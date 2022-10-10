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Красный Крест приостанавливает операции в Украине по соображениям безопасности, - Reuters

хрест,червоний

Красный Крест решил прекратить операции после массированного обстрела практически всей территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы, об этом сообщил Reuters.

"Из соображений безопасности наши команды приостановили сегодня работу", - сказал пресс-секретарь в ответе по электронной почте на вопросы Reuters.

В то же время, временно остановил помощь Норвежский совет по делам беженцев. Работу возобновят только тогда, когда будет безопасно.

Также читайте: Силами ПВО было уничтожено 43 из 84 крылатых ракет, 10 из 13 дронов-камикадзе, - Генштаб

крылатые ракеты (878) обстрел (26850) Красный Крест (440)


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Топ комментарии
+45
Правильно, ви ж створювалися для того, щоб бути там, де безпечно
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10.10.2022 15:59
+44
на растоф єхай, на растоф, там і бабла дадуть навіть
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10.10.2022 15:58
+30
Ссікуні мирового маштаба да зачем Ві вообще нужні импотенті кроме как русское бабло по карманам распихивать
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10.10.2022 16:00
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на растоф єхай, на растоф, там і бабла дадуть навіть
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10.10.2022 15:58 Ответить
Їм і так переказ приходить регулярно. Так само як і амнесті та іншим повіям.
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10.10.2022 16:01 Ответить
за то шо поїдуть кацапи можливо їм премію дадуть навіть)
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10.10.2022 16:05 Ответить
гАмнести призывают Украину не стрелять в чмобиков, так как они не подготовлены и это не честно.
А жечь, душить можно?
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10.10.2022 16:18 Ответить
на думку гамнесті найкраще стати раком як вони)))))
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10.10.2022 16:29 Ответить
Користь з цього хреста?
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10.10.2022 15:59 Ответить
Аргументы есть?
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10.10.2022 16:19 Ответить
Правильно, ви ж створювалися для того, щоб бути там, де безпечно
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10.10.2022 15:59 Ответить
"Краще скажи куди ти подівся коли нас рокитнянські п*$дили? - Хлопці! Не повірите, так срати захотілося. Не вірите? Я гімно покажу" (с)
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10.10.2022 16:29 Ответить
a sho amnestji internashinal - uzhe kukarekali ? ili jaziki v odnom meste ?🤬
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10.10.2022 16:00 Ответить
Червонии Хрест попав під роздачу --- чого він згортаєця .
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10.10.2022 16:00 Ответить
ці нікчеми знайшли ще одне дно, яке можна пробити
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10.10.2022 16:00 Ответить
Ссікуні мирового маштаба да зачем Ві вообще нужні импотенті кроме как русское бабло по карманам распихивать
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10.10.2022 16:00 Ответить
ООН не краще .
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10.10.2022 16:03 Ответить
все рівно з цих підарасів корисного малувато
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10.10.2022 16:01 Ответить
Пи#дуйте та більше ніколи не повертайтеся в Україну. Покидьки. Нікчеми. Падли.
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10.10.2022 16:01 Ответить
Начебто вони тут щось робили...
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10.10.2022 16:01 Ответить
На цьому червоному хресті пора поставити хрест...
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10.10.2022 16:02 Ответить
Интересно услышать мнение П. Розенко. Он же представляет данную организацию в Украине.
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10.10.2022 16:03 Ответить
Ніт. Розенко - віце-президент Червоного Хреста України. Це різні організації. І для донаторів грошей на ЧХ завжди було попередження, щоб саме на ЧХ України, а не на той імпотентний ЧХ, що вирішив зараз здриснути з України.
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10.10.2022 20:50 Ответить
Еще одна организация не может делать то, для чего создана - МККК работает по всему миру, оказывая помощь людям, пострадавшим в результате конфликтов и вооруженного насилия, а также распространяя знания о законах, защищающих жертв войны"
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10.10.2022 16:03 Ответить
червонуй хрест іде нах*й
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10.10.2022 16:03 Ответить
Картина маслом. Полицейские не едут на разбой потому что там могут подстрелить. Пожарники не тушат -можно постраждать самому. МЧС не достает пострадавших из под завала после землетрясения ибо страшно. А чем Красный Крест хуже?
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10.10.2022 16:03 Ответить
пожарнікі - то погорєльці..в Україні - пожежні
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10.10.2022 16:09 Ответить
А кому та накой ця богодільня взагалі потрібна?

