Красный Крест впервые назвал войну международным военным конфликтом, а не кризисом
Международный комитет Красного Креста впервые назвал российско-украинскую войну не "кризисом в Украине", а международным военным конфликтом.
Об этом во время рабочей поездки в Запорожье сказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Большую надежду (возлагаем. - Ред.) на нового президента Международного комитета Красного Креста, которая назначена 11 дней назад... Мы впервые увидели международный термин "российско-украинский международный военный конфликт". До этого даже в официальных бумагах МККК использовал термин "кризис в Украине", "конфликт", что вообще не предусмотрено международным правом", - сказал Лубинец.
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+3 Линкин Парк
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усе інше майже не цікаво!
шо,блеать,изменилось?
(і в памперси - кік-кік-кік! і ще - пись-пись-пись!)
...
Потім вилізуть з-під велетенської спідниці "аріни родіоновни", памперси поміняють, окуляри поправлять (бо дорослі солідні люди) і давай вигадувати "обтекаемые политкорректные определения".
я вже не питаю, що має трапитися щоб вони визнали що росія напала на Україну і здійснює тут геноцид?
я питаю - що має трапитися щоб вони просто виконували свою роботу за яку їм платять - займалися українськими військовополоненими на раші?
чогось як орків у нас в полоні провідувати в них проблєм немає.
ще й дивляться за умовами і їх харчуванням та медобслуговування щоб було норм
чого така асиметрія, червоні хрести, га?