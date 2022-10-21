Російські терористи замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС, - Зеленський

У зверненні до Європейської ради президент України Володимир Зеленський повідомив про мінування російськими окупантами Каховської ГЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави.

"Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергообʼєктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що такими діями окупантів може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України. Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження – вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища. Навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим і про який періодично нібито "печуться" у Москві, буде повністю зруйнована.

"За нашою інформацією, Росія вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт. Українських працівників викинули з Каховської станції – там тільки російські громадяни. Вони повністю контролюють станцію. Треба негайно діяти, щоб Росія не мала змоги реалізувати цю катастрофу", - наголосив Зеленський.

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