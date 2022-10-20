Боррель проинформировал Иран о санкциях за поставку дронов России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Высокий представитель ЕС проинформировал своего иранского коллегу о принятом сегодня пакете санкций в связи с применением Россией дронов иранского производства для атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру Украины.
Об этом Жозеп Боррель заявил сегодня в Брюсселе перед началом Европейского Совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я проинформирую лидеров о последних решениях, принятых в ходе Совета министров иностранных дел по Украине, в частности, относительно начала тренировочной миссии, выделения нового транша (на 500 млн евро. – Ред.) из Европейского фонда мира, относительно санкций против Ирана за использование дронов. Сегодня утром я говорил с министром иностранных дел Ирана и проинформировал его об этом решении. Я заверил его, что ЕС решительно настроен сделать все возможное в отношении всех, кто может быть вовлечен в поддержку российской агрессии", – заявил Жозеп Боррель.
Отвечая на вопросы журналистов, он воздержался от комментариев относительно того, какими будут дальнейшие шаги ЕС, направленные против действий Ирана.
"Перед тем, как учитывать дальнейшие шаги, нужно сначала имплементировать эти очень важные решения. Россия совершает акты вандализма, она терроризирует, - Путин терроризирует гражданскую инфраструктуру, народ Украины. Мы должны это остановить", - добавил Высокий представитель ЕС.
Он отдельно поздравил народ Украины с получением Премии Сахарова, а также сообщил о начале деятельности мониторинговой миссии ЕС на границе между Арменией и Азербайджаном, работа которой начинается сегодня. Боррель также отметил, что сегодня лидеры стран ЕС будут "много говорить" об энергетике.
"Россия манипулирует ценами и создает проблемы на международных рынках по всему миру. Так что лидеры обсудят меры, которые должны быть осуществлены с нашей стороны. Наша дипломатия будет продолжать работать с нашими партнерами, чтобы устранить последствия этих высоких цен во всем мире, потому что все страдают от этого", - отметил Высокий представитель ЕС.
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бл..., мату навіть не вистачає (не те що цензурних), ото санкції...
От такого предложения никто бы не отказался.
Конечно, ***** обманет - иранцы пошли на сделку с Шайтаном... Куда смотрит Аллах?!
И эти люди называют себя мумульманами...