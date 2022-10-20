Окупанти на поромах залишають правий берег Херсонщини. ВІДЕО+ФОТО

Окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині. З початку жовтня вантажний пором здійснив вже низку таких рейсів, переправляючи військових та військову техніку через Дніпро з району селища Козацьке до Нової Каховки.

Про це свідчать супутникові знімки, а також відео, які публікують самі окупанти, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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В рамках спільного матеріалу "Схем" та російської служби Радио Свобода журналісти знайшли у соцмережах профіль військового на ім’я Макар Теплінський, вихідця з Луганщини, який воює на боці Росії.

З початку жовтня чоловік фіксував на фото і відео та публікував переміщення військовослужбовців РФ та військової техніки з правого на лівий берег Дніпра – на окуповану територію України в районі міста Нова Каховка Херсонської області. Судячи з супутникових фото Planet Labs, російські військові на початку жовтня призупинили відправку обладнання до "небезпечного" правого берега в районі селища Козацьке: відтоді пором виходить туди порожнім, але повертається до Нової Каховки повністю з повним завантаженням.

10 жовтня він опублікував фотографію, зроблену на поромі з військовими вантажівками у своєму профілі в соціальній мережі ВКонтакте.

Пізніше він опублікував і відео, на якому зняв, як пливе на цьому поромі разом з військовою технікою. "Ми пливемо!", – каже він. "Ти це кому показуєш?", – запитує у Теплінського інший військовослужбовець.

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Журналістам вдалося з'ясувати, що відео було знято біля правого берега Дніпра в районі селища Козацьке. У цей час, пором з військовою технікою рухався по каналу через острів Козацький у напрямку Нової Каховки.





"Цю поромну переправу окупанти використовують у військових логістичних цілях. ЗСУ неодноразово завдавали по ній удару. Один з ударів, як можна побачити на супутниковому зображенні Sentinel-2, стався 23 вересня: на знімку видно дим в районі причалу в Новій Каховці". - йдеться в матеріалі

З 27 липня, ракетні удари ЗСУ по Антонівському мосту – головній артерії, що з'єднує два береги Дніпра на Херсонщині – різко ускладнили позиції російської армії у цьому регіоні. Після цього військові РФ почали регулярно використовувати поромні переправи та налагоджувати понтонні мости.

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За даними розслідування, у жовтні справді активізувалось вивезення військової техніки в бік Нової Каховки. Наприклад, ось зафіксований такий рейс від 5 жовтня.

На супутникових знімках за 8 жовтня пором знову йде у бік Козацького порожнім. Один з таких "евакуаційних" рейсів, ймовірно, був знятий на відео Макара Теплінського, яке він опублікував через декілька днів.

Сам Макар Теплінський згодом опублікував відео вже з Нової Каховки, де розмістився його підрозділ. Наприклад, на відео "День народження друга ВДВ", як встановили Схеми, зняте у ресторані "Нефертіті" у Новій Каховці.

Використовуючи сервіс розпізнавання облич, журналісти ідентифікували ще трьох окупантів, які потрапили на фото та відео, опубліковані Теплінським.

Це житель Краснодарського краю Рубік Мкртичев та ще два вихідці з окупованого Криму Дмитро Чумак та Ігор Колмаков. На повідомлення журналістів ані сам Теплинській, ані вказані три військовослужбовці не відповіли.

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