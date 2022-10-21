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Після відставки Трасс перебоїв з підтримкою України Британією не буде, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що після відставки Ліз Трасс з посади прем’єр-міністра підтримка України Великою Британією збережеться на тому ж рівні.

Про це Кулеба заявив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у відповідь на запитання про можливі "перебої" з підтримкою, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Перебої у нас можуть бути тільки з електроенергією, та й їх теж ми можемо уникнути, якщо будемо ощадливо до цього ставитися. Перебоїв з підтримкою не буде", - сказав глава української дипломатії.

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Він назвав відставку Трасс "дуже драматичною історією", і зауважив, що сам був здивований цим її рішенням, оскільки працював з нею і знає її як дуже сильного амбітного лідера.

"Я думаю, що склалися якісь дуже серйозні внутрішньопартійні баланси, які спонукали її ухвалити це рішення. Я після інтерв’ю планував відправити їй коротке повідомлення і підтримати в цій ситуації", - зазначив очільник МЗС.
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Топ коментарі
+12
Трасс не таке тріпло як клоун. Визнала що виконати свою програму не зможе і пішла у відставку. Клоуняра ж брехав, бреше і брехати буде.
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21.10.2022 00:20
+2
Коли був козак Джонсонюк, кожні кілька тижнів чув про смаколики від Британії, від Трасс - нічого. Ну нема яєчок, хоч не чіпляється, як клован за крісло.
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21.10.2022 00:46
+2
повертайте Чуприну і не визеленювайтесь так більше там на островах.
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21.10.2022 00:47
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Трасс не таке тріпло як клоун. Визнала що виконати свою програму не зможе і пішла у відставку. Клоуняра ж брехав, бреше і брехати буде.
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21.10.2022 00:20 Відповісти
Так скоро, навіть чаю не попила...
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21.10.2022 00:26 Відповісти
Прийшла та закопала короліву і пішла.
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21.10.2022 04:19 Відповісти
мда... а тому, що не було чим по одноклавішной рояле без фальшу...
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21.10.2022 00:45 Відповісти
еще и под плагиатную фанеру...
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21.10.2022 00:58 Відповісти
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21.10.2022 00:59 Відповісти
Коли був козак Джонсонюк, кожні кілька тижнів чув про смаколики від Британії, від Трасс - нічого. Ну нема яєчок, хоч не чіпляється, як клован за крісло.
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21.10.2022 00:46 Відповісти
повертайте Чуприну і не визеленювайтесь так більше там на островах.
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21.10.2022 00:47 Відповісти
Інтуїція мені підказує, що це була многоходовочка від нашого друга Бориса та його колег.

Якщо це так, то респект їм та наша щира любов
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21.10.2022 01:30 Відповісти
побачимо....
після рижого і зеленого дурнів важко робити якись прогнози.
с зимою он кожного року проколюємся, бо несподіванка велика ...
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21.10.2022 01:33 Відповісти
Я мала на увазі многоходовочку з відставкою, тимчасовою Ліз Трасс та знову повернення Бориса. Британська демократія настільки досконала, що іноді робить погану справу, тому її доводиться обдурювати. Без Бориса ми цю війну ще довго будемо вигравати і ми це знаємо, і весь світ це знає. Тому його треба повертати і нехай розрулює все, накуролесило *****. Черчель розрулив і Борис впорається.
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21.10.2022 01:39 Відповісти
*Черчилль
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21.10.2022 01:42 Відповісти
так і буде, довго не довго - в кінці всього цього все буде Україна і не не буде кацапні....
трохи позитиву від шановної Софії якого ми всі ми всі так так потребуємо.
----------
Орест Лютий - Смажений москаль 18+
https://youtu.be/k2JZD_kOHtM
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21.10.2022 01:50 Відповісти
Ця Кулеба - пустопорожнє патякало, він уже не сприймається у світі. Важливо, якби таке сказав хтось із високопосадовців Великобританії. Наприклад - Міністер оборони.
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21.10.2022 06:33 Відповісти
Він тіпа це точно знає. Все житя хз чім займався.
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21.10.2022 07:06 Відповісти
 
 