Россияне уйдут с Международной космической станции. Навсегда
"Роскосмос" принял решение выйти из проекта Международной космической станции (МКС). Это произойдет после 2024 года. Россияне хотят создать свою собственную орбитальную станцию.
Об этом заявил новоназначенный глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 принято", - сказал Борисов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
Он также заявил, что к этому времени "Роскосмос" начнет формировать российскую орбитальную станцию.
В июне предыдущий глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что РФ может продолжить работу на МКС после 2024 года, только если США отменят все санкции против российской космической отрасли.
Пожалуйста, подождите...
В Праге в эти дни прошел второй форум Свободных народов России под общим лозунгом "Москвоцентризм - вслед за кораблем!". По-украински это могло бы звучать как "Геть від Москви!". Работа форума велась в четырех тематических секциях. В одной секции обсуждали вопросы о деимпериализации и деколонизации РФ. В другой говорили о ее депутинизации и денацификации. В третьей - о ее демилитаризации и денуклеаризации. В четвертой секции обсуждали социально-экономические реформы в тех государствах, которые возникнут на месте РФ. Считается, что таких государств может появиться 38, но возможны корректировки как в сторону увеличения, так и уменьшения. Форуму была также представлена примерная карта этих государств.
Многие могут решить, что на форуме в Праге занимались такой же пустой говорильней и прожектерством, которыми много лет занимаются в Вильнюсе на форумах "Другой России". Но есть некоторые уточнения. Одно из них заключается в том, что с тех субъектов РФ, так официоз именует разные страны в ее составе, которые первыми покинут "корабль", будут быстро сняты санкции и новые санкции против РФ на них не распространяться. С тех, кто покинет "корабль" позже они, естественно, будут сниматься медленнее и пропорционально скорости процесса дерашизации в этих новых государствах. https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/7/26/508431/
- Автомобиль проезжает 100 метров за 3 секунды!
- А дальше?
- А дальше всё - вилка из розетки вылетает.
- Куме! А звідки дірка в МКС з"явилася?
- Та то кацапи ікону на стіну вішали!
- І що?
- Та косо прибили - мусили перевішувать!
В сегменте русском МКС -
прибить икону, флаг повесить и, разумеется, вождя!
"Вождя прибить или повесить?" спросил Гаврила, взявши дрель.
(не жарт, а реальна піонерська кричалка 1980-х...)
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В мацквє бабуся перерізала трос висотника під час його роботи
Пенсіонерка перерізала трос промислового альпініста на рівні 12 поверху.
Інцидент стався у мацквє на домодєдовській вулиці, передає Telegram-канал Mash.
84-річна жінка перерізала мотузку висотника кухонним ножем під час робіт з ремонту фасаду. Чоловік пролетів два прольоти вниз, потім його врятував механізм страхування.
Постраждалий викликав поліцію, правоохоронці передали інформацію до Слідчого комітету. Розпочато перевірку за фактом замаху на вбивство.
Мотив свого вчинку пенсіонерка не пояснила.
Песок в иллюминаторе...
Паук в иллюминаторе... 🕷
Хай навіть дверима гупнуть...
Американці побудують модульне містечко для наукових досліджень, щоб організувать терраформування планети.
Євреї - кіббуц, щоб на піску виросла пшениця.
Китайці - Велику китайську стіну, щоб відгородиться від пилових бур.
А росіяни - пам"ятник перемозі у Другій світовій Війні
Ще б на її братика подивитися.
Та не назавжди, а *****.
Отличная новость!
Чем больше денег они потратят на своё касмическое виличае - тем лучше!
Если выучат китайский, им разрешат мыть пол на китайской станции.
у параші на землі люди унітазів не бачили, а воно в космос лізе ще й свою станцію, впаде десь і приб'є когось