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Новини
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NASA засудило Росію за "прапори" терористів в космосі

мкс,рф,лнр

Агентство NASA засудило розгортання трьома російськими космонавтами "прапорів" терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" на Міжнародній космічній станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

"NASA рішуче засуджує Росію за використання Міжнародної космічної станції в політичних цілях для підтримки її війни проти України, що принципово суперечить основній функції станції серед 15 країн-учасниць - просувати науку та розвивати технології в мирних цілях", - заявила прессекретарка NASA Джекі МакГіннес.

Нагадаємо, 4 липня космонавти РФ Олег Артем'єв, Денис Матвєєв і Сергій Корсаков розгорнули "прапори" створених Кремлем на Донбасі терористичних організацій, "привітали" із захопленням Лисичанська й Луганської області, а також висловили підтримку повзучій окупації Донецької області.

Також читайте: МЗС просить виключити РФ з усіх міжнародних космічних програм за прапор "ЛНР" на МКС: "Своє варварство Росія експортує навіть у космос"

Автор: 

NASA (172) космос (860) Міжнародна космічна станція (18) росія (64935) прапор (480)


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Топ коментарі
+22
NASA-потрібно взагалі повикидати кацапських свиней з космосу щоб вони там не срали...
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08.07.2022 08:42
+17
Если полностью отрезать кацапню от западных технологий то они через год максимум на сосну за шишками взлетят,а не в космос. А осуждения и порицания давно до сраки свинорусам.
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08.07.2022 08:44
+14
Де серп і молот - там смерть і голод. Народна мудрість.
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08.07.2022 08:44
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08.07.2022 08:40 Відповісти
Де серп і молот - там смерть і голод. Народна мудрість.
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08.07.2022 08:44 Відповісти
при союзі був дуже гарний вислів!

Сєрп и молот, молот сєрп
єто наш совєйській герб
хочєш сєй, а хочеш куй
всьо равно получіш @уй
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08.07.2022 09:24 Відповісти
"Зліва молот, зправа серп, то є наш радянський герб, хоч коси, а хочеш куй, всерівно одержиш ху№." Цей вислів вперше був опублікований в українській націоналістичній емігрантській газеті.
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08.07.2022 09:37 Відповісти
NASA-потрібно взагалі повикидати кацапських свиней з космосу щоб вони там не срали...
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08.07.2022 08:42 Відповісти
- По какой причине в стенке российского модуля на МКС дырка появилась?
- По причине "рукожопости"! Икону криво на стенку приколотили - пришлось перевешивать и по-новой приколачивать!)
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08.07.2022 10:24 Відповісти
Если полностью отрезать кацапню от западных технологий то они через год максимум на сосну за шишками взлетят,а не в космос. А осуждения и порицания давно до сраки свинорусам.
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08.07.2022 08:44 Відповісти
"Мы не должны унижать Россию...", - сказал Макрон.
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08.07.2022 08:53 Відповісти
при этом он не против, чтобы отрезать Россию от западных технологий
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08.07.2022 09:06 Відповісти
Мабуть, він досі вважає паРашу цивілізованою країною...

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08.07.2022 09:22 Відповісти
ce točno kacmanaft iz Dombabve? Mabutj v zvaniji xrenerala, ne?
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08.07.2022 13:50 Відповісти
Звичайна московицька провокація в їхньому дусі.
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08.07.2022 08:45 Відповісти
Таке враження, що МКС - задрипаний гуртожиток, де кожен робить, що хоче. Де наслідки для москало-ублюдків? Важкі наслідки, а не рішуче засудження і стурбованість.
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08.07.2022 08:46 Відповісти
Один блогер в відео розповідае , що якись журналист запитує полоненого з Мурманська (!) чого він прийшов захищати руських в Україну . А той і говорить - тому що спочатку була Київська Русь , а потім прийшли українці і вигнали руських
ОСЬ ЯК ‼️‼️‼️ Ось як мозги промивають кацапськой орде .

Смерть москалям !!!
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08.07.2022 08:53 Відповісти
Вони самі вкотре доводять: хороший кацап - це мертвий кацап.
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08.07.2022 08:55 Відповісти
рускіє нацики в космосі
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08.07.2022 09:00 Відповісти
да пошлите уже этих кацапов нах..., тоже мне, нашли с кем сотрудничать...
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08.07.2022 09:09 Відповісти
Россия к цивилизации не должна иметь отношение, поэтому в место цивилизованного осуждения эту страну-террориста нужно "локализовать" и привести к распаду.
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08.07.2022 09:16 Відповісти
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08.07.2022 09:22 Відповісти
Треба кацапів депортувати з МКС! Нехай шиють парашут з тих лугандонських портянок, і гоу ту хаза! 🤬🤬🤬Срати ходять в американський відсік, бо навіть уборної своєї не мають, за те ганчірки з дирляндії напоготові! 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬Смерть окупантам!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.07.2022 10:00 Відповісти
Депортувати у вакуум.
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08.07.2022 11:12 Відповісти
Кацапы - отбросы человечества!
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08.07.2022 11:24 Відповісти
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08.07.2022 11:36 Відповісти
росія та росіяни - кончені в усіх своїх проявах. Нормальні люди серед цієї біомаси просто виключення.
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08.07.2022 11:33 Відповісти
спорт вне политики и религия вне политики

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08.07.2022 11:38 Відповісти
Вытолкайте их ***** за борт, в космос!
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08.07.2022 11:39 Відповісти
Оставить без американских вкусняшек - заварить люк в кацапо-сегмент!
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08.07.2022 13:50 Відповісти
То їм допоможи харчами, то в них проблеми з комплектуванням, то в них розгерметизація. Їм допомагаєш, а вони шмати сцяні в космос беруть і там показують! Я би їм влаштував випадкову розгерметизацію шлюзу.
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08.07.2022 14:40 Відповісти
Вигнати ращку зі всіх космічних програм.
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08.07.2022 15:53 Відповісти
 
 