фонд, попри те, що більша частина миколаївців виїхала.

"Адже якщо цього не зробити, то меблі та майно в квартирах за зиму відсиріють і зіпсуються. Тоді на їх відновлення піде більше коштів. Тому ті, хто навіть не проживає у місті, повинні будуть сплачувати за цю послугу", - наголосив Сєнкевич.

Те ж саме, за його словами, стосується і квартплати. Адже управляючі компанії працюють, ремонтують комунікації, готують будинки до зими і таке інше. Тому потрібно платити всім, навіть якщо не проживаєш. А ось вода, газ та електрика обліковується лічильниками. Тому там проблем з оплатою немає, якщо не споживаєш.

Також читайте: Зеленський доручив оперативно створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури міст, селищ та сіл

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
тому ми і не Європа! Бо живемо радянськими нормативами та психологією. Ото незрозуміло чому в Європі уряди та населення вже готові жити в холоді нижче 14-15 градусів в оселях (хоча +15 +16 зимою там і раніше було багатьом нормою) з метою економії та відказу від кацапського дорогущого газу, а ми знову будемо гріти до +25 щоб вікна в листопаді відкривати навстіж. І чому знову ці дебільні пороги - три дні нижче +8??? а якщо після троьох днів буде +15 ???? Країна-"совок" так і лишилась в цьому плані
показати весь коментар
20.10.2022 13:59
+3
Може в усій Україні трохи відкласти опалювальний сезон, бо в західних областях вже планують запускати. Мені здається, що трохи недоречно і немає ще таких холодів, а за норму 3 доби середня температура нижче 8град. взагалі слід забути.
показати весь коментар
20.10.2022 13:48
+2
А мо спочатку моніторіг, тьху, перевірка, куди пускати, де воду злити, спесталісти,next воно і в Африці next
показати весь коментар
20.10.2022 13:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А мо спочатку моніторіг, тьху, перевірка, куди пускати, де воду злити, спесталісти,next воно і в Африці next
показати весь коментар
20.10.2022 13:45 Відповісти
Це буде одна бабуся усю "хрущьовку" оплачувати ?
показати весь коментар
20.10.2022 13:46 Відповісти
Нет, бабуся будет замерзать потому что выехавшие жлобы не будут платить за отопление своих квартир и сохранение своего же имущества.
показати весь коментар
20.10.2022 13:53 Відповісти
Може в усій Україні трохи відкласти опалювальний сезон, бо в західних областях вже планують запускати. Мені здається, що трохи недоречно і немає ще таких холодів, а за норму 3 доби середня температура нижче 8град. взагалі слід забути.
показати весь коментар
20.10.2022 13:48 Відповісти
а те, що від постійних дощів будинки відсиріли, може грибок нарости
показати весь коментар
20.10.2022 13:58 Відповісти
Я не знаю, які будинки так відсиріли, якщо останні дні взагалі було «бабине літо». У на в західних областях трохи були опади, а так сухо, тому жодних проблем до сьогодні не бачив, щоб бажаючим підтримувати власний комфорт за допомогою електричних опалювальних приладів.
Україна в абсолютній задниці в плані енергобезпеки і відстрочка опалювального сезону для централізованого теплопостачання я розглядаю як один з варіантів заощадити природний газ, якого вже не вистачало на початку року, а про сьогодні і страшно подумати. Це виключно моя думка, але наша законно обрана влада дуже сиромудра в усіх питаннях, тому побачим, що вирішать.
показати весь коментар
20.10.2022 14:53 Відповісти
тому ми і не Європа! Бо живемо радянськими нормативами та психологією. Ото незрозуміло чому в Європі уряди та населення вже готові жити в холоді нижче 14-15 градусів в оселях (хоча +15 +16 зимою там і раніше було багатьом нормою) з метою економії та відказу від кацапського дорогущого газу, а ми знову будемо гріти до +25 щоб вікна в листопаді відкривати навстіж. І чому знову ці дебільні пороги - три дні нижче +8??? а якщо після троьох днів буде +15 ???? Країна-"совок" так і лишилась в цьому плані
показати весь коментар
20.10.2022 13:59 Відповісти
чому так в Європі? Багато причин, одна з них - різниця температури зимою між ними і Україною
показати весь коментар
20.10.2022 15:00 Відповісти
то не причина. Там також часто сильні морози. Але ніхто там в березні і до середини квітня не гріє квартири так що руки об батареї обпікають. Коли на вулиці під +20 і дерева розпустились.
показати весь коментар
20.10.2022 15:07 Відповісти
Щоб запустити опалення треба чисту воду залити, а її немає, а ця вода що зараз труби роз'їдає в момент.
показати весь коментар
20.10.2022 20:35 Відповісти
 
 