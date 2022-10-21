Замість Роскосмоса - SpaceX: Європейське космоагентство відмовилося від послуг росіян

Європейське космічне агентство (ESA) обрало SpaceX на заміну Роскосмосу для двох важливих космічних місій протягом наступних двох років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Дві місії ESA, які запустить ракета SpaceX Falcon 9 - це космічний телескоп Euclid, який шукатиме темну матерію, і зонд Hera, який продовжуватиме успішну місію NASA DART на астероїди.

Запуски ракет SpaceX відбудуться у 2023-2024 роках. Спочатку планувалося, що обидві місії запустить Роскосмос на борту ракет "Союз", але вторгнення РФ до України, що триває, спонукало ESA шукати інших підрядників.

Про участь SpaceX у запусках заявив керівник ESA Джозеф Ашбахер після засідання Ради агентства. Оголошення ESA пов’язане з російським вторгненням в Україну та санкціями, що призвели до напруження відносин між західними космічними агентствами та Роскосмосом. У лютому 2022 року Ашбацер заявив, що ESA продовжить співпрацювати з Росією у світлі українського вторгнення, хоча експерти з космічної політики сумнівалися у цьому.

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Окрім місій Euclid, Hera та ще однієї місії - Earthcare, Європейське космічне агентство вже припинило співпрацю з Роскосмосом щодо програми пошуку життя на Марсі.