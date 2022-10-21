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Імовірність наступу з Білорусі залишається невисокою, - ISW

кордон,білорусь

Ризик російського наступу з Білорусі залишається низьким.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що загроза повторного наступу з території Білорусі зростає.

На думку аналітиків ISW, такий хід подій залишається малоймовірним у найближчі місяці з огляду на те, що російські сили не мають можливості навіть перекрити українські шляхи постачання із заходу за допомогою наземного наступу. Найближча українська залізнична лінія зі сходу на захід розташовується за 30 км від білоруського кордону, а Прип'ятські болота надзвичайно ускладнюють ведення маневреної війни через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях. Автомобільна і залізнична мережа України має достатньо вузлів з Польщею, Румунією, Словаччиною і Угорщиною, щоб російське вторгнення з Білорусі не могло серйозно погіршити українські логістичні лінії, не проникаючи вглиб України, як це зробили росіяни під час битви за Київ, коли російські війська були найсильнішими. Зараз ці сили значно ослаблені.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повторив 20 жовтня, що Білорусь може сконцентрувати живу силу на кордоні, щоб зафіксувати українські сили на півночі України і запобігти їхньому розгортанню в зоні активних бойових дій на півдні і сході України.

Також читайте: Кулеба про загрозу з боку Білорусі: Робимо все, аби бути готовими до будь-якого сценарію

Автор: 

Білорусь (7927) ISW (653)


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Краще б вже напали. Отримали б казкових звіздюлєй і руки б ЗСУ розв'язали
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21.10.2022 08:15 Відповісти
А те, що це будуть додаткові втрати наших вояків і цивільних, зруйновані міста і села, ви не подумали. Хай краще і далі там роблять загрозливі жести з-за порєбріка, це ми всі якось переживемо.
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21.10.2022 09:32 Відповісти
Вони і так пиз.... дячат зі своєї білорашки, Ми і так отримуємо і руйнації і трупи.
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21.10.2022 12:36 Відповісти
П...чит русня з-за спин білорусів. І дуже хоче, щоб туди полетіла "отвєтка", щоб погнати білорусів, а самим стояти за їх спинами.
Для ***** це був би подарунок.
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21.10.2022 12:42 Відповісти
Та який підарунок? Нам підарунок буде - до Мозиря
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21.10.2022 15:54 Відповісти
Йому другий фронт потрібен, де він майже нічого не витрачатиме (за все заплатять білоруси).
І удар по нашим життєво важливим комунікаціям з Заходом.
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21.10.2022 15:58 Відповісти
Та там все одно наші стоять, чекають
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21.10.2022 16:01 Відповісти
І краще, щоб стояли аж до кінця війни. Щоб вусате ***** так і не наважилось повзти на нашу землю. Втрати від наземної операції набагато гірші, ніж від поодиноких ракетних обстрілів.
Навіть, гіпотетично, якщо знищити все угруповання на території БРСР, стратегічні бомбардувальники і флот все одно будуть "прасувати" всю територію України з Каспію, Чорного моря і росії. Дальності польоту ракет вистачить з головою.
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21.10.2022 16:04 Відповісти
Треба зробити її нульовою.
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21.10.2022 08:40 Відповісти
 
 