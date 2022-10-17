УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9356 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 683 25

Червоний Хрест уперше назвав війну міжнародним військовим конфліктом, а не кризою

хрест,червоний

Міжнародний комітет Червоного Хреста вперше назвав російсько-українську війну не "кризою в Україні", а міжнародним військовим конфліктом.

Про це під час робочої поїздки до Запоріжжя сказав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Велике сподівання (покладаємо. - Ред.) на нову президентку Міжнародного комітету Червоного Хреста, яка призначена 11 днів тому... Ми вперше побачили міжнародний термін "російсько-український міжнародний військовий конфлікт". До цього навіть в офіційних паперах МКЧХ використовував термін "криза в Україні", "конфлікт", що взагалі не передбачено міжнародним правом", - сказав Лубінець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест не прибув на лінію розмежування, хоча на нього там чекала українська делегація

Автор: 

Червоний Хрест (402) Лубінець Дмитро (590)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Зеля тоже агрессоров 2.5 года " той стороной " называл и называть войну войной ссал .
показати весь коментар
17.10.2022 20:48
+7
теперь они не кремлядские *********?
шо,блеать,изменилось?
показати весь коментар
17.10.2022 20:34
+3
А раніше що, повелазело їм?
показати весь коментар
17.10.2022 20:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сильно вони азовцям допомогли?
показати весь коментар
17.10.2022 20:42 Відповісти
Та баньте його, це відомий рашист пасеться тут часто
показати весь коментар
17.10.2022 20:47 Відповісти
ПНХ Кацапский бот За ,что их благодарить⁉️За лицемерство и импотентность⁉️
показати весь коментар
17.10.2022 20:59 Відповісти
безвідповідальна організація!
усе інше майже не цікаво!
показати весь коментар
17.10.2022 20:46 Відповісти
теперь они не кремлядские *********?
шо,блеать,изменилось?
показати весь коментар
17.10.2022 20:34 Відповісти
А раніше що, повелазело їм?
показати весь коментар
17.10.2022 20:36 Відповісти
А раніше так, як і багато інших організацій: щойно хочуть сказати "війна", а потім як подивляться на тінь розсосисії - "ух, страсти-то какие! дети - Ик! Ик! Ик! - и к няне под юбку: Ба-а-а-аааба! Стла-а-а-ааасно!"
(і в памперси - кік-кік-кік! і ще - пись-пись-пись!)
...
Потім вилізуть з-під велетенської спідниці "аріни родіоновни", памперси поміняють, окуляри поправлять (бо дорослі солідні люди) і давай вигадувати "обтекаемые политкорректные определения".
показати весь коментар
17.10.2022 21:03 Відповісти
русско-шалавного нарешті зняли і є результат.
показати весь коментар
17.10.2022 20:40 Відповісти
Яка нахер різниця хто що і як назвав? Навіщо забивати стрічку тупими новинами?
показати весь коментар
17.10.2022 20:40 Відповісти
Тупой ,не читай , разница большая БЕЛОЕ ЭТО БЕЛОЕ , а чёрное -черное , а не серобуромалиновле‼️Красный крест - трусливые и коррумпированные русне
показати весь коментар
17.10.2022 21:03 Відповісти
якщо ООН "ялове",то що очікувати від дрібніших організацій...
показати весь коментар
18.10.2022 08:55 Відповісти
велике досягнення-назвати речі своїми іменами...війна -це війна
показати весь коментар
17.10.2022 20:42 Відповісти
Зеля тоже агрессоров 2.5 года " той стороной " называл и называть войну войной ссал .
показати весь коментар
17.10.2022 20:48 Відповісти
Это правда , а террористов рашистских называл "повстанцами", и говорил , что Порошенко не хотел закончить войну , видел "мир" в очке *****
показати весь коментар
17.10.2022 21:06 Відповісти
ЧХ - це повна куйня! Повний "отстой"!!!
показати весь коментар
17.10.2022 20:54 Відповісти
ооо!.. може вони навіть потерпілим, покаліченим Українцям почнуть допомагати, а не тільки окупантам "з нежитью та проносом"
показати весь коментар
17.10.2022 20:54 Відповісти
И года не прошло...
показати весь коментар
17.10.2022 21:02 Відповісти
оба!
я вже не питаю, що має трапитися щоб вони визнали що росія напала на Україну і здійснює тут геноцид?

я питаю - що має трапитися щоб вони просто виконували свою роботу за яку їм платять - займалися українськими військовополоненими на раші?

чогось як орків у нас в полоні провідувати в них проблєм немає.
ще й дивляться за умовами і їх харчуванням та медобслуговування щоб було норм

чого така асиметрія, червоні хрести, га?
показати весь коментар
17.10.2022 21:08 Відповісти
Суки чєрвонохрестові, тільки прийдіть до мене для, тіпа, допомоги, як ви завжди приходите... Підете *****
показати весь коментар
17.10.2022 21:24 Відповісти
Красный Крест являются гнилой организацией, до лампочки что он там признал.
показати весь коментар
17.10.2022 22:04 Відповісти
Конфлікт?Кого з ким? Ми конфліктуємо з РФ? На нас ршк ннаапала, нас вбиваає, а мі з нею конфліктуємо? І таке визнаня вважють прогресом? Сидить той Червоний хрест наа зарплаатні і плюшках російських. Стидоба і ганьба.
показати весь коментар
17.10.2022 22:46 Відповісти
Чтобы поставить Красный крест на место , надо всем цивилизованным странам прекратить платить им зарплату и создать НОВЫЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ
показати весь коментар
17.10.2022 23:12 Відповісти
Очевидно, що МКЧХ це міжнародна організація для прикриття злодійської політики росіян. Очевидно, що в росії процвітає фашизм. Проте МКЧХ працює на російський фашизм. І навіть не називає очевидні речі своїми іменами, маніпулюючи поняттями.
показати весь коментар
02.11.2022 22:23 Відповісти
 
 