Российские террористы заминировали дамбы и агрегаты Каховской ГЭС, - Зеленский

В обращении к Европейскому совету президент Украины Владимир Зеленский сообщил о минировании российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Россия сознательно создает основу для масштабной катастрофы на юге Украины. У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Это один из крупных энергообъектов. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч людей могут пострадать", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что такими действиями оккупантов может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины. Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию ​​без охлаждающей воды – вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища. Даже работа канала, построенного для поставки воды в Крым и о котором периодически якобы "заботятся" в Москве, будет полностью разрушена.

"По нашей информации, Россия уже подготовила все, чтобы совершить этот теракт. Украинских работников выкинули из Каховской станции – там только российские граждане. Они полностью контролируют станцию. Надо немедленно действовать, чтобы у России не было возможности реализовать эту катастрофу", - подчеркнул Зеленский.

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