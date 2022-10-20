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Росіяни планують мобілізувати до 10 тисяч мешканців окупованого Маріуполя, - Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,маріуполь,військові

Масштабну мобілізацію планують розпочати в окупованому Маріуполі. За попередніми оцінками, відправити на фронт можуть до 10 тисяч чоловіків.

Про це повідомив міський голова Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти планують мобілізувати до 10 тисяч маріупольців. У місті можуть відбирати майно та автівки. Використовуючи введення "воєнного стану",  окупаційна влада може "законно" відбирати майно та автівки маріупольців. Залучати жителів до будь-яких робіт без виплати заробітної плати", - зазначив Бойченко

 Жителі окупованих міст, розуміючи це, почали масово виїжджати. Серед них – маріупольці.

"Окупанти закрили виїзд у бік Запоріжжя. Тому, нажаль, у маріупольців є лише одна можливість виїхати – через територію Росії. Далі через європейські країни можна повернутися до України. Тут на них чекає підтримка від мережі центрів "ЯМаріуполь". Ми готові їм надати всебічну допомогу", - зазначив міський голова Маріуполя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На псевдореферендумі в Маріуполі "проголосували" лише 20% мешканців міста, - мер Бойченко

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+5
Я чогось не розумію в цьому світі. В той час, як фашисти рівняли місто з землею, як там гинули "Азовці" захищаючи місто, в ньому спокійно проживало 10000 осіб чоловічої статі призовного віку? Як таке може бути???
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20.10.2022 16:54
+5
Погоджуюсь з вашим здивуванням.

З іншої сторони, чи було в Маріку стільки зброї, щоб дати її тим 10к мужикам, якщо в Азова було в дефіциті...

І з третьої сторони, можливо ті 10к мужиків були не проти раші, раз спокійно проживали. А тепер стануть гарматним м'ясом.
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20.10.2022 17:05
+5
В одному райцентрі в Сумській області мої знайомі хлопці дізналися, що в лісосмузі на околиці міста стоять два кацапські танка (перед тим вони разом зі знайомими дівчатами наробили "коктейлів молотова", ще в них була одна мисливська рушниця на чотирьох). Хлопці, як стемніло, сіли у стару "копійку", доїхали до околиці, підкралися і кинули коктейль на решітку двигуна чи кудись в таке місце. Перший танк загорівся, з нього вискочили орки з піднятими руками. Думали, що їх оточили ЗСУ. Хлопці позабирали в них зброю. А другий кацапський танк почав з переляку їхати вперед, врізався у перший, що горів, зупинився, і екіпаж теж виліз і віддав зброю.
Є шлях героїв, а є шлях "гарматного м'яса". Кожному своє...
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20.10.2022 17:53
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От тобі Донбас і Юр;ів день .
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20.10.2022 16:36 Відповісти
"Освободили - отрабатьівайте".
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20.10.2022 16:39 Відповісти
ЗВІДКИ?!!
Щось я дуже сумніваюсь, що би там стільки залишилося.
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20.10.2022 16:46 Відповісти
Там у нас десь 80-100 тис залишилось, так що є кого кинути на танки😔 В Маріуполі жило майже 500 тис, десь 50-100 тис вбито, 250 тис виїхали та 100 тис залишилось(((
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20.10.2022 17:14 Відповісти
У вас цифри дуже підозріло сумнівні....
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20.10.2022 21:51 Відповісти
Я чогось не розумію в цьому світі. В той час, як фашисти рівняли місто з землею, як там гинули "Азовці" захищаючи місто, в ньому спокійно проживало 10000 осіб чоловічої статі призовного віку? Як таке може бути???
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20.10.2022 16:54 Відповісти
Погоджуюсь з вашим здивуванням.

З іншої сторони, чи було в Маріку стільки зброї, щоб дати її тим 10к мужикам, якщо в Азова було в дефіциті...

І з третьої сторони, можливо ті 10к мужиків були не проти раші, раз спокійно проживали. А тепер стануть гарматним м'ясом.
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20.10.2022 17:05 Відповісти
В одному райцентрі в Сумській області мої знайомі хлопці дізналися, що в лісосмузі на околиці міста стоять два кацапські танка (перед тим вони разом зі знайомими дівчатами наробили "коктейлів молотова", ще в них була одна мисливська рушниця на чотирьох). Хлопці, як стемніло, сіли у стару "копійку", доїхали до околиці, підкралися і кинули коктейль на решітку двигуна чи кудись в таке місце. Перший танк загорівся, з нього вискочили орки з піднятими руками. Думали, що їх оточили ЗСУ. Хлопці позабирали в них зброю. А другий кацапський танк почав з переляку їхати вперед, врізався у перший, що горів, зупинився, і екіпаж теж виліз і віддав зброю.
Є шлях героїв, а є шлях "гарматного м'яса". Кожному своє...
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20.10.2022 17:53 Відповісти
То є всі ждуни *****.
Їх за будь-яких обставин треба було, або треба буде, знищувати.
Зараз склалися такі обставини. Маємо скористатися нагодою.
Така їх доля, такий наш обов'язок.
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20.10.2022 17:55 Відповісти
Ті, що не проти рашки, дочекалися, бо таки заслуговують на чорний мішок.
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20.10.2022 19:03 Відповісти
Я так понимаю там остались те, кто этого хотел, вот и помогут😂
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20.10.2022 18:14 Відповісти
Не захотіли вчасно виїхати в Україну- майте як і всі москалі-метр на два та два вглиб.
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20.10.2022 18:15 Відповісти
Як не хотіли виїздити на територію вільної України, то тепер нехай йдуть воювати за рашу: самі напросились. Можливо, хтось і виживе... А якщо хтось просто "не встиг" свого часу виїхати до України - якщо розумний, то знайде можливість дезертувати з фронту.
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20.10.2022 20:35 Відповісти
Дивизия ждунов.
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20.10.2022 22:51 Відповісти
 
 