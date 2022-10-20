УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7313 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 928 24
війна (56949) ГЕС (71) Нова Каховка (168) гребля (14) Кулеба Дмитро (3205)

Навіть за підготовку підриву Каховської ГЕС треба карати. Це все одно, що застосувати зброю масового ураження, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Україна вже працює над тим, аби донести до Росії чіткий сигнал, що навіть підготовка до підриву Каховської ГЕС тягне за собою відповідальність.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми вже працюємо над тим, щоб донести до Росії у вигляді дуже конкретних речей простий сигнал, що навіть підготовка - не реалізація, а навіть підготовка - подібного теракту, подібного злочину буде тягнути за собою відповідальність. Тому що підірвати Каховську ГЕС - це все одно, що застосувати зброю масового ураження. Навіть за підготовку такого злочину треба карати, і саме над цим ми працюємо ", - сказав Кулеба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підрив Каховської ГЕС буде катастрофою та унеможливить постачання води до окупованого Криму на роки, - Данілов. ВIДЕО

Він зауважив, що подібні загрози, звісно, лякають, але водночас порадив українцям, попри все, залишатися оптимістами, "тому що лише оптимісти виграють війни, а нам цю війну обов’язково треба виграти".

"Якими б страшними не були новини чи чергові плани Росії, ми їх теж переживемо, здолаємо і будемо говорити з позиції сильної і впевненої нації", - заявив глава української дипломатії.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Світ надто гуманний, щоб карати росію. І московське ***** робить все, що йому забажається
показати весь коментар
20.10.2022 23:46
+7
Это подлое и лживое кацапское животное пишет про "гражданскую переправу". В 11 вечера. Когда сами же рашисты ввели в оккупированном ими Херсоне "комендантский час" с 10 вечера.
показати весь коментар
20.10.2022 23:48
+6
Таке влаштували совіти в 41 році підірвавши греблю Дніпрогеса.
показати весь коментар
20.10.2022 23:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так і є. Підрив дамби знищить Херсон. Що це як не зброя масового ураження.
показати весь коментар
20.10.2022 23:45 Відповісти
Таке влаштували совіти в 41 році підірвавши греблю Дніпрогеса.
показати весь коментар
20.10.2022 23:48 Відповісти
Світ надто гуманний, щоб карати росію. І московське ***** робить все, що йому забажається
показати весь коментар
20.10.2022 23:46 Відповісти
Західна гуманність до московії - це просто страх і обдристані штані.
показати весь коментар
20.10.2022 23:59 Відповісти
Нема кому карати ту обригану московію, немає такого органу. Його просто треба організувати та починати діяти, а Захід до цього ще не готовий, вони просто непокояться , бо до них ще далеко.
показати весь коментар
21.10.2022 00:33 Відповісти
Нажаль ми з вами його не організуємо
показати весь коментар
21.10.2022 13:19 Відповісти
Після нашої Перемоги нам доведеться це зробити за допомогою союзників ми будемо зобов'язані це зробити. Щось а-ля Моссад , який знаходив нацистських катів у будь-якому куточку світу.
показати весь коментар
21.10.2022 13:27 Відповісти
Шановна, хто ми? Усі говорять "ми", "ми", хто ми? В Україні є влада погана вона чи добра це таке, але вона є, вона діюча. І вона після перемоги нікуди не дінеться і зміни, про які багато хто мріє, залишаться тільки мріями. Про те, що ви написали влада не зробе, тому що і сама не захоче і захід не дозволе.
показати весь коментар
21.10.2022 14:20 Відповісти
Пффф, Захід та наша влада тільки й говорять про неминуче покарання військових злочинів кацапні. Вони морально готові, але органу такого не існує, який би налякав та покарав орду.
показати весь коментар
21.10.2022 14:29 Відповісти
В тому в річ, що тільки і говорять, це як про нашу перемогу над масковією і озброєння по чайній ложці. Я ніколи не вірю разговорам, а вірю тільки діям.
показати весь коментар
21.10.2022 14:38 Відповісти
Ну, влада говорить, ЗСУ воює, Захід допомагає. Ми переможемо!
показати весь коментар
21.10.2022 14:43 Відповісти
Якось дивно ви в 00:30 сьогодні писали зовсім зворотнє: "Не народився ще той орган, який покарає «всемогутнє» ***** та його орду"
показати весь коментар
21.10.2022 14:46 Відповісти
А зараз я шо пишу , що він є? Я хочу, щоб він був, бо надії на міжнародне право у мене вже нема. ***** на нього забив вже давно.
показати весь коментар
21.10.2022 15:06 Відповісти
А можна пояснити, що саме нам загрожує якщо нечисть підірве дамбу?
я не розуміюся на перепадах води, чого нам чекати, наскільки все погано?
показати весь коментар
20.10.2022 23:47 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3375175/rosiyiski_terorysty_zaminuvaly_grebli_ta_agregaty_kahovskoyi_ges_zelenskyyi
показати весь коментар
21.10.2022 00:21 Відповісти
Не поддавайтесь панике... никуда не уезжайте ... а то я попаду на бабки ...Зеленский.
показати весь коментар
21.10.2022 09:28 Відповісти
Это подлое и лживое кацапское животное пишет про "гражданскую переправу". В 11 вечера. Когда сами же рашисты ввели в оккупированном ими Херсоне "комендантский час" с 10 вечера.
показати весь коментар
20.10.2022 23:48 Відповісти
Поки ми лякаємо росію відповідальність і малоймовірним покаранням вони роблят свою справу, вбивають українців. Ми ниєво, вони роблять. Може нам пора превентивно діяти і не вихвалятися перед заходом! Слава ЗСУ! Смерть росії!
показати весь коментар
20.10.2022 23:51 Відповісти
Да, рабсеяне, похоже скоро вы подорветесь на собственной гранате.
показати весь коментар
21.10.2022 00:03 Відповісти
Не народився ще той орган, який покарає «всемогутнє» ***** та його орду.
показати весь коментар
21.10.2022 00:30 Відповісти
По "законам" РФ принятым Госдурой Херсонская область является "территорией" РФ, а ее жители,как сказал Путин являются "гражданами РФ". Подрывом Каховской плотины Путин и его банда убьет сразу 100000"граждан России" и оправдать это страшное злодеяние перед народом РФ и миром будет абсолютно нечем. Украина никак не может взорвать плотину, потому что она ее сейчас не контролирует, а других средств (ракеты и прочее) у нее нет. Полностью контролируют плотину военные РФ, ставшие террористами, и только они могут ее взорвать по приказу главного террориста нашей планеты товарища Путина.
показати весь коментар
21.10.2022 16:41 Відповісти
 
 