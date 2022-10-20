Боррель проинформировал Иран о санкциях за поставку дронов России

Высокий представитель ЕС проинформировал своего иранского коллегу о принятом сегодня пакете санкций в связи с применением Россией дронов иранского производства для атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом Жозеп Боррель заявил сегодня в Брюсселе перед началом Европейского Совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я проинформирую лидеров о последних решениях, принятых в ходе Совета министров иностранных дел по Украине, в частности, относительно начала тренировочной миссии, выделения нового транша (на 500 млн евро. – Ред.) из Европейского фонда мира, относительно санкций против Ирана за использование дронов. Сегодня утром я говорил с министром иностранных дел Ирана и проинформировал его об этом решении. Я заверил его, что ЕС решительно настроен сделать все возможное в отношении всех, кто может быть вовлечен в поддержку российской агрессии", – заявил Жозеп Боррель.

Отвечая на вопросы журналистов, он воздержался от комментариев относительно того, какими будут дальнейшие шаги ЕС, направленные против действий Ирана.

Читайте также: Иранские дроны Shahed-136 обходятся России дешевле, чем Украине их уничтожение, – Guardian

"Перед тем, как учитывать дальнейшие шаги, нужно сначала имплементировать эти очень важные решения. Россия совершает акты вандализма, она терроризирует, - Путин терроризирует гражданскую инфраструктуру, народ Украины. Мы должны это остановить", - добавил Высокий представитель ЕС.

Он отдельно поздравил народ Украины с получением Премии Сахарова, а также сообщил о начале деятельности мониторинговой миссии ЕС на границе между Арменией и Азербайджаном, работа которой начинается сегодня. Боррель также отметил, что сегодня лидеры стран ЕС будут "много говорить" об энергетике.

"Россия манипулирует ценами и создает проблемы на международных рынках по всему миру. Так что лидеры обсудят меры, которые должны быть осуществлены с нашей стороны. Наша дипломатия будет продолжать работать с нашими партнерами, чтобы устранить последствия этих высоких цен во всем мире, потому что все страдают от этого", - отметил Высокий представитель ЕС.