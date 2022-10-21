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Російські терористи замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гес,каховська

У зверненні до Європейської ради президент України Володимир Зеленський повідомив про мінування російськими окупантами Каховської ГЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави.

"Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергообʼєктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що такими діями окупантів може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України. Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження – вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища. Навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим і про який періодично нібито "печуться" у Москві, буде повністю зруйнована.

"За нашою інформацією, Росія вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт. Українських працівників викинули з Каховської станції – там тільки російські громадяни. Вони повністю контролюють станцію. Треба негайно діяти, щоб Росія не мала змоги реалізувати цю катастрофу", - наголосив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрив Каховської ГЕС буде катастрофою та унеможливить постачання води до окупованого Криму на роки, - Данілов. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+56
Я вас умоляю. Посмотрите что делали зеленые с первого дня. Начиная от закрытия координационного центра в СНБО, заканчивая разминированием, разведением войск и прочим.
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20.10.2022 20:43
+33
Але орки підірвуть дамбу вони ж просто так не підуть коли їх виганяють орки по дорозі все грабують вбивають та руйнують.
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20.10.2022 20:38
+27
Здав південь, а тепер репетує.
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20.10.2022 21:36
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І що, ядерні матеріали на ній теж зупинені чи як
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21.10.2022 00:31 Відповісти
Який мерзький "русский народ"...
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20.10.2022 23:17 Відповісти
Все як по сценарію - Вова запустив ворога в багатоповерхівку, ворог шантажує мешканців
дому що він взірве водогін, Вова як би не при справах, він же звичайний голова ЖЕКу, тим
паче гонорари треба відробляти. Зараз буде казати що непогано буде вигнати ворога з дому.
Такий він акторський хліб.
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21.10.2022 00:30 Відповісти
Навіщо його слухати?
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21.10.2022 07:45 Відповісти
Неожиданно....для Зеленского. Новое слово для него - заминировано!
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21.10.2022 10:50 Відповісти
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