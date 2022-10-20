Парламент Нідерландів підтримав створення в Гаазі спецтрибуналу для Росії
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У Нідерландах сьогодні парламент підтримав пропозицію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в місті Гаага.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Більшість парламенту Нідерландів виступає за створення спеціального трибуналу для розгляду справи про агресію Росії проти України. Ми можемо і повинні притягнути путіна до відповідальності", - розповів депутат Сьорд Вімер Сьордсма від партії D66.
Таким чином більшість Палати представників підтримує пропозицію D66 про створення спеціального трибуналу в Гаазі.
D66 вважає логічним кроком, щоб Гаага стала містом, де можуть судити путіна та військове й політичне керівництво Росії.
За словами депутата Сьорд Вімер Сьордсма від партії D66 для судового переслідування путіна потрібний окремий трибунал. Нідерландський депутат уже охрестив його путінським трибуналом.
Депутат Сьорд Вімер Сьордсма від партії D66, яка під час нідерландського референдуму 2016 року щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС чітко та від самого початку висловлювала свою позицію "за" Україну.
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Но Гаага тоже неплохо
например, в финском Рованиеми, через который проходит Полярный круг.
И чтобы парашисты, осужденные к пожизненному заключению, отсиживали бы срок именно в финской полярной тьме.
Страны ЕС разошлись во мнении по трибуналу по военным преступлениям в Украине
Из проекта совместного заявления членов Евросоюза по итогам саммита блока, который проходит в Брюсселе 20-21 октября, был вычеркнут пункт о необходимости создания трибунала по военным преступлениям России в Украине, пишет Bloomberg.
По данным агентства, ранняя версия проекта содержала упоминание трибунала, однако после возражения некоторых стран (Венгрии) оно было исключено. Как уточняет Bloomberg, представители некоторых стран «не настаивали» на восстановлении этого пункта.
Некоторые страны ЕС хотят создать трибунал как можно быстрее, в то время как другие стремятся действовать медленнее, «чтобы обеспечить максимальное международное одобрение» такого действия, пишет Reuters.
При этом европейские лидеры по итогам саммита выразят «самое решительное» осуждение в связи с ракетными ударами по инфраструктуре и гражданским объектам, которые продолжаются с начала прошлой недели. В заявлении также будет отдельно отмечена Беларусь за поддержку российской войны, но новых санкций против Минска не планируется.
потрiбно припиняти приймати в ЕС зовнiшньополiтичнi рiшення консенсусом- достатньо буде
бiльшостi в 75 вiдсоткiв.
тодi всiлякi прокремлiвськi шльондри на кшталт гниди орбана будуть на паРашi.