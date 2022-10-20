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У Запорізькій області закрили виїзд на тимчасово окуповані території

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блокпост

Виїзду людей із Запоріжжя на тимчасово окуповані території наразі немає. Рух припинено через позицію росіян.

Про це в ефірі Дніпро.ТВ сказав начальник управління внутрішньої політики Запорізької ОВА Володимир Марчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні траса пуста. Рух припинено через позицію росіян. На початку жовтня був "указ" псевдовлади про те, що вони припиняють випускати людей. Кілька десятків на день можуть виїхати лише. З нашого боку пропуску людей на окуповану територію немає, бо працювати лише на виїзд людей, по-перше, неправильно, по-друге, є чітка позиція ЗСУ. Якщо військові вирішили, що безпекова ситуація не дозволяє, значить, це рішення є правильним", - сказав він.

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Автор: Марина Макєєва
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и шо... много на оккупированную территорию ездили ?
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20.10.2022 14:16 Відповісти
Чимало. Комерсанти, перевізники грошей, були, звісно, люди, які в силу різних причин поверталися додому або їхали до родичів. Але основне - бізнес.
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20.10.2022 14:44 Відповісти
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20.10.2022 14:17 Відповісти
цікаво, для кого це вікно?
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20.10.2022 14:24 Відповісти
Бізнес, просто бізнес. В СБУ такі мізерні зарплати. 😜
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20.10.2022 14:45 Відповісти
представляю себе такую картину где нибудь в 42-43 году
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20.10.2022 15:15 Відповісти
 
 