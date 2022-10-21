Замість Роскосмоса - SpaceX: Європейське космоагентство відмовилося від послуг росіян
Європейське космічне агентство (ESA) обрало SpaceX на заміну Роскосмосу для двох важливих космічних місій протягом наступних двох років.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Дві місії ESA, які запустить ракета SpaceX Falcon 9 - це космічний телескоп Euclid, який шукатиме темну матерію, і зонд Hera, який продовжуватиме успішну місію NASA DART на астероїди.
Запуски ракет SpaceX відбудуться у 2023-2024 роках. Спочатку планувалося, що обидві місії запустить Роскосмос на борту ракет "Союз", але вторгнення РФ до України, що триває, спонукало ESA шукати інших підрядників.
Про участь SpaceX у запусках заявив керівник ESA Джозеф Ашбахер після засідання Ради агентства. Оголошення ESA пов’язане з російським вторгненням в Україну та санкціями, що призвели до напруження відносин між західними космічними агентствами та Роскосмосом. У лютому 2022 року Ашбацер заявив, що ESA продовжить співпрацювати з Росією у світлі українського вторгнення, хоча експерти з космічної політики сумнівалися у цьому.
Окрім місій Euclid, Hera та ще однієї місії - Earthcare, Європейське космічне агентство вже припинило співпрацю з Роскосмосом щодо програми пошуку життя на Марсі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
что-то много вас стало пастись под этим флажком...!
и что самое интересное - вам без разницы...\но своё рыло сюда суёте...\
ракету в космос запускав
Сцанные тряпки - это когда справить на тряпку малую нужду, а потом отстегать ей морду кацапа. ( С)-большая советская энциклопедия.