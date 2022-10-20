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Боррель поінформував Іран про санкції за постачання дронів Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

боррель

Високий представник ЄС поінформував свого іранського колегу про прийнятий сьогодні пакет санкцій у зв’язку із застосуванням Росією дронів іранського виробництва для атак на мирне населення та цивільну інфраструктуру України.

Про це Жозеп Боррель заявив сьогодні у Брюсселі перед початком Європейської Ради, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я поінформую лідерів про останні рішення, що були прийняті під час Ради міністрів закордонних справ по Україні, зокрема, щодо започаткування тренувальної місії, виділення нового траншу (на 500 млн. євро – ред.) з Європейського Фонду Миру, щодо санкцій проти Ірану за використання дронів. Цього ранку я говорив з міністром закордонних справ Ірану та поінформував його про це рішення. Я запевнив його, що ЄС рішуче налаштований зробити все можливе відносно всіх, хто може бути залучений до підтримки російської агресії", - заявив Жозеп Боррель.

Відповідаючи на запитання журналістів, він утримався від коментарів стосовно того, якими можуть бути подальші кроки ЄС, що спрямовані проти дій Ірану.

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"Перед тим, як зважати на подальші кроки, треба спочатку імплементувати ці дуже важливі рішення. Росія вчиняє акти вандалізму, вона тероризує, - Путін тероризує цивільну інфраструктуру, народ України. Ми маємо це зупинити", - додав Високий представник ЄС.

Він окремо привітав народ України з отриманням Премії Сахарова, а також повідомив про започаткування діяльності моніторингової місії ЄС на кордоні між Вірменією і Азербайджаном, робота якої розпочинається сьогодні. Боррель також зауважив, що сьогодні лідери країн ЄС "багато говоритимуть" про енергетику.

"Росія маніпулює цінами та створює проблеми на міжнародних ринках по всьому світу. Тож лідери обговорять заходи, що мають бути здійснені з нашої сторони. Наша дипломатія буде продовжувати працювати з нашими партнерами, щоб усунити наслідки цих високих цін у всьому світі, тому що всі страждають від цього", - зауважив Високий представник ЄС.
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Топ коментарі
+7
думаю иран еще быстрее продаст рахе и дроны и ракеты...из вредности....раз все равно поругали маленько)))
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20.10.2022 18:45
+5
Бабаям насрать
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20.10.2022 18:38
+5
Чергова стурбованість.
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20.10.2022 18:43
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Цю Подію, теж треба коментувати
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20.10.2022 18:37 Відповісти
Бабаям насрать
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20.10.2022 18:38 Відповісти
А это лучше чем дороги строить?
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20.10.2022 18:48 Відповісти
Що сказати хотів?
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20.10.2022 19:21 Відповісти
Іванови і в Африці Іванови
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20.10.2022 19:44 Відповісти
"промазал"коментом)))
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20.10.2022 20:03 Відповісти
Чергова стурбованість.
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20.10.2022 18:43 Відповісти
думаю иран еще быстрее продаст рахе и дроны и ракеты...из вредности....раз все равно поругали маленько)))
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20.10.2022 18:45 Відповісти
набагато зрозуміліше для чалматих був би такий початок-слухай сюда урод..і по тексту
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20.10.2022 18:57 Відповісти
МІД Ірану теж стурбований, як і президент. Бо вони там не при справах. Там все вирішують аятолли через своє войско - КСІР. Колись давно передаючи ТУ 160 разом з ракетами Х 55 один літак "випадково" завернув в сторону Ірану. Був скандал. Тягали якогось майора СБУ, призвіще не назвали. Частина ракет пішла до Ченів. Скандал був,Іранці відповіли, що ці ракетки то мотлох. А дивись таки склепали своїі вже поширюють серед своїх "мучеників".
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20.10.2022 19:05 Відповісти
що за санкції? Конкретно!
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20.10.2022 19:15 Відповісти
Заборонять гастролі віденської опери у Ірані. Мощний сігнал бабаям!
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20.10.2022 19:23 Відповісти
Санкції - ай-яй-яй та а-та-та.
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20.10.2022 19:20 Відповісти
Та тому Ирану - те санкции - по барабану. Им ***** в обмен на дроны обещал атомную бомбу.
От такого предложения никто бы не отказался.
Конечно, ***** обманет - иранцы пошли на сделку с Шайтаном... Куда смотрит Аллах?!
И эти люди называют себя мумульманами...
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20.10.2022 19:48 Відповісти
 
 