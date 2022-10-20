Альтернативою Міжнародному комітету Червоного Хреста може бути ООН, - Лубінець

Процес визволення українських громадян із російського полону є настільки складною роботою, що кожне необачне слово може завадити владі у цьому процесі.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я готовий прокоментувати все, що не завадить процесу повернення військовополонених та цивільних заручників. Повірте, це настільки складна робота, що кожне навіть необачне слово може завадити нам у цьому процесі. Можу єдине сказати – те, що ми знаємо кількість (полонених. – Ред.) і місця (їх. – Ред.) перебування", - заявив омбудсмен.

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За його словами, українській владі відомо і про жахливі умови утримання полонених, про те, що росіяни порушують відповідні Женевські конвенції.

"Ми знаємо, що (нашим громадянам. – Ред.) не надається достатньо медичної допомоги, що порушуються базові права військовополонених і цивільних заручників. І ми робимо все, щоб всіх повернути. Кількість ми не називаємо", - зазначив Лубінець.