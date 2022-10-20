Швейцария поможет Украине приобрести специфические химреактивы для идентификации погибших
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Уполномоченный по пропавшим без вести Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Олег Котенко подписал договор об усилении сотрудничества с Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии, что поможет, в частности, в сфере поиска пропавших без вести людей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минреинтеграция.
Отмечается, что договор был подписан в присутствии президента Швейцарии Игнацио Кассиса и Премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Договоренности дадут возможность приобщиться к программам обмена опытом с международными экспертами, которые работают в чувствительной сфере поиска пропавших без вести", - говорится в сообщении.
Кроме того, швейцарская сторона поможет с закупкой специфических химических реактивов, необходимых для идентификации погибших.
Также международные партнеры помогут в оснащении региональных представительств Офиса уполномоченного.
"Международная поддержка нам сейчас крайне необходима. Благодаря ей мы ускорим процесс розыска людей. Спасибо швейцарской стороне за участие, за помощь в нашей работе", - подчеркнул Котенко.
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