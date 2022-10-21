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Российские террористы заминировали дамбы и агрегаты Каховской ГЭС, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

В обращении к Европейскому совету президент Украины Владимир Зеленский сообщил о минировании российскими оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Россия сознательно создает основу для масштабной катастрофы на юге Украины. У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Это один из крупных энергообъектов. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч людей могут пострадать", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что такими действиями оккупантов может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины. Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию ​​без охлаждающей воды – вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища. Даже работа канала, построенного для поставки воды в Крым и о котором периодически якобы "заботятся" в Москве, будет полностью разрушена.

"По нашей информации, Россия уже подготовила все, чтобы совершить этот теракт. Украинских работников выкинули из Каховской станции – там только российские граждане. Они полностью контролируют станцию. Надо немедленно действовать, чтобы у России не было возможности реализовать эту катастрофу", - подчеркнул Зеленский.

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Топ комментарии
+56
Я вас умоляю. Посмотрите что делали зеленые с первого дня. Начиная от закрытия координационного центра в СНБО, заканчивая разминированием, разведением войск и прочим.
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20.10.2022 20:43
+33
Але орки підірвуть дамбу вони ж просто так не підуть коли їх виганяють орки по дорозі все грабують вбивають та руйнують.
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20.10.2022 20:38
+27
Здав південь, а тепер репетує.
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20.10.2022 21:36
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І що, ядерні матеріали на ній теж зупинені чи як
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21.10.2022 00:31 Ответить
Який мерзький "русский народ"...
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20.10.2022 23:17 Ответить
Все як по сценарію - Вова запустив ворога в багатоповерхівку, ворог шантажує мешканців
дому що він взірве водогін, Вова як би не при справах, він же звичайний голова ЖЕКу, тим
паче гонорари треба відробляти. Зараз буде казати що непогано буде вигнати ворога з дому.
Такий він акторський хліб.
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21.10.2022 00:30 Ответить
Навіщо його слухати?
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21.10.2022 07:45 Ответить
Неожиданно....для Зеленского. Новое слово для него - заминировано!
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21.10.2022 10:50 Ответить
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