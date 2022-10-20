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Новости ТехнологииВойна в Украине
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Швейцария поможет Украине приобрести специфические химреактивы для идентификации погибших

Новости Цензор.НЕТ Технологии Война в Украине

харківщина,ексгумація

Уполномоченный по пропавшим без вести Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Олег Котенко подписал договор об усилении сотрудничества с Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии, что поможет, в частности, в сфере поиска пропавших без вести людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минреинтеграция.

Отмечается, что договор был подписан в присутствии президента Швейцарии Игнацио Кассиса и Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Договоренности дадут возможность приобщиться к программам обмена опытом с международными экспертами, которые работают в чувствительной сфере поиска пропавших без вести", - говорится в сообщении.

Кроме того, швейцарская сторона поможет с закупкой специфических химических реактивов, необходимых для идентификации погибших.

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Также международные партнеры помогут в оснащении региональных представительств Офиса уполномоченного.

"Международная поддержка нам сейчас крайне необходима. Благодаря ей мы ускорим процесс розыска людей. Спасибо швейцарской стороне за участие, за помощь в нашей работе", - подчеркнул Котенко.
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а нафига в Украине учеНННЫИ... или тупой, тупее и еще тупее? или полк монако работает? или гнусавит?
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20.10.2022 20:24 Ответить
Дякуємо, звісно ж. Було б добре, якби ви ще пару відер БК до Гепардів відсипали. Може б не довелось тоді надсилати реактиви для пошуку трупів.
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20.10.2022 20:36 Ответить
не переборщили,часом,с помощью?
можно было отбиться и определителем запаха для офиса...
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20.10.2022 20:45 Ответить
Звучит как насмешка. Швейцария - скоты
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20.10.2022 21:24 Ответить
Швейцария не ЕС и не НАТО. Нейтральная страна которая может сама себя защитить от России без помощи Запада. Дроны росии не поставляет в отличие от других нейтральных стран. Там очень сильное гражданское общество которое не оставило бы Зеленскому ни единого шанса остаться у власти после первого переобувания в воздухе. Почему скоты?
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20.10.2022 21:38 Ответить
 
 