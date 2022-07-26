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Росіяни підуть з Міжнародної космічної станції. Назавжди

космос,мкс,росія

"Роскосмос" ухвалив рішення вийти з проєкту Міжнародної космічної станції (МКС). Це станеться після 2024 року. Росіяни хочуть створити свою власну орбітальну станцію.

Про це заявив новопризначений голова "Роскосмосу" Юрій Борисов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Ви знаєте, що ми ведемо роботу в рамках міжнародного співробітництва на Міжнародній космічній станції. Безумовно, всі свої зобов'язання ми виконаємо перед нашими партнерами, але рішення та відхід з цієї станції після 2024 року прийнято", - сказав Борисов у доповіді президенту РФ Володимиру Путіну.

Він також заявив, до цього часу "Роскосмос" почне формувати російську орбітальну станцію.

У червні попередній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявляв, що РФ може продовжити роботу на МКС після 2024 року лише якщо США скасують всі санкції проти російської космічної галузі.

Також читайте: NASA засудило Росію за "прапори" терористів в космосі

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Топ коментарі
+41
Через тернии на.уй. Ну, это правильно.
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26.07.2022 15:28
+35
Батут уже сделали? Вот это прогресс пошел...
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26.07.2022 15:28
+25
Сльози навіть заважають писати-так жалка шо лапті не будут больше ванять в космасе...
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26.07.2022 15:29
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Батут уже сделали? Вот это прогресс пошел...
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26.07.2022 15:28 Відповісти
А куди довбой@ба рогозіна поділи? Такий був ефективний керівник.
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26.07.2022 15:31 Відповісти
до речі, рашисти на МКС чистили сортир - у них ексклюзивний підряд був!
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26.07.2022 15:52 Відповісти
Так його хочуть поставити ефективним керівником днр і лнр
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26.07.2022 15:59 Відповісти
Гіперзвуковий батут?
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26.07.2022 15:28 Відповісти
Через тернии на.уй. Ну, это правильно.
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26.07.2022 15:28 Відповісти
Per aspera ad rektum
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26.07.2022 15:39 Відповісти
"расіянє" кануть в історію. назавжди

В Праге в эти дни прошел второй форум Свободных народов России под общим лозунгом "Москвоцентризм - вслед за кораблем!". По-украински это могло бы звучать как "Геть від Москви!". Работа форума велась в четырех тематических секциях. В одной секции обсуждали вопросы о деимпериализации и деколонизации РФ. В другой говорили о ее депутинизации и денацификации. В третьей - о ее демилитаризации и денуклеаризации. В четвертой секции обсуждали социально-экономические реформы в тех государствах, которые возникнут на месте РФ. Считается, что таких государств может появиться 38, но возможны корректировки как в сторону увеличения, так и уменьшения. Форуму была также представлена примерная карта этих государств.

Многие могут решить, что на форуме в Праге занимались такой же пустой говорильней и прожектерством, которыми много лет занимаются в Вильнюсе на форумах "Другой России". Но есть некоторые уточнения. Одно из них заключается в том, что с тех субъектов РФ, так официоз именует разные страны в ее составе, которые первыми покинут "корабль", будут быстро сняты санкции и новые санкции против РФ на них не распространяться. С тех, кто покинет "корабль" позже они, естественно, будут сниматься медленнее и пропорционально скорости процесса дерашизации в этих новых государствах. https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/7/26/508431/
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26.07.2022 16:18 Відповісти
плюс багато
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26.07.2022 16:31 Відповісти
скатертью дорога!
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26.07.2022 15:28 Відповісти
Сльози навіть заважають писати-так жалка шо лапті не будут больше ванять в космасе...
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26.07.2022 15:29 Відповісти
Вони повинні назавжди піти в небуття.
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26.07.2022 15:29 Відповісти
osj ja s zaglavku ce i podumal šo v kosmas uxodiut. Nazavždi.
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26.07.2022 22:35 Відповісти
О ні. тепер на МКС зникнуть ікони і інший непотріб, який захищав станцію від лукавого, злих духів, і ілюмінатів... Тепер бідна МКС беззахисна перед нападом Протосів і Зергів, а також їх гібридів, і Зел-Нага з сектоар Копрулу... капець...
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26.07.2022 15:30 Відповісти
Да-а... будет теперь сплошной Слаанеш и Минбар на этой бездуховной стации.
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26.07.2022 15:43 Відповісти
а ще, нарешті, зникнуть усі дірки в стінах станції від їх великоскрєпних анало-говнєтних виробів
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26.07.2022 15:51 Відповісти
Ну хоть дырки в обшивке никто делать не будет.
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26.07.2022 15:30 Відповісти
Анатолий Чубайс представил очередной шедевр от Роснано - первый российский электромобиль, на разработку которого потрачен олимпион рублей.
- Автомобиль проезжает 100 метров за 3 секунды!
- А дальше?
- А дальше всё - вилка из розетки вылетает.

