Червоний Хрест уперше назвав війну міжнародним військовим конфліктом, а не кризою
Міжнародний комітет Червоного Хреста вперше назвав російсько-українську війну не "кризою в Україні", а міжнародним військовим конфліктом.
Про це під час робочої поїздки до Запоріжжя сказав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Велике сподівання (покладаємо. - Ред.) на нову президентку Міжнародного комітету Червоного Хреста, яка призначена 11 днів тому... Ми вперше побачили міжнародний термін "російсько-український міжнародний військовий конфлікт". До цього навіть в офіційних паперах МКЧХ використовував термін "криза в Україні", "конфлікт", що взагалі не передбачено міжнародним правом", - сказав Лубінець.
Топ коментарі
+8 Віктор Степаненко
показати весь коментар17.10.2022 20:48
+7 Don Bessam #359417
показати весь коментар17.10.2022 20:34
+3 Линкин Парк
показати весь коментар17.10.2022 20:36
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шо,блеать,изменилось?
(і в памперси - кік-кік-кік! і ще - пись-пись-пись!)
...
Потім вилізуть з-під велетенської спідниці "аріни родіоновни", памперси поміняють, окуляри поправлять (бо дорослі солідні люди) і давай вигадувати "обтекаемые политкорректные определения".
я вже не питаю, що має трапитися щоб вони визнали що росія напала на Україну і здійснює тут геноцид?
я питаю - що має трапитися щоб вони просто виконували свою роботу за яку їм платять - займалися українськими військовополоненими на раші?
чогось як орків у нас в полоні провідувати в них проблєм немає.
ще й дивляться за умовами і їх харчуванням та медобслуговування щоб було норм
чого така асиметрія, червоні хрести, га?