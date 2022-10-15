УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15297 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 991 9
війна (56882) ООН (2767) росія (47327) Червоний Хрест (349) полонені (1951)

В ООН закликали Росію надати МКЧХ доступ до всіх військовополонених

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крест,красный

В Організації Об’єднаних Націй закликали Росію надати доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста до всіх військових, що перебувають у російському полоні.

Про це йдеться у заяві речника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Генеральний секретар (ООН. – Ред.) знову звертається до Росії з проханням надати Міжнародному комітету Червоного Хреста повний доступ до всіх військовополонених відповідно до міжнародного гуманітарного права, включно із Третьою Женевською конвенцією", – зазначив Дюжаррік.

Також читайте: Після критики з боку Зеленського Червоний хрест вимагає доступу до українських військовополонених

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи знов пошлють той МКЧХ, і що далі?
показати весь коментар
15.10.2022 10:54 Відповісти
Выражение "закликали" к расеянам не подходит.
Нужно только силовое "принуждение".
Другого они не понимают.
показати весь коментар
15.10.2022 10:56 Відповісти
"ООН закликали Росію..." Колгосп ОНН закликав...
показати весь коментар
15.10.2022 11:01 Відповісти
Кликуши
показати весь коментар
15.10.2022 11:05 Відповісти
має бути не прохання а вимога з погрозою "а інакше відключимо кисень путі"
а так...
червоний хрест ніхрєна і так не зробив для наших військовополонених, лише лізе з вимогами до нас.
не симметрично, чи не так?
показати весь коментар
15.10.2022 11:01 Відповісти
Кастрована недієздатна міжнародна організація!!! А ЩЕ ОТЕ РОСІЙСЬКЕ ВЄТО! Геть росію з ООН, або ООН повинна саморозпуститись!
показати весь коментар
15.10.2022 11:13 Відповісти
смішно
показати весь коментар
15.10.2022 11:51 Відповісти
Они плюют Украине истекающей кровью , старикам и детям от постоянных ужасов бомбежек в лицо‼️ЭТО НАСМЕШКА, зная что Гитлер №2 и его садисты нацисты не обращают никакого внимания на их бесполезный СКУЛЁЖ‼️
показати весь коментар
15.10.2022 12:23 Відповісти
А що це за організація ООН . За що вона відповідає?
показати весь коментар
15.10.2022 12:39 Відповісти
 
 