На звільнених територіях Херсонщини зареєстрували 156 воєнних злочинів РФ, - Нацполіція

На визволених від російських загарбників територіях Херсонської області правоохоронці вже задокументували 156 воєнних злочинів

.Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На звільнених територіях Херсонщини поліцією забезпечено проведення заходів з відновлення правопорядку у 88 населених пунктах. Відновлено роботи двох підрозділів поліції - у селах Високопілля та Велика Олександрівка. Слідчими Національної поліції задокументовано 156 воєнних злочинів, найбільше за статтею 438 Кримінального кодексу - порушення законів та звичаїв війни, це 139 кримінальних правопорушень)", - сказав він.

Сергєєв також повідомив, що на деокупованій території Херсонщини виявлено дев'ять тіл загиблих цивільних осіб, а також два місця несвободи, де росіяни незаконно утримували українських громадян.

Крім того, працівники вибухотехнічної служби Нацполіції з початку деокупаційних заходів у Херсонській області вилучили 777 вибухонебезпечних предметів.

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