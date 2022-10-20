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Окупанти на поромах залишають правий берег Херсонщини. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині. З початку жовтня вантажний пором здійснив вже низку таких рейсів, переправляючи військових та військову техніку через Дніпро з району селища Козацьке до Нової Каховки.

Про це свідчать супутникові знімки, а також відео, які публікують самі окупанти, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

В рамках спільного матеріалу "Схем" та російської служби Радио Свобода журналісти знайшли у соцмережах профіль військового на ім’я Макар Теплінський, вихідця з Луганщини, який воює на боці Росії.

З початку жовтня чоловік фіксував на фото і відео та публікував переміщення військовослужбовців РФ та військової техніки з правого на лівий берег Дніпра – на окуповану територію України в районі міста Нова Каховка Херсонської області. Судячи з супутникових фото Planet Labs, російські військові на початку жовтня призупинили відправку обладнання до "небезпечного" правого берега в районі селища Козацьке: відтоді пором виходить туди порожнім, але повертається до Нової Каховки повністю з повним завантаженням.

10 жовтня він опублікував фотографію, зроблену на поромі з військовими вантажівками у своєму профілі в соціальній мережі ВКонтакте.

Окупанти на поромах залишають правий берег Херсонщини 01

Пізніше він опублікував і відео, на якому зняв, як пливе на цьому поромі разом з військовою технікою. "Ми пливемо!", – каже він. "Ти це кому показуєш?", – запитує у Теплінського інший військовослужбовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уся "адміністрація" Херсонщини переїжджає на лівобережжя Дніпра, - Сальдо

Журналістам вдалося з'ясувати, що відео було знято біля правого берега Дніпра в районі селища Козацьке. У цей час, пором з військовою технікою рухався по каналу через острів Козацький у напрямку Нової Каховки.

Окупанти на поромах залишають правий берег Херсонщини 02
Окупанти на поромах залишають правий берег Херсонщини 03

"Цю поромну переправу окупанти використовують у військових логістичних цілях. ЗСУ неодноразово завдавали по ній удару. Один з ударів, як можна побачити на супутниковому зображенні Sentinel-2, стався 23 вересня: на знімку видно дим в районі причалу в Новій Каховці". - йдеться в матеріалі

Окупанти на поромах залишають правий берег Херсонщини 04

З 27 липня, ракетні удари ЗСУ по Антонівському мосту – головній артерії, що з'єднує два береги Дніпра на Херсонщині – різко ускладнили позиції російської армії у цьому регіоні. Після цього військові РФ почали регулярно використовувати поромні переправи та налагоджувати понтонні мости.

Також читайте: Російські військові активно мінують окуповану Херсонську область, - Центр національного спротиву

За даними розслідування, у жовтні справді активізувалось вивезення військової техніки в бік Нової Каховки. Наприклад, ось зафіксований такий рейс від 5 жовтня.

Окупанти на поромах залишають правий берег Херсонщини 05

На супутникових знімках за 8 жовтня пором знову йде у бік Козацького порожнім. Один з таких "евакуаційних" рейсів, ймовірно, був знятий на відео Макара Теплінського, яке він опублікував через декілька днів.

Окупанти на поромах залишають правий берег Херсонщини 06

Сам Макар Теплінський згодом опублікував відео вже з Нової Каховки, де розмістився його підрозділ. Наприклад, на відео "День народження друга ВДВ", як встановили Схеми, зняте у ресторані "Нефертіті" у Новій Каховці.

Окупанти на поромах залишають правий берег Херсонщини 07

Використовуючи сервіс розпізнавання облич, журналісти ідентифікували ще трьох окупантів, які потрапили на фото та відео, опубліковані Теплінським.

Це житель Краснодарського краю Рубік Мкртичев та ще два вихідці з окупованого Криму Дмитро Чумак та Ігор Колмаков. На повідомлення журналістів ані сам Теплинській, ані вказані три військовослужбовці не відповіли.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ створює інформаційні умови, щоб виправдати відступ з Херсону, - ISW

