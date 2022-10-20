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Боррель проинформировал Иран о санкциях за поставку дронов России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

боррель

Высокий представитель ЕС проинформировал своего иранского коллегу о принятом сегодня пакете санкций в связи с применением Россией дронов иранского производства для атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом Жозеп Боррель заявил сегодня в Брюсселе перед началом Европейского Совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я проинформирую лидеров о последних решениях, принятых в ходе Совета министров иностранных дел по Украине, в частности, относительно начала тренировочной миссии, выделения нового транша (на 500 млн евро. – Ред.) из Европейского фонда мира, относительно санкций против Ирана за использование дронов. Сегодня утром я говорил с министром иностранных дел Ирана и проинформировал его об этом решении. Я заверил его, что ЕС решительно настроен сделать все возможное в отношении всех, кто может быть вовлечен в поддержку российской агрессии", – заявил Жозеп Боррель.

Отвечая на вопросы журналистов, он воздержался от комментариев относительно того, какими будут дальнейшие шаги ЕС, направленные против действий Ирана.

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"Перед тем, как учитывать дальнейшие шаги, нужно сначала имплементировать эти очень важные решения. Россия совершает акты вандализма, она терроризирует, - Путин терроризирует гражданскую инфраструктуру, народ Украины. Мы должны это остановить", - добавил Высокий представитель ЕС.

Он отдельно поздравил народ Украины с получением Премии Сахарова, а также сообщил о начале деятельности мониторинговой миссии ЕС на границе между Арменией и Азербайджаном, работа которой начинается сегодня. Боррель также отметил, что сегодня лидеры стран ЕС будут "много говорить" об энергетике.

"Россия манипулирует ценами и создает проблемы на международных рынках по всему миру. Так что лидеры обсудят меры, которые должны быть осуществлены с нашей стороны. Наша дипломатия будет продолжать работать с нашими партнерами, чтобы устранить последствия этих высоких цен во всем мире, потому что все страдают от этого", - отметил Высокий представитель ЕС.
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Топ комментарии
+7
думаю иран еще быстрее продаст рахе и дроны и ракеты...из вредности....раз все равно поругали маленько)))
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20.10.2022 18:45
+5
Бабаям насрать
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20.10.2022 18:38
+5
Чергова стурбованість.
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20.10.2022 18:43
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Цю Подію, теж треба коментувати
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20.10.2022 18:37 Ответить
Бабаям насрать
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20.10.2022 18:38 Ответить
А это лучше чем дороги строить?
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20.10.2022 18:48 Ответить
Що сказати хотів?
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20.10.2022 19:21 Ответить
Іванови і в Африці Іванови
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20.10.2022 19:44 Ответить
"промазал"коментом)))
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20.10.2022 20:03 Ответить
Чергова стурбованість.
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20.10.2022 18:43 Ответить
думаю иран еще быстрее продаст рахе и дроны и ракеты...из вредности....раз все равно поругали маленько)))
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20.10.2022 18:45 Ответить
набагато зрозуміліше для чалматих був би такий початок-слухай сюда урод..і по тексту
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20.10.2022 18:57 Ответить
МІД Ірану теж стурбований, як і президент. Бо вони там не при справах. Там все вирішують аятолли через своє войско - КСІР. Колись давно передаючи ТУ 160 разом з ракетами Х 55 один літак "випадково" завернув в сторону Ірану. Був скандал. Тягали якогось майора СБУ, призвіще не назвали. Частина ракет пішла до Ченів. Скандал був,Іранці відповіли, що ці ракетки то мотлох. А дивись таки склепали своїі вже поширюють серед своїх "мучеників".
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20.10.2022 19:05 Ответить
що за санкції? Конкретно!
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20.10.2022 19:15 Ответить
Заборонять гастролі віденської опери у Ірані. Мощний сігнал бабаям!
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20.10.2022 19:23 Ответить
Санкції - ай-яй-яй та а-та-та.
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20.10.2022 19:20 Ответить
Та тому Ирану - те санкции - по барабану. Им ***** в обмен на дроны обещал атомную бомбу.
От такого предложения никто бы не отказался.
Конечно, ***** обманет - иранцы пошли на сделку с Шайтаном... Куда смотрит Аллах?!
И эти люди называют себя мумульманами...
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20.10.2022 19:48 Ответить
 
 