- Куме! А звідки дірка в МКС з"явилася?
- Та то кацапи ікону на стіну вішали!
- І що?
- Та косо прибили - мусили перевішувать!
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26.07.2022 15:48 Відповісти
на фото какой-то чулан
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26.07.2022 15:30 Відповісти
А что досих пор фашисты делают на МКС?!
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26.07.2022 15:31 Відповісти
Междугалактический лапоть они построят.
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26.07.2022 15:32 Відповісти
Богоугодне діло зроблять, не місце кацапам в космосі
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26.07.2022 15:32 Відповісти
Картинко зачетная. Перед уходом заберут унитаз и насрут в углу.
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26.07.2022 15:34 Відповісти
Не получится в углу. Будет летать по помещению. Разве что скотчем приклеят.)
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26.07.2022 15:36 Відповісти
Пусть что хотят, то и делают. Американцы отстыкуют рашистский модуль и легонько своим ходом направят его в океан
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26.07.2022 17:00 Відповісти
Тобто, треба читати як "підуть із космоса, назавжди".
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26.07.2022 15:35 Відповісти
по-нормальному, эту прокацапленую насквозь станцию, нужно отвести подальше и спалить дотла (желательно бы со всей московией, но это невозможно).. и хорошо помыть после этого руки
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26.07.2022 15:36 Відповісти
Попутний х@@ у сраку!
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26.07.2022 15:38 Відповісти
"Баба з воза - кобила в курсі діла!" Вони уже побудували "супеавіаносець" "Шторм", підводний авіаносець "Акула", зробили купу ракетнх "суперфрегатів", відремонтували "Кузю" і "Адмірала Нахімова" (близнюка "Москви", який ремонтують уже два десятки років), заполонили поля бою "Арматами" і небо - винищувачами Су-57 та бомбардувальниками "стелс" Залишилась "херня" - побудувать власну космічну станцію!
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26.07.2022 15:39 Відповісти
2024 рік..рускі не вивели в космос космічну станцію...виявилось Земля плоска
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26.07.2022 15:40 Відповісти
они могут намастурбировать в отсеках МКС, чтобы их сперма заразила будущих космонавток!
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26.07.2022 15:41 Відповісти
Это отдельный модуль. Его просто отстыкуют и он сгорит в атмосфере. Так что потомства не будет.
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26.07.2022 17:02 Відповісти
А было время когда все смеялись с кпцапского кацманавта в ушанке, в фильме "Армагеддон". Это оказался не стёб, а недалёкое будущее Балалайни...
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26.07.2022 15:43 Відповісти
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26.07.2022 17:05 Відповісти
Приказ Роскосмос выдал строгий:
В сегменте русском МКС -
прибить икону, флаг повесить и, разумеется, вождя!
"Вождя прибить или повесить?" спросил Гаврила, взявши дрель.
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26.07.2022 15:43 Відповісти
...я так розумію, що екіпаж русняві теж вже склали
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26.07.2022 15:46 Відповісти
Годинник таки не забули домалювати космічному Гундяю.
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26.07.2022 16:11 Відповісти
треба в два рази діаметр люків збільшити
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26.07.2022 16:32 Відповісти
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26.07.2022 15:46 Відповісти
агась, палєтім на Альтаір - завоюєм звьоздний мір!..
(не жарт, а реальна піонерська кричалка 1980-х...)
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26.07.2022 16:11 Відповісти
🤮
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26.07.2022 16:18 Відповісти
вести с дурдома)))
///
В мацквє бабуся перерізала трос висотника під час його роботи

Пенсіонерка перерізала трос промислового альпініста на рівні 12 поверху.
Інцидент стався у мацквє на домодєдовській вулиці, передає Telegram-канал Mash.
84-річна жінка перерізала мотузку висотника кухонним ножем під час робіт з ремонту фасаду. Чоловік пролетів два прольоти вниз, потім його врятував механізм страхування.
Постраждалий викликав поліцію, правоохоронці передали інформацію до Слідчого комітету. Розпочато перевірку за фактом замаху на вбивство.
Мотив свого вчинку пенсіонерка не пояснила.
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26.07.2022 15:46 Відповісти
Что там объяснять? Вора обезвредила - делов-то...
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26.07.2022 17:10 Відповісти
НАСА собиралось затопить МКС уже к 2031 году, так что тут очередной "жест доброй воли".
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26.07.2022 15:46 Відповісти
прієхалі!!!
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26.07.2022 15:49 Відповісти
Решили сделать жест доброй воли, лучше самим уйти, чем ждать пока прогонят....
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26.07.2022 15:51 Відповісти
КОСМОСВСЁ! Юра, прости, мы всё просрали...
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26.07.2022 15:52 Відповісти
Космос был чисто распильной статьёй ещё самое раннее с 80х годов.
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26.07.2022 16:34 Відповісти
Головне побільше загрузити кацам в ракєту Бояришніка.
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26.07.2022 15:54 Відповісти
Земля в иллюминаторе...
Песок в иллюминаторе...
Паук в иллюминаторе... 🕷
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26.07.2022 15:57 Відповісти
pesok v akumuliatore, ne?
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26.07.2022 22:38 Відповісти
Немного будут работать на китайской станции. В должности собачек без права лая.
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26.07.2022 16:03 Відповісти
Это происки Гундяева! РПЦ недеется, что если русские космонавты уйдут с МКС и заберут с собой все иконы, то МКС тут же разобьётся о небесную твердь. )))))))))))
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26.07.2022 16:03 Відповісти
Бажано прямо у відкритий космос!
Хай навіть дверима гупнуть...
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26.07.2022 16:07 Відповісти
Баба з воза, коням легше! Тобто, станції...
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26.07.2022 16:11 Відповісти
Освоєння Марсу народами:
Американці побудують модульне містечко для наукових досліджень, щоб організувать терраформування планети.
Євреї - кіббуц, щоб на піску виросла пшениця.
Китайці - Велику китайську стіну, щоб відгородиться від пилових бур.
А росіяни - пам"ятник перемозі у Другій світовій Війні
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26.07.2022 16:11 Відповісти
А росіяни поставили памятник национальному символу - Аленушке.
Ще б на її братика подивитися.

