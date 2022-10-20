УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6752 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Війна
3 232 10
війна (56949) Гаазький трибунал (153) Нідерланди (1124) росія (47349) трибунал (231)

Парламент Нідерландів підтримав створення в Гаазі спецтрибуналу для Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

трибунал,гаага

У Нідерландах сьогодні парламент підтримав пропозицію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в місті Гаага.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Більшість парламенту Нідерландів виступає за створення спеціального трибуналу для розгляду справи про агресію Росії проти України. Ми можемо і повинні притягнути путіна до відповідальності", - розповів депутат Сьорд Вімер Сьордсма від партії D66.

Таким чином більшість Палати представників підтримує пропозицію D66 про створення спеціального трибуналу в Гаазі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва, Латвія та Естонія закликають створити спецтрибунал проти керівництва РФ: "Міжнародний порядок не може вижити, якщо існує безкарність"

D66 вважає логічним кроком, щоб Гаага стала містом, де можуть судити путіна та військове й політичне керівництво Росії.

За словами депутата Сьорд Вімер Сьордсма від партії D66 для судового переслідування путіна потрібний окремий трибунал. Нідерландський депутат уже охрестив його путінським трибуналом.

Депутат Сьорд Вімер Сьордсма від партії D66, яка під час нідерландського референдуму 2016 року щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС чітко та від самого початку висловлювала свою позицію "за" Україну.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
давай, Європа, визначайся хутчіш. Приймай закони про терористів швидко-щвидко!. Бо ***** можуть замочити ще до суду.
показати весь коментар
20.10.2022 18:13 Відповісти
чи свої чи китайці на лікуванні..
показати весь коментар
20.10.2022 23:16 Відповісти
Парламенту Нідерландів-респект...
показати весь коментар
20.10.2022 18:17 Відповісти
Нюрнберг был бы лучше, в Гааге подсудимые склонны умирать до вынесения приговора.

Но Гаага тоже неплохо
показати весь коментар
20.10.2022 18:23 Відповісти
Надо бы учредить трибунал по преступлениям Параши в менее комфортабельном городе:

например, в финском Рованиеми, через который проходит Полярный круг.

И чтобы парашисты, осужденные к пожизненному заключению, отсиживали бы срок именно в финской полярной тьме.
показати весь коментар
21.10.2022 05:02 Відповісти
Тобто трибунал ще досі не створено?
показати весь коментар
20.10.2022 18:57 Відповісти
Тому що:
Страны ЕС разошлись во мнении по трибуналу по военным преступлениям в Украине
 Из проекта совместного заявления членов Евросоюза по итогам саммита блока, который проходит в Брюсселе 20-21 октября, был вычеркнут пункт о необходимости создания трибунала по военным преступлениям России в Украине, пишет Bloomberg.
По данным агентства, ранняя версия проекта содержала упоминание трибунала, однако после возражения некоторых стран (Венгрии) оно было исключено. Как уточняет Bloomberg, представители некоторых стран «не настаивали» на восстановлении этого пункта.
Некоторые страны ЕС хотят создать трибунал как можно быстрее, в то время как другие стремятся действовать медленнее, «чтобы обеспечить максимальное международное одобрение» такого действия, пишет Reuters.
При этом европейские лидеры по итогам саммита выразят «самое решительное» осуждение в связи с ракетными ударами по инфраструктуре и гражданским объектам, которые продолжаются с начала прошлой недели. В заявлении также будет отдельно отмечена Беларусь за поддержку российской войны, но новых санкций против Минска не планируется.
показати весь коментар
20.10.2022 19:33 Відповісти
чекають поки їм прилетить..доки ракета на подвір'я не ляпнеться - не доходить..
показати весь коментар
20.10.2022 23:19 Відповісти


потрiбно припиняти приймати в ЕС зовнiшньополiтичнi рiшення консенсусом- достатньо буде

бiльшостi в 75 вiдсоткiв.

тодi всiлякi прокремлiвськi шльондри на кшталт гниди орбана будуть на паРашi.
показати весь коментар
21.10.2022 06:52 Відповісти
Ой! От слов до дел...как до луны! Бандитов ловить нужно словно блох! Чтоб не сдохли на своем троне!
показати весь коментар
22.10.2022 00:44 Відповісти
 
 