В ООН призвали Россию предоставить МККК доступ ко всем военнопленным
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В Организации Объединенных Наций призвали Россию предоставить доступ Международному комитету Красного Креста ко всем находящимся в плену военным.
Об этом говорится в заявлении спикера генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Генеральный секретарь (ООН. – Ред.) вновь обращается к России с просьбой предоставить Международному комитету Красного Креста полный доступ ко всем военнопленным в соответствии с международным гуманитарным правом, включая Третью Женевскую конвенцию", – отметил Дюжаррик.
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Нужно только силовое "принуждение".
Другого они не понимают.
а так...
червоний хрест ніхрєна і так не зробив для наших військовополонених, лише лізе з вимогами до нас.
не симметрично, чи не так?