NASA засудило Росію за "прапори" терористів в космосі
Агентство NASA засудило розгортання трьома російськими космонавтами "прапорів" терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" на Міжнародній космічній станції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
"NASA рішуче засуджує Росію за використання Міжнародної космічної станції в політичних цілях для підтримки її війни проти України, що принципово суперечить основній функції станції серед 15 країн-учасниць - просувати науку та розвивати технології в мирних цілях", - заявила прессекретарка NASA Джекі МакГіннес.
Нагадаємо, 4 липня космонавти РФ Олег Артем'єв, Денис Матвєєв і Сергій Корсаков розгорнули "прапори" створених Кремлем на Донбасі терористичних організацій, "привітали" із захопленням Лисичанська й Луганської області, а також висловили підтримку повзучій окупації Донецької області.
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Сєрп и молот, молот сєрп
єто наш совєйській герб
хочєш сєй, а хочеш куй
всьо равно получіш @уй
- По причине "рукожопости"! Икону криво на стенку приколотили - пришлось перевешивать и по-новой приколачивать!)
ОСЬ ЯК ‼️‼️‼️ Ось як мозги промивають кацапськой орде .
Смерть москалям !!!