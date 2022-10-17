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Новости Война
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Красный Крест впервые назвал войну международным военным конфликтом, а не кризисом

хрест,червоний

Международный комитет Красного Креста впервые назвал российско-украинскую войну не "кризисом в Украине", а международным военным конфликтом.

Об этом во время рабочей поездки в Запорожье сказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Большую надежду (возлагаем. - Ред.) на нового президента Международного комитета Красного Креста, которая назначена 11 дней назад... Мы впервые увидели международный термин "российско-украинский международный военный конфликт". До этого даже в официальных бумагах МККК использовал термин "кризис в Украине", "конфликт", что вообще не предусмотрено международным правом", - сказал Лубинец.

Читайте: В ООН призвали Россию предоставить МККК доступ ко всем военнопленным

Красный Крест (440) Лубинец Дмитрий (456)


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Топ комментарии
+8
Зеля тоже агрессоров 2.5 года " той стороной " называл и называть войну войной ссал .
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17.10.2022 20:48
+7
теперь они не кремлядские *********?
шо,блеать,изменилось?
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17.10.2022 20:34
+3
А раніше що, повелазело їм?
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17.10.2022 20:36
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Сильно вони азовцям допомогли?
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17.10.2022 20:42 Ответить
Та баньте його, це відомий рашист пасеться тут часто
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17.10.2022 20:47 Ответить
ПНХ Кацапский бот За ,что их благодарить⁉️За лицемерство и импотентность⁉️
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17.10.2022 20:59 Ответить
безвідповідальна організація!
усе інше майже не цікаво!
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17.10.2022 20:46 Ответить
теперь они не кремлядские *********?
шо,блеать,изменилось?
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17.10.2022 20:34 Ответить
А раніше що, повелазело їм?
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17.10.2022 20:36 Ответить
А раніше так, як і багато інших організацій: щойно хочуть сказати "війна", а потім як подивляться на тінь розсосисії - "ух, страсти-то какие! дети - Ик! Ик! Ик! - и к няне под юбку: Ба-а-а-аааба! Стла-а-а-ааасно!"
(і в памперси - кік-кік-кік! і ще - пись-пись-пись!)
...
Потім вилізуть з-під велетенської спідниці "аріни родіоновни", памперси поміняють, окуляри поправлять (бо дорослі солідні люди) і давай вигадувати "обтекаемые политкорректные определения".
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17.10.2022 21:03 Ответить
русско-шалавного нарешті зняли і є результат.
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17.10.2022 20:40 Ответить
Яка нахер різниця хто що і як назвав? Навіщо забивати стрічку тупими новинами?
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17.10.2022 20:40 Ответить
Тупой ,не читай , разница большая БЕЛОЕ ЭТО БЕЛОЕ , а чёрное -черное , а не серобуромалиновле‼️Красный крест - трусливые и коррумпированные русне
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17.10.2022 21:03 Ответить
якщо ООН "ялове",то що очікувати від дрібніших організацій...
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18.10.2022 08:55 Ответить
велике досягнення-назвати речі своїми іменами...війна -це війна
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17.10.2022 20:42 Ответить
Зеля тоже агрессоров 2.5 года " той стороной " называл и называть войну войной ссал .
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17.10.2022 20:48 Ответить
Это правда , а террористов рашистских называл "повстанцами", и говорил , что Порошенко не хотел закончить войну , видел "мир" в очке *****
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17.10.2022 21:06 Ответить
ЧХ - це повна куйня! Повний "отстой"!!!
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17.10.2022 20:54 Ответить
ооо!.. може вони навіть потерпілим, покаліченим Українцям почнуть допомагати, а не тільки окупантам "з нежитью та проносом"
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17.10.2022 20:54 Ответить
И года не прошло...
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17.10.2022 21:02 Ответить
оба!
я вже не питаю, що має трапитися щоб вони визнали що росія напала на Україну і здійснює тут геноцид?

я питаю - що має трапитися щоб вони просто виконували свою роботу за яку їм платять - займалися українськими військовополоненими на раші?

чогось як орків у нас в полоні провідувати в них проблєм немає.
ще й дивляться за умовами і їх харчуванням та медобслуговування щоб було норм

чого така асиметрія, червоні хрести, га?
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17.10.2022 21:08 Ответить
Суки чєрвонохрестові, тільки прийдіть до мене для, тіпа, допомоги, як ви завжди приходите... Підете *****
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17.10.2022 21:24 Ответить
Красный Крест являются гнилой организацией, до лампочки что он там признал.
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17.10.2022 22:04 Ответить
Конфлікт?Кого з ким? Ми конфліктуємо з РФ? На нас ршк ннаапала, нас вбиваає, а мі з нею конфліктуємо? І таке визнаня вважють прогресом? Сидить той Червоний хрест наа зарплаатні і плюшках російських. Стидоба і ганьба.
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17.10.2022 22:46 Ответить
Чтобы поставить Красный крест на место , надо всем цивилизованным странам прекратить платить им зарплату и создать НОВЫЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ
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17.10.2022 23:12 Ответить
Очевидно, що МКЧХ це міжнародна організація для прикриття злодійської політики росіян. Очевидно, що в росії процвітає фашизм. Проте МКЧХ працює на російський фашизм. І навіть не називає очевидні речі своїми іменами, маніпулюючи поняттями.
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02.11.2022 22:23 Ответить
 
 