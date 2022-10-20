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Швейцарія допоможе Україні придбати специфічні хімреактиви для ідентифікації загиблих

Новини Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

харківщина,ексгумація

Уповноважений зі зниклих безвісти Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олег Котенко підписав договір про посилення співпраці з Федеральним департаментом закордонних справ Швейцарії, що допоможе, зокрема, у сфері пошуку зниклих безвісти людей.

Якінформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінреінтеграції.

Зазначається, що договір був підписаний в присутності Президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса та Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Домовленості дадуть можливість долучитися до програм обміну досвідом із міжнародними експертами, які працюють у чутливій сфері пошуку зниклих безвісти", - ідеться у повідомленні.

Крім того, швейцарська сторона допоможе із закупівлею специфічних хімічних реактивів, які необхідні для ідентифікації загиблих.

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Також міжнародні партнери допоможуть із оснащенням регіональних представництв Офісу уповноваженого.

"Міжнародна підтримка нам зараз вкрай необхідна. Завдяки їй ми прискоримо процес розшуку людей. Дякую швейцарській стороні за участь, за допомогу в нашій роботі", – наголосив Котенко.

Автор: Анастасія Потіха
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а нафига в Украине учеНННЫИ... или тупой, тупее и еще тупее? или полк монако работает? или гнусавит?
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20.10.2022 20:24 Відповісти
Дякуємо, звісно ж. Було б добре, якби ви ще пару відер БК до Гепардів відсипали. Може б не довелось тоді надсилати реактиви для пошуку трупів.
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20.10.2022 20:36 Відповісти
не переборщили,часом,с помощью?
можно было отбиться и определителем запаха для офиса...
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20.10.2022 20:45 Відповісти
Звучит как насмешка. Швейцария - скоты
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20.10.2022 21:24 Відповісти
Швейцария не ЕС и не НАТО. Нейтральная страна которая может сама себя защитить от России без помощи Запада. Дроны росии не поставляет в отличие от других нейтральных стран. Там очень сильное гражданское общество которое не оставило бы Зеленскому ни единого шанса остаться у власти после первого переобувания в воздухе. Почему скоты?
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20.10.2022 21:38 Відповісти
 
 