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+58
Одне питання- а чому їх не знищують?
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20.10.2022 11:16
+39
Начался ачєрєдной жест добрай лапатнай волі...
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20.10.2022 11:00
+36
Ні. Звичайні підараси.
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20.10.2022 11:12
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Начался ачєрєдной жест добрай лапатнай волі...
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20.10.2022 11:00 Відповісти
Одне питання- а чому їх не знищують?
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20.10.2022 11:16 Відповісти
Бо ці потвори прикриваються мирними, як завжди...
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20.10.2022 11:18 Відповісти
Тю, обратно едет пустым, гахнуть по нему та чекати на чергового.
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20.10.2022 14:18 Відповісти
І дійсно якщо ця срань переправиться на лівий берег менше їх не стане та й ефективність цього гівна зросте.
І хоч паром мішень не значна та за добу чимало може переправити в обидві сторони.
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20.10.2022 11:50 Відповісти
домовились про безпечний вивід ЖС та техніки з правого берега в обмін на демілітаризацію ЗАЕС.
Це нам аукнеться на інших ділянках фронту
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20.10.2022 12:13 Відповісти
Интересная идея, и вполне реальная. Сегодня тут на Цензоре была новость что русиши засуетились в Энергодаре, типа начали вывозить барахлишко и сами https://censor.net/ua/news/3374983/rosiyiski_viyiskovi_ta_yihni_posipaky_pochaly_vtikaty_z_energodaru_z_soboyu_vyvozyat_nagrabovane_energoatom
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20.10.2022 12:49 Відповісти
дуже притомна думка, дякую, це вже непогана аналітика
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20.10.2022 14:14 Відповісти
Якщо домовилися і є гаранти міжнародні, то молодці.
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20.10.2022 17:59 Відповісти
Русские-обязательно обманут. Нельзя им так просто давать уходить целыми и с техникой:ведь закрепяться на левом берегу и ВСУ не имея мостов будет сложно их от туда выбить. Нужно гатить по паромам во время движения. Цивильное население предупредить чтобы не пользовались паромами. ЩДа и тикают в стторону Парашки в оссновном коллаборанты любители русскрго мира-их не жалко,это враги Украины. Нормальные люди кто хотел-уехали из оккупированного Херсона давно
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22.10.2022 03:50 Відповісти
Suvorikin - pridjotsia prinjat tjažoloe rešeniė
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22.10.2022 00:23 Відповісти
"Перегруппировочный жест доброй воли"?
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20.10.2022 11:01 Відповісти
Все зашибись у них, коньячок в ресторане(!) попивают, смеются, веселятся...
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20.10.2022 11:05 Відповісти
Та не, это не офис. Это разбитый блиндаж под Херсоном. И улыбаются они натужно так, от вселенской боли, наверное.
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20.10.2022 11:13 Відповісти
ЩОБ они здохли . И остальные пособники русского мира тоже
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20.10.2022 11:15 Відповісти
Більшість з Луганської обл. та Криму - всі наші зрадники. Скільки ж їх розплодилося!
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20.10.2022 11:59 Відповісти
Це тому що постійно було КАКАЯ РАЗНІЦА? Виглядає, що різниця була!
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21.10.2022 10:37 Відповісти
Сподіваюсь їх накриють, щоб не всі сє#алися цілими!
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20.10.2022 11:05 Відповісти
Це необхідно зробити,тому що на лівому березі тварі кацапські добре укріпилися.Звідти вони самі не підуть,прийдеться вибивати.Тому зараз потрібно по максимуму знищувати лапотних,щоб потім наші не гинули при наступі від рук отих,хто зараз драпає
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20.10.2022 11:18 Відповісти
Лицо не обезображено интеллектом
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20.10.2022 11:06 Відповісти
Так - це свинособак.
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20.10.2022 11:10 Відповісти
Не, а шо ожидать от заточки ластоногого ааленя...
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20.10.2022 14:21 Відповісти
На фото справжні головорізи...
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20.10.2022 11:06 Відповісти
Ні. Звичайні підараси.
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20.10.2022 11:12 Відповісти
Сухопутний пацюк. Їй не відомо, шо плавает тільки лайно, а все інше - ходить.
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20.10.2022 11:08 Відповісти
Так лайно і перепливало. Все вірно написано.
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20.10.2022 11:15 Відповісти
Почему бы не ******* хаймарсом? Или пущай тикают?
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20.10.2022 11:09 Відповісти
Не все можна відстежити.
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20.10.2022 11:34 Відповісти
А як же "нарідний" супутник від притули, який все бачить? А якщо серйозно - на цьому напрямку все відстежується до дрібниць!
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20.10.2022 12:40 Відповісти
І все рівно відбувається рух техніки і особового складу в обидва боки. Не так швидко як через міст - це факт. Але і дещо через міст
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20.10.2022 12:45 Відповісти
"На днях местные сообщили, что российские оккупанты в районе села Львово (Херсонская область) построили переправу для переброски техники. После проведения доразведки на указанном месте действительно была обнаружена переправа и огромное количество российской техники и личного состава оккупантов. Наши Боги войны влупили туда, не жалея снарядов, и как следствие переправа разбита на х*р. Кроме того, было уничтожено более 100 россиян, много техники обслуживания и более 10 РСЗО"
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20.10.2022 14:07 Відповісти
Может ротация..

