Швейцарія допоможе Україні придбати специфічні хімреактиви для ідентифікації загиблих

Уповноважений зі зниклих безвісти Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олег Котенко підписав договір про посилення співпраці з Федеральним департаментом закордонних справ Швейцарії, що допоможе, зокрема, у сфері пошуку зниклих безвісти людей.

Якінформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінреінтеграції.

Зазначається, що договір був підписаний в присутності Президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса та Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Домовленості дадуть можливість долучитися до програм обміну досвідом із міжнародними експертами, які працюють у чутливій сфері пошуку зниклих безвісти", - ідеться у повідомленні.

Крім того, швейцарська сторона допоможе із закупівлею специфічних хімічних реактивів, які необхідні для ідентифікації загиблих.

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Також міжнародні партнери допоможуть із оснащенням регіональних представництв Офісу уповноваженого.

"Міжнародна підтримка нам зараз вкрай необхідна. Завдяки їй ми прискоримо процес розшуку людей. Дякую швейцарській стороні за участь, за допомогу в нашій роботі", – наголосив Котенко.