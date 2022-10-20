Навіть за підготовку підриву Каховської ГЕС треба карати. Це все одно, що застосувати зброю масового ураження, - Кулеба
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Україна вже працює над тим, аби донести до Росії чіткий сигнал, що навіть підготовка до підриву Каховської ГЕС тягне за собою відповідальність.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми вже працюємо над тим, щоб донести до Росії у вигляді дуже конкретних речей простий сигнал, що навіть підготовка - не реалізація, а навіть підготовка - подібного теракту, подібного злочину буде тягнути за собою відповідальність. Тому що підірвати Каховську ГЕС - це все одно, що застосувати зброю масового ураження. Навіть за підготовку такого злочину треба карати, і саме над цим ми працюємо ", - сказав Кулеба.
Він зауважив, що подібні загрози, звісно, лякають, але водночас порадив українцям, попри все, залишатися оптимістами, "тому що лише оптимісти виграють війни, а нам цю війну обов’язково треба виграти".
"Якими б страшними не були новини чи чергові плани Росії, ми їх теж переживемо, здолаємо і будемо говорити з позиції сильної і впевненої нації", - заявив глава української дипломатії.
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я не розуміюся на перепадах води, чого нам чекати, наскільки все погано?