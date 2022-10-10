Червоний Хрест призупиняє операції в Україні з міркувань безпеки, - Reuters

Червоний Хрест вирішив припинити операції після масованого обстрілу практично всієї території України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Букви, про це повідомив Reuters.

"З міркувань безпеки наші команди призупинили сьогодні роботу", - сказав прессекретар у відповіді електронною поштою на запитання Reuters.

Водночас тимчасово зупинила допомогу Норвезька рада у справах біженців. Роботу відновлять лише тоді, коли буде безпечно.

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