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Обговорили допомогу в розмінуванні, реконструкцію енергетичної інфраструктури, - Шмигаль провів зустріч із президентом Швейцарії Кассісом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із президентом Швейцарії Ігнасіо Кассісом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у твіттері.

Він зазначив: "Україна та Швейцарія огоджуються співпрацювати в пошуку зниклих безвісти. Під час зустрічі з Ігнасіо Кассісом
у Києві я подякував Швейцарії за рішучу підтримку України . Обговорили допомогу в розмінуванні, реконструкцію енергетичної інфраструктури та відновлення України. Швейцарія продовжуватиме підтримуватиУкраїну". 

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Обговорили допомогу в розмінуванні, реконструкцію енергетичної інфраструктури, - Шмигаль провів зустріч із президентом Швейцарії Кассісом 01

Автор: Роман Свиридович
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Кривоноса выпустили?
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20.10.2022 20:42 Відповісти
блін, бачу в заголовках Шмигаль, мозок вже дописує "носом".
Думаю, чого він там з тим президентом шмигаль
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20.10.2022 20:43 Відповісти
стадо баранов во главе с гнусавым продолжает кошмарить нэньку... сколько можно?
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20.10.2022 20:53 Відповісти
Ахметівська шляпа саботує постанову 992 ! Випусти моряків на роботу, кидала ти !
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21.10.2022 02:40 Відповісти
 
 