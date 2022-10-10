Красный Крест приостанавливает операции в Украине по соображениям безопасности, - Reuters

Красный Крест решил прекратить операции после массированного обстрела практически всей территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы, об этом сообщил Reuters.

"Из соображений безопасности наши команды приостановили сегодня работу", - сказал пресс-секретарь в ответе по электронной почте на вопросы Reuters.

В то же время, временно остановил помощь Норвежский совет по делам беженцев. Работу возобновят только тогда, когда будет безопасно.

Также читайте: Силами ПВО было уничтожено 43 из 84 крылатых ракет, 10 из 13 дронов-камикадзе, - Генштаб