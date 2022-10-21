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Замість Роскосмоса - SpaceX: Європейське космоагентство відмовилося від послуг росіян

космос

Європейське космічне агентство (ESA) обрало SpaceX на заміну Роскосмосу для двох важливих космічних місій протягом наступних двох років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Дві місії ESA, які запустить ракета SpaceX Falcon 9 - це космічний телескоп Euclid, який шукатиме темну матерію, і зонд Hera, який продовжуватиме успішну місію NASA DART на астероїди.

Запуски ракет SpaceX відбудуться у 2023-2024 роках. Спочатку планувалося, що обидві місії запустить Роскосмос на борту ракет "Союз", але вторгнення РФ до України, що триває, спонукало ESA шукати інших підрядників.

Про участь SpaceX у запусках заявив керівник ESA Джозеф Ашбахер після засідання Ради агентства. Оголошення ESA пов’язане з російським вторгненням в Україну та санкціями, що призвели до напруження відносин між західними космічними агентствами та Роскосмосом. У лютому 2022 року Ашбацер заявив, що ESA продовжить співпрацювати з Росією у світлі українського вторгнення, хоча експерти з космічної політики сумнівалися у цьому.

Також читайте: Росіяни підуть з Міжнародної космічної станції. Назавжди

Окрім місій Euclid, Hera та ще однієї місії - Earthcare, Європейське космічне агентство вже припинило співпрацю з Роскосмосом щодо програми пошуку життя на Марсі.

Автор: 

космос (861) росія (65073) Євросоюз (13388) SpaceX (278)


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Топ коментарі
+30
Що з їбалом, русня? Батут працює, чи як там...
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21.10.2022 08:25
+11
Всі подалі від москви, все подалі від кацапів. Світ маєж зрозумвіти, що все до чого доторкнеться кацап, рано чи пізно буде використано проти США, Європи і вільних країн.
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21.10.2022 08:30
+10
как сказал небезизвестный ***** курочка по зернышку клюет, через пару месяцев валютные поступления упадут в 2а раза
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21.10.2022 08:26
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Що з їбалом, русня? Батут працює, чи як там...
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21.10.2022 08:25 Відповісти
как сказал небезизвестный ***** курочка по зернышку клюет, через пару месяцев валютные поступления упадут в 2а раза
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21.10.2022 08:26 Відповісти
Всі подалі від москви, все подалі від кацапів. Світ маєж зрозумвіти, що все до чого доторкнеться кацап, рано чи пізно буде використано проти США, Європи і вільних країн.
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21.10.2022 08:30 Відповісти
Ашбахер или Ашбацер?
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21.10.2022 08:30 Відповісти
Швидше за все в нього німецьке прізвище Aschbacher - Ашбахер
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21.10.2022 08:56 Відповісти
Прізвище німецьке, але він француз, тому - Ашбашёр.
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21.10.2022 10:37 Відповісти
Краще б Росатом забанили.
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21.10.2022 08:33 Відповісти
Чи є життя на Марсі? Пошуки відповіді на це питання не будуть стосуватися русні найближчі пару десятків років.
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21.10.2022 08:36 Відповісти
На Марсі здається мешкають марсобандерівці - бо інше як пояснити що маже всі совкові станції дуже швидко і без причин виходили з ладу на орбіті Марса.
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21.10.2022 08:55 Відповісти
А SpaceX мае перевірити усіх своїх працівників , бо агенти раши в неї присутні І БУДУТЬ АКТИВНО ГАДИТИ
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21.10.2022 08:36 Відповісти
ну и что вам это даёт - лучше жить стали...?
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21.10.2022 09:14 Відповісти
ты хочешь сказать что ты еврей...?\ты на поца похож...\
что-то много вас стало пастись под этим флажком...!
и что самое интересное - вам без разницы...\но своё рыло сюда суёте...\
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21.10.2022 09:33 Відповісти
я тебе тоже правду написал - а ты обиделся...?\особенно третья строчка...\
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21.10.2022 09:37 Відповісти
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21.10.2022 08:41 Відповісти
Хто може відповісти на питаня, як Індії з україньською ракетою Р27 т, вдалося зробити ЗРК, а Україні хр.ен, до речі Насамс зроблений на основі американської аналогічної ракети, хто падло в Україні??
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21.10.2022 08:41 Відповісти
Гейропейці сказали: батуту з дірками нам не потрібно!
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21.10.2022 08:41 Відповісти
кацап нет пались со своими гейями
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21.10.2022 11:16 Відповісти
от чудасія кацапура
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21.10.2022 20:57 Відповісти
путлер-капут и *****!
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27.10.2022 04:42 Відповісти
Вот что Госдеп животворящий делает. Да не зарастет туда илонова тропа...
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21.10.2022 08:42 Відповісти
Ще б НАСА відмовилось від співпраці з кацапами. Бо в них все ще діє договір про запуски кацапів на своїх кораблях та навпаки. В НАСА кажуть що вони завжди співпрацювали з ссср навіть у період холодної війни. То ось і зараз продовжують, незважаючи на те, що це вже не ссср, а більш мерзенний та терористичний режим який розв'язав криваву війну у Європі. Здається НАСА схоже на ООН - все пох.
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21.10.2022 09:54 Відповісти
удачі з новими підрядниками!
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21.10.2022 08:49 Відповісти
рогозін був мудак говністий
ракету в космос запускав
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21.10.2022 09:08 Відповісти
Вот уже и в космосе репоедов отстегали сцанными тряпками.

Сцанные тряпки - это когда справить на тряпку малую нужду, а потом отстегать ей морду кацапа. ( С)-большая советская энциклопедия.
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21.10.2022 09:09 Відповісти
Десь писали, що при останньому запуску ракети SpaceX запульнули у космос росіянку. А чо, своя телега не працює? Чи то спосіб шпіонажу?
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21.10.2022 09:20 Відповісти
Есть - или уже была - договорённость между НАСА и роскосмосом, что они запускают космонавтов друг друга - типа, для минимизации рисков. А до этого много лет - со списания Шаттлов и до полёта транспортного SpaceХ, вообще все летали российскими драндулетами, что на московии было предметом невыносимой гордости за державу.
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21.10.2022 10:41 Відповісти
зачем шпионаж? маск за полтора милларда и так все сдаст кремлядям
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21.10.2022 11:17 Відповісти
сам придумав?
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21.10.2022 12:27 Відповісти
а ты что кремлебот или трампист?
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27.10.2022 04:55 Відповісти
Українець! А ти довпойоб ящо задаєш тупі питання!
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27.10.2022 12:35 Відповісти
сам придумав?
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27.10.2022 22:04 Відповісти
 
 