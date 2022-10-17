Красный Крест впервые назвал войну международным военным конфликтом, а не кризисом

Международный комитет Красного Креста впервые назвал российско-украинскую войну не "кризисом в Украине", а международным военным конфликтом.

Об этом во время рабочей поездки в Запорожье сказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Большую надежду (возлагаем. - Ред.) на нового президента Международного комитета Красного Креста, которая назначена 11 дней назад... Мы впервые увидели международный термин "российско-украинский международный военный конфликт". До этого даже в официальных бумагах МККК использовал термин "кризис в Украине", "конфликт", что вообще не предусмотрено международным правом", - сказал Лубинец.

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