Нельзя их выпускать - пусть на правом сидят..
А то будут они под Киевом
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20.10.2022 11:11 Відповісти
Ні,під Києвом їм слабо,як і під Сумами,Черніговом,Миколаєвом,Харківом...
Будуть вони за кримським мостом,але треба трошки почекати...
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20.10.2022 11:16 Відповісти
на каком правом? ни на правом, ни на левом им нет места, это все Украина!

********** место лишь на паРаше, на сранях- рязанях и прочей Замкадной азиопской срани.
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20.10.2022 11:47 Відповісти
Фото всех оккупантов может сбрасывать на специальный сайт для опознания местными жителями убийц , насильников и мародёров
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20.10.2022 11:13 Відповісти
К чему эти снимки, если мы их не уничтожаем?
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20.10.2022 11:13 Відповісти
Договорняк...
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20.10.2022 11:17 Відповісти
Кто "мы"? Сколько уничтожил лично ты? Нисколько? А почему?
Рашистов и их техники уничтожается каждый день столько, сколько возможно. Могли бы больше - уничтожали бы больше, но ресурсы, к сожалению, были, есть и будут ограничены.
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20.10.2022 11:47 Відповісти
Забыли дома утюг выключить
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20.10.2022 11:17 Відповісти
Дивно.... Чому їх спокійно выпускають? В нас же є можливість нанести удар туди. Взагалі якось мутно виглядає вся ця історія з втечею орків с Херсона і все більше стає схожою на якись договорняк....
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20.10.2022 11:22 Відповісти
Можливо, тому, що у нас немає можливості тримати під вогневим контролем кожну переправу 24/7 - внаслідок обмеженості пускових і БК. Можливо, це також робиться свідомо - щоб певний відсоток русні самостійно залишив правий берег і нашим силам оборони було легше продовжити контрнаступ. Можливо, є інші причини. Наприклад, зберегти якомога більше нашого особового складу і техніки.
Сидячи на дивані, легко в кожній незрозумілій ситуації (та і в зрозумілій також) писати про договорняки. Договорняк кого з ким? Про що?
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20.10.2022 12:02 Відповісти
ZAEZ v obmin na perepravu?
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22.10.2022 07:32 Відповісти
ZAES v obmin na perepravu? ☢
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22.10.2022 07:36 Відповісти
лица не омрачены интеллектом
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20.10.2022 11:23 Відповісти
НА ПАРОМАХ НАВЕРНОЕ ТОЛЬКО ВРАГИ УКРАИНЫ. СЛАВА ВСУ!
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20.10.2022 11:27 Відповісти
Парочка прильотів Хаймарсів зробила би цей квест більш драйвовим.
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20.10.2022 11:29 Відповісти
Я так понимаю если их долго добре
π|здить то жесть доброй воли у них начинается до самой москвы.
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20.10.2022 11:31 Відповісти
Так і є, бандитський скот можна знищити тільки так.
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20.10.2022 15:29 Відповісти
Почему у нас нет речных подводных лодок ?
Столько работы ...
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20.10.2022 11:40 Відповісти
знову спокiйно випускають *********, як колись сраного гiркiна ? чому iх не обстрiлюють?
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20.10.2022 11:41 Відповісти
Ти про що?! Не придумуй того, чого нема.
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20.10.2022 13:03 Відповісти
Тыць , та й розвиднiлось... А шо не так?
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20.10.2022 14:23 Відповісти
А почему по ним ни кто не стреляет ? . Вот так вот и Донецк ******** , когда Гиркина из Славянска бежал . . Договорняк
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20.10.2022 11:46 Відповісти
Возможно, потому, что ваше (израильское) правительство отказалось предоставить (или хотя бы продать) необходимое высокоточное оружие, а того, которое у нас на данный момент есть, недостаточно для отработки всех целей 24/7 на фронте протяженностью более 1000 км?
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20.10.2022 12:06 Відповісти
гіркін драпал з Слов'янська в донецьк колоною, добряче розбавленою цивільними. Треба було лупити, експерд?
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20.10.2022 12:52 Відповісти
якщо встановили де орда переправляється то необхідно відразу їх там і топити. чим більше втопимо тим менше доведеться палити їх на суходолі
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20.10.2022 11:52 Відповісти
Боеспособные части вытягивают, чмобиков затягивают
