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У Генштабі не виключають відхід військ РФ з правобережжя Херсонщини: Мобілізованих можуть лишити для стримування

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Угруповання військ противника може найближчим часом відійти з правобережної частини Херсонської області на лівобережну.

Про це заявив сьогодні під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не виключаємо цього. Але, ви розумієте, що у повному складі не відійдуть, якщо це робитимуть при відході військ (з Херсонської області. - Ред.). Противник може відходити і залишити мобілізовані для виконання завдань стримування відходу своїх військ, а найбоєздатніші підрозділи, кадрові, перемістити заздалегідь на лівобережну Україну", - зазначив Громов.

За його словами, мобілізовані росіяни не зможуть чинити сильний опір Збройним силам України. Варіантів може бути безліч, у Генштабі ЗСУ опрацьовують різні варіанти.

"Перемога буде за нами", - наголосив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на поромах залишають правий берег Херсонщини. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
І головне, що їм це все зійде з рук.
Джонсона усунули з посади через вечірку, Трасс - за якісь там інші не дуже катастрофічні помилки.
А руснявому "руководству" можна робити пройоб на пройобі - і нічого, нагорі всі при своїх.
На Заході цього ніяк не зрозуміють. Абсолютна терпимість до лайна і палка любов до нього ж - роблять русню невразливими до всіх стратегій стримування і перевиховання, якими марить Захід.
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20.10.2022 16:43
+3
Чмобілізували, а годувати нема чим. Хочуть повісити на шию українцям
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20.10.2022 17:07
+2
війська рашки відходять, а по українському телевізору брешуть що Херсон в котлі ,так кому вірити,рашці, чи Україні, бо брехня кругом???????????????
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20.10.2022 17:00
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І головне, що їм це все зійде з рук.
Джонсона усунули з посади через вечірку, Трасс - за якісь там інші не дуже катастрофічні помилки.
А руснявому "руководству" можна робити пройоб на пройобі - і нічого, нагорі всі при своїх.
На Заході цього ніяк не зрозуміють. Абсолютна терпимість до лайна і палка любов до нього ж - роблять русню невразливими до всіх стратегій стримування і перевиховання, якими марить Захід.
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20.10.2022 16:43 Відповісти
Що не кажіть, а орків біля ста тисяч наші на перегній вже відправили. Однак, якщо під час запливу орків через Дніпро наші будуть робити відоси для ютьюба замість їх мочити, то весь світ дійсно на жопу сяде від тієї картини.
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20.10.2022 16:53 Відповісти
Не те мав на увазі. Вони залишать чмобіків як прикриття, на вірну загибель або полон - і ніхто за це на росії не відповідатиме.
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20.10.2022 16:55 Відповісти
Якщо регулярку виведуть, то це лише означає, що її кинуть на інші напрямки. Це також пояснює оголошену евакуацію цивільних - живий щит для прикриття відходу. Погано. Краще б сиділи далі в ізоляції і здихали від прильотів.
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20.10.2022 16:56 Відповісти
війська рашки відходять, а по українському телевізору брешуть що Херсон в котлі ,так кому вірити,рашці, чи Україні, бо брехня кругом???????????????
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20.10.2022 17:00 Відповісти
Ви самі собі той котел придумали. Куча інфи. А телевізор,цікава штука - ліпше без нього)))
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20.10.2022 18:30 Відповісти
Чмобілізували, а годувати нема чим. Хочуть повісити на шию українцям
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20.10.2022 17:07 Відповісти
Даешь по жесту доброй воли раз в месяц!
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20.10.2022 18:42 Відповісти
Не дивіться Зелений телевізор, бо згодом лікар психіатр не буде взмозі Вас до ладу повернути.
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20.10.2022 19:09 Відповісти
в Херсоні орки мостів понабудовували , їздять бтрми, камазами, танками з одного берега на інший. По ним днів 14 ніхто не стріляє.
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20.10.2022 19:30 Відповісти
який відхід, кругом говорять тільки про котел, то і котла немає??????????
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20.10.2022 20:04 Відповісти
 
 