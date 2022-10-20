Парламент Нидерландов поддержал создание в Гааге спецтрибунала для России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Нидерландах сегодня парламент поддержал предложение о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в Гааге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Большинство парламента Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения дела об агрессии России против Украины. Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности", - рассказал депутат Сёрд Вимер Сёрдсма от партии D66.
Таким образом, большинство Палаты представителей поддерживает предложение D66 о создании специального трибунала в Гааге.
D66 считает логичным шагом, чтобы Гаага стала городом, где могут судить Путина и военное и политическое руководство России.
По словам депутата Сёрд Вимер Сёрдсма от партии D66 для судебного преследования Путина нужен отдельный трибунал. Нидерландский депутат уже окрестил его путинским трибуналом.
Депутат Сёрд Вимер Сёрдсма от партии D66, которая во время нидерландского референдума 2016 года по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС четко и с самого начала высказывала свою позицию "за" Украину.
Пожалуйста, подождите...
Но Гаага тоже неплохо
например, в финском Рованиеми, через который проходит Полярный круг.
И чтобы парашисты, осужденные к пожизненному заключению, отсиживали бы срок именно в финской полярной тьме.
Страны ЕС разошлись во мнении по трибуналу по военным преступлениям в Украине
Из проекта совместного заявления членов Евросоюза по итогам саммита блока, который проходит в Брюсселе 20-21 октября, был вычеркнут пункт о необходимости создания трибунала по военным преступлениям России в Украине, пишет Bloomberg.
По данным агентства, ранняя версия проекта содержала упоминание трибунала, однако после возражения некоторых стран (Венгрии) оно было исключено. Как уточняет Bloomberg, представители некоторых стран «не настаивали» на восстановлении этого пункта.
Некоторые страны ЕС хотят создать трибунал как можно быстрее, в то время как другие стремятся действовать медленнее, «чтобы обеспечить максимальное международное одобрение» такого действия, пишет Reuters.
При этом европейские лидеры по итогам саммита выразят «самое решительное» осуждение в связи с ракетными ударами по инфраструктуре и гражданским объектам, которые продолжаются с начала прошлой недели. В заявлении также будет отдельно отмечена Беларусь за поддержку российской войны, но новых санкций против Минска не планируется.
потрiбно припиняти приймати в ЕС зовнiшньополiтичнi рiшення консенсусом- достатньо буде
бiльшостi в 75 вiдсоткiв.
тодi всiлякi прокремлiвськi шльондри на кшталт гниди орбана будуть на паРашi.