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20.10.2022 11:54 Відповісти
Якщо орки тікають з правого берега Дніпра то є велика ймовірність що правий берег і Херсон скоро будуть звільнені.
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20.10.2022 11:54 Відповісти
Так бей, в чем проблема? Сколько лично ты уже перебил оккупантов? Радуйся и благодари ВСУ, что Украина не была захвачена ни за 3 дня, ни за месяц, ни за полгода, а вместо этого русня бежит из Харькова, Херсона и объявляет мобилизацию и военное положение. А если думаешь, что это все так просто дается нашим военным, то это вообще нихрена не так.
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20.10.2022 12:11 Відповісти
Ты, сынок, налоги, говоришь, армии выплачивал? И сколько же ты навыплачивал? Ты знаешь, сколько стоят ракеты GMLRS для химарсов, и сколько вообще у нас этих химарсов есть в наличии? Твоих "налогов" даже на одну такую ракету не хватит. Ты вообще в курсе, что на нас напала страна самая большая по площади и запасам ресурсов в мире, с численностью населения в 5 раз больше, чем у нас, и с одной из самых сильных армий? Позиция "я платил когда-то налоги и на этом свой долг выполнил, а дальше вы обеспечьте мне безопасность" явно не соответствует сегодняшним реалиям. Сотни тысяч твоих, сынок, сограждан так же платили налоги годами, а сейчас кладут свои жизни за то, чтобы освободить в том числе и твой город. И ты в этой ситуации, оставив пятую точку в тепле и не защищая свой же город, еще их в чем-то упрекаешь? А не бот ли ты руснявый?
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20.10.2022 12:44 Відповісти
Тільки хотів написати про це. Дивний в нього якийсь стиль написання, кацапньою посмердює:"Раз взялись воевать..." і т.д по тексту. Тобто не треба було чинити опір за його логікою...Точно бот.
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20.10.2022 13:16 Відповісти
На техніці замальована буква Z на букву V.
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20.10.2022 11:58 Відповісти
Вот это так прыжок с переподвыпордвертом, Порошенко и Залужный виноваты в договорняке с орками 🤪
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20.10.2022 20:17 Відповісти
Зрозуміло, що кацапи всі перейдуть на той берег і зроблять там такі укріплення, що нам їх дуже довго прийдеться вибивати. Той берег їм потрібний для забезпечення подачі води в Крим. Знали "наші", що робили, коли здавали все це кацапні. Що то за мамамія лобіював подачу води в Крим? Бажав офіційно, а зробив таким чином і носа не підточиш.
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20.10.2022 12:32 Відповісти
Можливо евакуація узгоджена з офісом президента.
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20.10.2022 12:33 Відповісти
Навряд чи зараз такі моменти обговорюються, але те, що переправа і паром діють з початку жовтня неушкодженими суперечить тим словам, що наші все там знищують і як прниклад приводять "Антоновський міст".
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20.10.2022 12:37 Відповісти
На машине Z закрашено и нарисовано V.
Если Z - это типа "за победу", каким бы бредом и тупостью это не выглядело, а V - "сила в правде", что ещё тупее, это вроде именно это официальные версии, то получается, они сами официально уже в победу не верят или она не актуальна, а воюют просто из принципа. Типа, это "не по-пацански" признать что дебил и слилися
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20.10.2022 12:44 Відповісти
а можливо там була наша позначка?
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20.10.2022 18:35 Відповісти
Так бачно на першому фото, що Z пофарбовано
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20.10.2022 19:10 Відповісти
Ну і чого їх не роз'#бали???
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20.10.2022 12:46 Відповісти
Ота вся зброя знову повернеться вбивати нас! Так як це було з під київщини
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20.10.2022 12:48 Відповісти
Что-то нехорошее задумала руссня?На их ресурсах была инфа,что собираются опять атаковать Николаев-Одессу и стягивают для этого отовсюду резервы..
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20.10.2022 13:01 Відповісти
фарш їбаний! стояти! чекайте свої черги! ахаха😄
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20.10.2022 13:06 Відповісти
Йой, смучий касабо, най ті чорна удова за *** ґедзнула! Чом на твар попіснів-єс? Ци челідину туск розм'яцкав цурікати-єс-си од Херсона? Ає, отік путерно гет усе було, гейби домів у задуп'ї... Ци мо', у гузичник напудив-єс?
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20.10.2022 13:24 Відповісти
🤣 геть не вїхав
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20.10.2022 13:33 Відповісти
Даю переклад з гуцульського діалекту нормативною українською:

