В ООН закликали Росію надати МКЧХ доступ до всіх військовополонених

В Організації Об’єднаних Націй закликали Росію надати доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста до всіх військових, що перебувають у російському полоні.

Про це йдеться у заяві речника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Генеральний секретар (ООН. – Ред.) знову звертається до Росії з проханням надати Міжнародному комітету Червоного Хреста повний доступ до всіх військовополонених відповідно до міжнародного гуманітарного права, включно із Третьою Женевською конвенцією", – зазначив Дюжаррік.

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