У Запорізькій області закрили виїзд на тимчасово окуповані території
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Виїзду людей із Запоріжжя на тимчасово окуповані території наразі немає. Рух припинено через позицію росіян.
Про це в ефірі Дніпро.ТВ сказав начальник управління внутрішньої політики Запорізької ОВА Володимир Марчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На сьогодні траса пуста. Рух припинено через позицію росіян. На початку жовтня був "указ" псевдовлади про те, що вони припиняють випускати людей. Кілька десятків на день можуть виїхати лише. З нашого боку пропуску людей на окуповану територію немає, бо працювати лише на виїзд людей, по-перше, неправильно, по-друге, є чітка позиція ЗСУ. Якщо військові вирішили, що безпекова ситуація не дозволяє, значить, це рішення є правильним", - сказав він.
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