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В ООН призвали Россию предоставить МККК доступ ко всем военнопленным

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крест,красный

В Организации Объединенных Наций призвали Россию предоставить доступ Международному комитету Красного Креста ко всем находящимся в плену военным.

Об этом говорится в заявлении спикера генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Генеральный секретарь (ООН. – Ред.) вновь обращается к России с просьбой предоставить Международному комитету Красного Креста полный доступ ко всем военнопленным в соответствии с международным гуманитарным правом, включая Третью Женевскую конвенцию", – отметил Дюжаррик.

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Кацапи знов пошлють той МКЧХ, і що далі?
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15.10.2022 10:54 Ответить
Выражение "закликали" к расеянам не подходит.
Нужно только силовое "принуждение".
Другого они не понимают.
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15.10.2022 10:56 Ответить
"ООН закликали Росію..." Колгосп ОНН закликав...
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15.10.2022 11:01 Ответить
Кликуши
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15.10.2022 11:05 Ответить
має бути не прохання а вимога з погрозою "а інакше відключимо кисень путі"
а так...
червоний хрест ніхрєна і так не зробив для наших військовополонених, лише лізе з вимогами до нас.
не симметрично, чи не так?
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15.10.2022 11:01 Ответить
Кастрована недієздатна міжнародна організація!!! А ЩЕ ОТЕ РОСІЙСЬКЕ ВЄТО! Геть росію з ООН, або ООН повинна саморозпуститись!
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15.10.2022 11:13 Ответить
смішно
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15.10.2022 11:51 Ответить
Они плюют Украине истекающей кровью , старикам и детям от постоянных ужасов бомбежек в лицо‼️ЭТО НАСМЕШКА, зная что Гитлер №2 и его садисты нацисты не обращают никакого внимания на их бесполезный СКУЛЁЖ‼️
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15.10.2022 12:23 Ответить
А що це за організація ООН . За що вона відповідає?
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15.10.2022 12:39 Ответить
 
 