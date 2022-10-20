У Генштабі не виключають відхід військ РФ з правобережжя Херсонщини: Мобілізованих можуть лишити для стримування
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Угруповання військ противника може найближчим часом відійти з правобережної частини Херсонської області на лівобережну.
Про це заявив сьогодні під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми не виключаємо цього. Але, ви розумієте, що у повному складі не відійдуть, якщо це робитимуть при відході військ (з Херсонської області. - Ред.). Противник може відходити і залишити мобілізовані для виконання завдань стримування відходу своїх військ, а найбоєздатніші підрозділи, кадрові, перемістити заздалегідь на лівобережну Україну", - зазначив Громов.
За його словами, мобілізовані росіяни не зможуть чинити сильний опір Збройним силам України. Варіантів може бути безліч, у Генштабі ЗСУ опрацьовують різні варіанти.
"Перемога буде за нами", - наголосив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Джонсона усунули з посади через вечірку, Трасс - за якісь там інші не дуже катастрофічні помилки.
А руснявому "руководству" можна робити пройоб на пройобі - і нічого, нагорі всі при своїх.
На Заході цього ніяк не зрозуміють. Абсолютна терпимість до лайна і палка любов до нього ж - роблять русню невразливими до всіх стратегій стримування і перевиховання, якими марить Захід.