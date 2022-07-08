NASA засудило Росію за "прапори" терористів в космосі

Агентство NASA засудило розгортання трьома російськими космонавтами "прапорів" терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" на Міжнародній космічній станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

"NASA рішуче засуджує Росію за використання Міжнародної космічної станції в політичних цілях для підтримки її війни проти України, що принципово суперечить основній функції станції серед 15 країн-учасниць - просувати науку та розвивати технології в мирних цілях", - заявила прессекретарка NASA Джекі МакГіннес.

Нагадаємо, 4 липня космонавти РФ Олег Артем'єв, Денис Матвєєв і Сергій Корсаков розгорнули "прапори" створених Кремлем на Донбасі терористичних організацій, "привітали" із захопленням Лисичанська й Луганської області, а також висловили підтримку повзучій окупації Донецької області.

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