Красный Крест приостанавливает операции в Украине по соображениям безопасности, - Reuters
Красный Крест решил прекратить операции после массированного обстрела практически всей территории Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы, об этом сообщил Reuters.
"Из соображений безопасности наши команды приостановили сегодня работу", - сказал пресс-секретарь в ответе по электронной почте на вопросы Reuters.
В то же время, временно остановил помощь Норвежский совет по делам беженцев. Работу возобновят только тогда, когда будет безопасно.
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+45 Oleksandr Onys
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+30 Власов Сергей #321358
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А жечь, душить можно?
Навіщо той Червоний хрест комусь, крім спіробітників Червоного хреста?
Хіба ж не зміниться відношення до України, коли от такі гниди, як червоний хрест, міжнародна амністія, та інше лайно, будуть розповідати про «обстріли цивільних об'єктів» нашими військами, про «нелюдське» поводження з полоненними!
займалися піаром на весь світ
Вже всі зрозуміли, що ви таке є!
Немає в світі гіршої напасті ніж кацапи, але ви не набагато кращі!
- Как дела?
- На работу устроился.
- Кем?
- В красный крест!
- Ну и как?
- Режим - то, что надо, зарплата - выше крыши, коллектив отличный, но как война - хоть увольняйся.
сподіваюсь, Україна їм не платить за їхню цю імітацію допомоги..?
бо за скажені гроші ще й нічого не робити, принаймні значно менше ніж волонтери, то треба зовсім не мати совісті - "це так по-гейськи"
В разговоре с Информатором спикер МККК в Украине Александр Власенко прокомментировал появившуюся в сети новость. Он рассказал, что информация о прекращении работы организации - фейк.
Читать доклады в оон и постить озабочености с безопасных мест?
На хіба треба менти, які не їздять на місце злочину, пожежники, які не тушать пожежі, рятувальники, які не рятують людей з-під завалів? А тут люди, що мали б допомагати постраждалим від війни, тікають, бо страшно. По хорошому, якщо у цієї гівноорганізації були некремлівські донатери, після такого люди мали б перестати спонсорувати цих нікчем. Ну а з кремлем все ясно.
-баба з возу
економія пального
Спросите у любого переселенца- была ли им помощь от красного креста- а потом уже гавкайте что они ничего не делают. А вы, диванные эксперты, что сделали за 8 лет войны???
50 грн на ВСУ отправили?! Патриоты.