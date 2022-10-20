Парламент Нідерландів підтримав створення в Гаазі спецтрибуналу для Росії

У Нідерландах сьогодні парламент підтримав пропозицію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в місті Гаага.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Більшість парламенту Нідерландів виступає за створення спеціального трибуналу для розгляду справи про агресію Росії проти України. Ми можемо і повинні притягнути путіна до відповідальності", - розповів депутат Сьорд Вімер Сьордсма від партії D66.

Таким чином більшість Палати представників підтримує пропозицію D66 про створення спеціального трибуналу в Гаазі.

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D66 вважає логічним кроком, щоб Гаага стала містом, де можуть судити путіна та військове й політичне керівництво Росії.

За словами депутата Сьорд Вімер Сьордсма від партії D66 для судового переслідування путіна потрібний окремий трибунал. Нідерландський депутат уже охрестив його путінським трибуналом.

Депутат Сьорд Вімер Сьордсма від партії D66, яка під час нідерландського референдуму 2016 року щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС чітко та від самого початку висловлювала свою позицію "за" Україну.