Навіщо той Червоний хрест комусь, крім спіробітників Червоного хреста?
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10.10.2022 16:04 Ответить
Кацапам потрібен.
Хіба ж не зміниться відношення до України, коли от такі гниди, як червоний хрест, міжнародна амністія, та інше лайно, будуть розповідати про «обстріли цивільних об'єктів» нашими військами, про «нелюдське» поводження з полоненними!
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10.10.2022 16:08 Ответить
Ставте питання ширше: на якого біса у світі потрібен оон?
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10.10.2022 16:09 Ответить
щоб усякі мацковіі,кореї та зімбабаве
займалися піаром на весь світ
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10.10.2022 16:33 Ответить
відмивання й вивід бабла
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10.10.2022 16:10 Ответить
Валіть звідси до бісової матері, підкацапникі!
Вже всі зрозуміли, що ви таке є!
Немає в світі гіршої напасті ніж кацапи, але ви не набагато кращі!
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10.10.2022 16:04 Ответить
*************
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10.10.2022 16:11 Ответить
Ну і пішли ви на йух. І крест з собою прихватіть.
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10.10.2022 16:04 Ответить
а навіщо він потрібен взагалі тоді? це як поліцейський від якого чекають затримати злодія а сам поліцейський тікає і каже тут небезпечно я їду так що розбирайтеся самі
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10.10.2022 16:05 Ответить
могли б і не починати, толку з їхньої діяльності ніякого
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10.10.2022 16:05 Ответить
єхай *****. толку окрім вимагання грошей з бюджетників вшистко єдно небуло тож тільки країна від кацапського лайна очиститься
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10.10.2022 16:05 Ответить
Нагадайте для чого існує ця організація крім витрат коштів? Звісно десь в Європі безпечніше але сумніваюсь що там потрібен ЧХ.
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10.10.2022 16:05 Ответить
Встречаются два друга, один другого спрашивает:
- Как дела?
- На работу устроился.
- Кем?
- В красный крест!
- Ну и как?
- Режим - то, что надо, зарплата - выше крыши, коллектив отличный, но как война - хоть увольняйся.
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10.10.2022 16:06 Ответить
..та на фуй ті імпотети потрібні..?
сподіваюсь, Україна їм не платить за їхню цю імітацію допомоги..?
бо за скажені гроші ще й нічого не робити, принаймні значно менше ніж волонтери, то треба зовсім не мати совісті - "це так по-гейськи"
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10.10.2022 16:07 Ответить
Ну и пошли вон. Если кто в курсе про эту организацию, то там чистейшие не то что бы фсбшные подстилки, а такие вот как бы сказать учителя-бюджетники, послушно прислуживающие ФСБшникам. Они шли как балласт для выполнения некоторых процедур типа от РКК вот присутствует такой-то человек. И всегда выполняли инструкции, за деньги, совсем небольшие, ну просто рабские сотрудники-учителя и директор школы как их хозяин. Кстати, тоже самое и со многими международными организациями. На России (и других странах, Бульбостан и даже Казахстан и остальные) они вот именно этим и занимаются. Там командует ФСБшный агент и терпеливые работники послушно выполняют все распоряжения. Из недавнего, практически уверен, что "150 международных наблюдателей из мировых организаций" на "референдумах" - это были 140 работников Красного Креста (РКК и ************). Это не точно, но это вполне могло быть именно так. И их не просто можно, но и необходимо выкинуть из страны.
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10.10.2022 16:07 Ответить
А они работали в Украине? Кто-то заметил? Может узники Азовстали?
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10.10.2022 16:08 Ответить
Невозможно убедить бюрократическую организацию, целью существования которой является в первую очередь самосохранение, в том, что она бессмысленна. Они отлично понимают это. И именно поэтому будут лицемерить до последнего. Та же ситуация с ООН. И со многими подобными институтами, которые ВСЕГДА идут по дорожке паразитирования - единственно возможной дорожке для всех организаций, которые существуют благодаря системе обязательных взносов, в отрыве от результатов собственной деятельности.
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10.10.2022 16:09 Ответить
В Японии есть работники 70-80 (и старше) возрастом, которые делают определенную работу. Они работают и сегодня. Их работа уже могла быть роботизирована лет 40 назад с намного лучшей производительностью и качеством, но никто роботов не запускает в линию, чтобы эти люди ни в коем случае не потеряли работу. Это массово наблюдается такой подход к людям. Аналогично и в Европе. Слишком много автоматизации и глобализация тотальная, людям негде работать. Их сажают на насест в эти вот самые организации, платят мало, но на жизнь хватает. Они и сидят. Закрыть их не могут, потому что там есть люди 40-60 лет, которые последние 20 лет ничего не делали, никак не развивались, они перекладывают бумажки в офисе и делают бессмысленную работу. На России же все тоже самое, все работники под страхом увольнения превращены в рабов, послушно выполняют инструкции руководство, которое сидит в ФСБ. Вот где-где, а вот здесь мы вообще ничего не сможем изменить, такая структура существует уже десятки лет, десятки и ни разу не менялась. Наша задача просто игнорировать эти помойки, которые ни на что не решают, и иметь дела с субъектами международных отношений.
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10.10.2022 16:17 Ответить
❗️Красный Крест не прекращает работу в Украине

