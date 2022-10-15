В ООН закликали Росію надати МКЧХ доступ до всіх військовополонених
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В Організації Об’єднаних Націй закликали Росію надати доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста до всіх військових, що перебувають у російському полоні.
Про це йдеться у заяві речника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Генеральний секретар (ООН. – Ред.) знову звертається до Росії з проханням надати Міжнародному комітету Червоного Хреста повний доступ до всіх військовополонених відповідно до міжнародного гуманітарного права, включно із Третьою Женевською конвенцією", – зазначив Дюжаррік.
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Нужно только силовое "принуждение".
Другого они не понимают.
а так...
червоний хрест ніхрєна і так не зробив для наших військовополонених, лише лізе з вимогами до нас.
не симметрично, чи не так?