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26.07.2022 17:16 Відповісти
А це вождь.

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26.07.2022 17:17 Відповісти
Росіяни не воювали у WWII. Вони мали свою війну - "ВОВ". Їй і ставлять пам'ятникі.
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26.07.2022 17:27 Відповісти
У 2024 році без західних технологій роіся зможе будувати космічні станції тільки з берести та ікон.
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26.07.2022 16:16 Відповісти
підводну хіба що
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26.07.2022 16:29 Відповісти
пусть в лаптях ходят и травой подтираются,твари!
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26.07.2022 16:34 Відповісти
"Росіяни хочуть створити свою власну орбіальну станцію" - це буде новий кольоровий мультик?
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26.07.2022 16:35 Відповісти
от і прийшов "закат" кацапської космічної ери. Все що їм дісталось від СССР прийшло в мотлох, а при санкціях та відсутності доступу до передових західних технологій вони хіба що супутник з коровьячого гівна запустять. Гагарін дико регоче під кремлівською стіною
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26.07.2022 16:37 Відповісти
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26.07.2022 17:08 Відповісти
Рукожопые кацапы? Орбитальную станцию? Сральники себе в деревнях сначала сотворите и гвозди научитесь делать.
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26.07.2022 17:01 Відповісти
Вчитайтесь в перші рядки новини : " ... власну орбіальну станцію ... " Я розумію вимушену політкоректність редакторів і водночас розумію те що вони хотіли сказати "... власну орбіанальну станцію ... " росіяни це зможуть .
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26.07.2022 17:18 Відповісти
И пуговицы.
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26.07.2022 17:19 Відповісти
Росіяни підуть з Міжнародної космічної станції. Назавжди

Та не назавжди, а *****.
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26.07.2022 17:03 Відповісти
"Він також заявив, до цього часу "Роскосмос" почне формувати російську орбітальну станцію. "
Отличная новость!
Чем больше денег они потратят на своё касмическое виличае - тем лучше!
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26.07.2022 17:09 Відповісти
"Зірку Смерті"?
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26.07.2022 17:35 Відповісти
Ничего своего они уже не построят.
Если выучат китайский, им разрешат мыть пол на китайской станции.
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26.07.2022 17:11 Відповісти
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26.07.2022 17:15 Відповісти
Кацапчики просто не усвідомлюють глибину дупи, яку провалюються. До 24-го року вони срані жигулі випускати не зможуть.
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26.07.2022 17:20 Відповісти
Это надо было быть полными мазохистами что бы терпеть этих дятлов на МКС столько лет.
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26.07.2022 17:23 Відповісти
Якби не було проекту МКС, у США кожного розвідника, який би доповідав про відсутність у Росії нових розробок у космічній галузі, звільняли б "у зв'язку із втратою довіри".
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26.07.2022 17:33 Відповісти
Судя по тому чем забит их отсек - Мкс им и нах не нужен....
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26.07.2022 17:55 Відповісти
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26.07.2022 18:27 Відповісти
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26.07.2022 18:37 Відповісти
Насвердлили у станції наскрізних отворів, а тепер іще й шантажують? Це так по-російському!
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26.07.2022 20:32 Відповісти
Русская станция, американская станция... Все сделано в Китае. (С)
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26.07.2022 20:48 Відповісти
певно багато скотчу треба на нову орбітальну станцію,

у параші на землі люди унітазів не бачили, а воно в космос лізе ще й свою станцію, впаде десь і приб'є когось
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26.07.2022 20:56 Відповісти
Отделят модуль союз и будет своя орбитальная станция) Шах и мат тебе Илон Маск))
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26.07.2022 21:06 Відповісти
Для иконок, флагов и правослабных мощей места хватит. А другого им и не нужно.
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26.07.2022 21:08 Відповісти
Та скоріше би вже
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26.07.2022 22:31 Відповісти
Я за те, щоб вернути усі совесткі модулі в "родную гавань" разом з пілотами
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27.07.2022 08:32 Відповісти
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27.07.2022 09:02 Відповісти
 
 