В разговоре с Информатором спикер МККК в Украине Александр Власенко прокомментировал появившуюся в сети новость. Он рассказал, что информация о прекращении работы организации - фейк.
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10.10.2022 16:09 Ответить
дуже шкода.краще би вони звалилим звідси,фсбшна контора на подсосі у рашки.
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10.10.2022 16:16 Ответить
ні -це громадська організація, яка не має єдиного центру, це франшиза не більше
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10.10.2022 16:24 Ответить
спасайсьа хто можєт. мі паєхалі
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10.10.2022 16:10 Ответить
А нахера он тогда вообще нужен???
Читать доклады в оон и постить озабочености с безопасных мест?
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10.10.2022 16:10 Ответить
бабло мити)
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10.10.2022 16:16 Ответить
Сім год мак не родив і голоду не було.Їхайте до біса на парашку ,там 99% хворі.
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10.10.2022 16:10 Ответить
Валіть на ***, під***ловники.
На хіба треба менти, які не їздять на місце злочину, пожежники, які не тушать пожежі, рятувальники, які не рятують людей з-під завалів? А тут люди, що мали б допомагати постраждалим від війни, тікають, бо страшно. По хорошому, якщо у цієї гівноорганізації були некремлівські донатери, після такого люди мали б перестати спонсорувати цих нікчем. Ну а з кремлем все ясно.
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10.10.2022 16:11 Ответить
Пішлинах, ублюдки червонохресні, такі ж самі терористи як і (уйло і всі його 140 млн сперматозоїдів
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10.10.2022 16:13 Ответить
шо можо було очікувати від контори котру спосує терорист рашка .Нах звідси, тварюкі продажні!
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10.10.2022 16:13 Ответить
"Злякався, ******* сцикун" (с)
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10.10.2022 16:16 Ответить
імпотенти з червоного хреста!
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10.10.2022 16:16 Ответить
сім год мак не родив, і голоду не було! валите к чертям собачим, никчеми!
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10.10.2022 16:20 Ответить
ЗАБЕРІТЬ НОВИНУ - ЦЕ ФЕЙК ІНФОРМАЦІЯ СПРОСТОВАНА
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10.10.2022 16:22 Ответить
Ну и нах эта организация то понос то стачка. Очко не железное.
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10.10.2022 16:22 Ответить
Імпотентні, сцикливі потвори...
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10.10.2022 16:23 Ответить
як кажуть американці:
-баба з возу
економія пального
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10.10.2022 16:24 Ответить
Червоному хресту даже червоніть від сорому не потрібно - рудементний непотріб
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10.10.2022 16:28 Ответить
****** ****** крест тий його не починав, щоб ви здохли з тими тампоном
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10.10.2022 16:28 Ответить
Ніяких поступок маньякам і вбивцям!!!
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10.10.2022 16:34 Ответить
крысы побежали. кто-то ожидал иного?
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10.10.2022 16:34 Ответить
І чомусь я нітрохи не здовований...
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10.10.2022 16:41 Ответить
червоний ***
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10.10.2022 16:43 Ответить
Ці всі структури під дахом ООН нікчемні, ба більше шкідливі ніж корисні-ЧХ,МС,МАГАТЕ,ЮНЕСКО ітд це все лайно!
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10.10.2022 16:44 Ответить
Щось амнесті мовчить. Сплять мабуть?
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10.10.2022 16:45 Ответить
Для особо одаренных и брызгающих слюнями: почитайте устав красного креста!!! У них один из главных принципов - в первую очередь безопасность собственных сотрудников, и только потом помощь другим!!!
Спросите у любого переселенца- была ли им помощь от красного креста- а потом уже гавкайте что они ничего не делают. А вы, диванные эксперты, что сделали за 8 лет войны???
50 грн на ВСУ отправили?! Патриоты.
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10.10.2022 16:55 Ответить
кАкАя пАтєря для України! Навіть не знаю, як ми це переживемо!
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10.10.2022 16:57 Ответить
если уедут- назад не впускать. Им тут нечего делать
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10.10.2022 17:06 Ответить
От організація...Хай Бог милує.
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10.10.2022 18:01 Ответить
Наш лозунг -"Мы там где все хорошо, мы там где не нужны"
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10.10.2022 18:13 Ответить
 
 