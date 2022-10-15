В ООН призвали Россию предоставить МККК доступ ко всем военнопленным

В Организации Объединенных Наций призвали Россию предоставить доступ Международному комитету Красного Креста ко всем находящимся в плену военным.

Об этом говорится в заявлении спикера генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Генеральный секретарь (ООН. – Ред.) вновь обращается к России с просьбой предоставить Международному комитету Красного Креста полный доступ ко всем военнопленным в соответствии с международным гуманитарным правом, включая Третью Женевскую конвенцию", – отметил Дюжаррик.

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