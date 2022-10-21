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Нацполіція (13916) Херсонщина (4367) воєнні злочини (1575)

На звільнених територіях Херсонщини зареєстрували 156 воєнних злочинів РФ, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,техніка,червоне

На визволених від російських загарбників територіях Херсонської області правоохоронці вже задокументували 156 воєнних злочинів

.Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На звільнених територіях Херсонщини поліцією забезпечено проведення заходів з відновлення правопорядку у 88 населених пунктах. Відновлено роботи двох підрозділів поліції - у селах Високопілля та Велика Олександрівка. Слідчими Національної поліції задокументовано 156 воєнних злочинів, найбільше за статтею 438 Кримінального кодексу - порушення законів та звичаїв війни, це 139 кримінальних правопорушень)", - сказав він.

Сергєєв також повідомив, що на деокупованій території Херсонщини виявлено дев'ять тіл загиблих цивільних осіб, а також два місця несвободи, де росіяни незаконно утримували українських громадян.

Крім того, працівники вибухотехнічної служби Нацполіції з початку деокупаційних заходів у Херсонській області вилучили 777 вибухонебезпечних предметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку деокупації на Харківщині зареєстровано 1685 воєнних злочинів, - Нацполіція

Автор: Роман Свиридович
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Навіть страшно уявляти ці злочини від шкуродерів та маніяків.
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21.10.2022 02:26 Відповісти
Многих из них нельзя назвать людьми. Варварский мир.
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21.10.2022 03:19 Відповісти
ще десятеліттями будуть виявляти різні злочини росіян,кожна міна яку вони залишили в землі що б вбивати українців це військовий злочин..
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21.10.2022 02:48 Відповісти
Рашисти кричать "ми будем умирать за россию", а ми відповідаємо "ми вас вб'ємо за нашу Україну, й будемо жити довго та щасливо.
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21.10.2022 04:38 Відповісти
 
 