"Агов, сучий кацапе, щоб тебе каракурт за пеніс вкусив! Що з їпалом? Чи жінку смуток з'їдає відступати від Херсона? Адже так душевно усе було, по-домашньому, немов у Мухосизрані... Чи, може, у штані всравсь?"
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20.10.2022 13:40 Відповісти
Це ви на нiмцiв , чи водкапейгрязиваляйся(rusische schweine) отработали со своим переводом?
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20.10.2022 14:26 Відповісти
Та наче на своїх )) як бачимо (не тільки тут), зрозуміти deep dialect можуть не тільки лише всі

(а русіше швайне і стандартну українську ніц розуміють)
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20.10.2022 15:27 Відповісти
Оно плывет....а плавает, как известно, только дерьмо!!!!
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20.10.2022 13:29 Відповісти
"От зараз обідно було..."

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20.10.2022 13:32 Відповісти
Ота лушпайка, то кузя плывёт?
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20.10.2022 15:23 Відповісти
Ото поруч із американським, біля лівого борту?
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20.10.2022 15:29 Відповісти
Alexander Rozhkov , Я Вам попытаюсь, объяснить , . Израиль, маленькое государство, во всех смыслах и да мы боимся что ***** взбаломутит секс меньшинства по всему Ближнему Востоку , и Иран , . Если Иран предпримет массированный ракетный удар 👊 нам будет не хорошо . И если Вы помните ,наш министр только заткнуться об оружие . Так , тут же (голубые ) устроили гей парад в Ерусалиме и до сих пор балаганят.
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20.10.2022 13:57 Відповісти
Я прекрасно понимаю, что Израиль - маленькое государство, окруженное своими врагами. Но, во-первых, Ирану не нужны какие-то предлоги, чтобы начать массированный ракетный удар по Израилю, они и так это сделают при первой же возможности, так что это не аргумент. А во-вторых, у Украины современного оружия еще меньше, чем у Израиля, а поэтому ваши провокационные вопросы о том, почему ВСУ куда-то не стреляют, и инсинуации о договорняках здесь не уместны.
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20.10.2022 16:53 Відповісти
Такие добрые и волевые...
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20.10.2022 14:06 Відповісти
"На днях местные сообщили, что российские оккупанты в районе села Львово (Херсонская область) построили переправу для переброски техники. После проведения доразведки на указанном месте действительно была обнаружена переправа и огромное количество российской техники и личного состава оккупантов. Наши Боги войны влупили туда, не жалея снарядов, и как следствие переправа разбита на х*р. Кроме того, было уничтожено более 100 россиян, много техники обслуживания и более 10 РСЗО"
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20.10.2022 14:06 Відповісти
гнилозубые освободители приехали нас учить как правильно жить... это животное само ***** без приказа или подсрачника от жены к стоматологу вовремя сходить не может, но за русский мир сдохнуть готово
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20.10.2022 16:23 Відповісти
А де ж зараз наші Байрактари чи Лелеки? Кращого разу не буде для їх використання.
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20.10.2022 17:06 Відповісти
ну супер! а чого їх так просто випускають? без "подарунків" на доріжку? дають отак просто вийти? з технікою? щоб потім вони обстрілювали наших з лівого берега?!
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20.10.2022 17:11 Відповісти
Не вірно пливеш! Вірно - це пузом до гори і без бошки.

А так - то ти не доплив ще, утирок йо_аний.
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20.10.2022 17:22 Відповісти
Он только понял, дерьмо не тонет .
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20.10.2022 17:57 Відповісти
Сразу видно, что отвод орков крышует дЕРМАК - дает, ****, всем спокойно уйти.
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20.10.2022 21:06 Відповісти
 
 