ЄС має посилити санкції проти РФ та Білорусі, - Науседа

Санкції, застосовані ЄС проти Росії через вторгнення в Україну, працюють, але не завжди приносять очікувані результати, тож ЄС має застосувати проти Кремля більш жорсткі обмежувальні заходи, і не забувати про Білорусь.

Про це у Брюсселі перед початком Європейської ради заявив президент Литви Ґітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо продовжувати підтримувати Україну… З іншої сторони, маємо багато зробити, щоб покласти край здатності Hосії продовжувати цю війну. Наші санкції працюють, але не приносять того результату, який ми очікували. Це саме та причина, чому ми маємо обговорити та зважити на наступний санкційний пакет. Ми чітко підтримуємо такий підхід", - сказав литовський лідер.

Він наголосив, що з моменту неформального саміту ЄС у Празі ситуація в Україні погіршилася, що вимагає від Євросоюзу дуже конкретного плану дій. Перш за все, Україна гостро потребує військової підтримки, зокрема сучасних систем протиповітряного захисту. Дуже важливим, за його словами, є рішення ЄС виділити Україні 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру. Ще один ключовий напрямок - започаткування військової допоміжної місії для України, яка одночасно зможе тренувати до 15 тисяч українських військовослужбовців за допомогою європейських фахівців.

"Нам також необхідно працювати над створенням спеціального трибуналу з воєнних злочинів, що були скоєні в Україні. Це рівною мірою стосується як Росії, так і Білорусі. Маємо пам’ятати, що Росія коїть дуже страшні воєнні злочини...Наразі важливо знати, що росіяни посилають свої війська в Білорусь. Тобто, Росія планує розпочати атаку проти України з білоруської території. Це саме та причина, чому ми маємо застосувати санкції до білорусі також", - додав Науседа.

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