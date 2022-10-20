Парламент Нидерландов поддержал создание в Гааге спецтрибунала для России

В Нидерландах сегодня парламент поддержал предложение о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в Гааге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Большинство парламента Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения дела об агрессии России против Украины. Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности", - рассказал депутат Сёрд Вимер Сёрдсма от партии D66.

Таким образом, большинство Палаты представителей поддерживает предложение D66 о создании специального трибунала в Гааге.

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D66 считает логичным шагом, чтобы Гаага стала городом, где могут судить Путина и военное и политическое руководство России.

По словам депутата Сёрд Вимер Сёрдсма от партии D66 для судебного преследования Путина нужен отдельный трибунал. Нидерландский депутат уже окрестил его путинским трибуналом.

Депутат Сёрд Вимер Сёрдсма от партии D66, которая во время нидерландского референдума 2016 года по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС четко и с самого начала высказывала свою позицию "за" Украину.