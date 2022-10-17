Червоний Хрест уперше назвав війну міжнародним військовим конфліктом, а не кризою

Міжнародний комітет Червоного Хреста вперше назвав російсько-українську війну не "кризою в Україні", а міжнародним військовим конфліктом.

Про це під час робочої поїздки до Запоріжжя сказав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Велике сподівання (покладаємо. - Ред.) на нову президентку Міжнародного комітету Червоного Хреста, яка призначена 11 днів тому... Ми вперше побачили міжнародний термін "російсько-український міжнародний військовий конфлікт". До цього навіть в офіційних паперах МКЧХ використовував термін "криза в Україні", "конфлікт", що взагалі не передбачено міжнародним правом", - сказав Лубінець.

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